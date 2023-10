Vadite kape, rukavice, jakne: Stiže velika promjena vremena, evo točno kada

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas će biti pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, ali na dijelu sjevernog Jadrana i Gorskog kotara bit će oblačnije uz malu mogućnost za poneku kap kiše, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Ujutro će biti mjestimice magle, dok će vjetar biti slab do umjeren jugozapadni, na moru i južni te jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 °C.





Pretežno sunčano

I sutra se nastavlja pretežno sunčano vrijeme, dok će na širem riječkom području bit više oblaka te je moguće i malo kiše. Ujutro mjestimice magla. Puhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar, na moru i južni te jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 14 na kopnu, od 15 do 20 na moru, a najviša dnevna uglavnom od 23 do 28 °C.

U noći sa subote na nedjelju stiže velika promjena vremena. Čeka nas naoblačenje s kišom, pojačanim vjetrom, mjestimice grmljavinom uz osjetan pad temperature. Temperature će pasti za više od 10 stupnjeva, te je potrebno pripremiti toplu odjeću. Dok će danas temperatura u Zagrebu oko 14 sati biti 24 stupnja Celzijevih, već u nedjelju temperatura će 13 stupnjeva niža s kišom.