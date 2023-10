Uzurpirao slap, postavio tablu i bodljikavu žicu, naplaćuje ulaz u vlastiti nacionalni park: ‘To znaju svi mještani’

Autor: Dnevno.hr

Kod jednog od najljepših europskih slapova, Štrbačkog buka, na rijeci Uni, na samoj granici Hrvatske i BiH, u općini Donji Lapac ovih se dana događaju čudne stvari.

Naime, iako se slap visok 24 metra nalazi na zemljištu u vlasništvu države, jedan muškarac tvrdi da je to njegovo vlasništvo. On turistima naplaćuje ulaznice, na prilaz je postavio ploču Nacionalni park Una, a na stijenu mramornu ploču s nazivom parka koji je sam izmislio, donosi emisija Provjereno.





Muškarac je prijavljen općini, Državnom inspektoratu i policiji, ali zasad nema rješenja. Gospođa koja je dočekala ekipu Provjerenog tvrdi da je to privatan posjed.

‘Zategnuo bodljikavu žicu’

“Kako vi to ovako upadate i od mene tražite nešto? Od kuda vi znate da je ovo javni prostor, na osnovu čega?” upitala je. Njezin suprug, piše Provjereno, je Zdenko Matešić koji tvrdi da je vlasnik ovog zemljišta.

“Uzurpirano je, to znaju svi mještani Donjeg Lapca, to zna općina, zna policija, to zna Državni inspektorat koji sam na moju inicijativu zvao… oni su rekli, e on to ne smije raditi, a ja sam pitao tko to da njemu kaže”, rekao je Vinko Selak, predsjednik Ribolovnog društva.

“Preko puta je zategao bodljikavu žicu, i ja kad sam se vraćao iz ribolova, srećom pa sam imao onu bateriju na glavi pa sam je primijetio, da je nisam imao ja bih se sav sasjekao na bodljikavu žicu. Ja sam to prijavio na policiju i dečki su došli i naredili mu da makne tu žicu”, ispričao je Duško Blanuša, ribar.

“Naplaćuje ulaz, naročito ako su strani državljani. Najprije je naplaćivao pet eura po grupi, sad je počeo naplaćivati pet eura po osobi, a domaćima koji su građani Hrvatske naplaćivao je po tri eura”, poručio je Blanuša.









Reklamira, naplaćuje ulaznice, zabranjuje snimanje

Kako navode, policija ga svako malo posjećuje, no do zaključenja priloga iz PU ličko-senjske nisu odgovorili. Strane turiste koji su ovdje možda platili ulaz dočeka ploča s natpisom NP Una Mamea park, iako je Nacionalni park Una s druge strane granice u BiH. Dočeka ih i mramorni natpis stavljen na stijenu – Una Mamea Park Arboretum, koji se reklamira i na društvenim mrežama.

Situaciju kakvu opisuju mještani doživjela je i ekipa Provjerenog kad se pokušala približiti Štrbačkom buku. Čim ih je ugledao i Matešić im je, kao i njegova supruga, zabranio snimanje. Inzistirao je i nakon 45 minuta rasprave da samo on može dati dozvolu za snimanje na ovom otvorenom prostoru uz rijeku, u samoj prirodi. Do zaključenja priloga Zdenko Matešić nije pokazao niti jedan od tri tisuće dokumenata koliko kaže da ih ima kojima može dokazati svoje vlasništvo.

“Kada je u pitanju sami lokalitet Štrbačkog buka i katastarska čestica 449/2 k.o. Štrpci g. Zdenko prema vidljivim javnopravnim dokumentima nema nikakvu osnovu za prisvajanje tog lokaliteta sebi. Štoviše, koliko je poznato, g. Zdenka je Državno odvjetništvo u dva navrata odbilo u njegovom pokušaju mirne nagodbe za tu parcelu i njeno prisvajanje sebi jer je ona u vlasništvu RH”, kazali su iz Općine.