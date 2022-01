‘UZROK NESTANKA TREBA TRAŽITI U KLUBU!’ Forenzičar o tome što znaju prijatelji: ‘Je li uopće ušao u vodu? Mi se ovdje bavimo posljedicama, a uzrok je tamo’

Autor: N.K

Forenzičar Časlav Ristić je komentirao neprovjerene priče da su prije pet dana kod rijeke nađeni opušak i vezica, za koje se sumnjalo da pripadaju Mateju. Poručio je kako se uzroke nestanka treba tražiti u klubu.

Ni nakon devet dana potrage i istrage nema novih informacija o nestalom 27-godišnjem Splićaninu Mateju Perišu koji je posljednji put viđen kako bez jakne izlazi iz kluba Gotik, gdje je bio na proslavi s društvom iz Splita.

Srpski forenzičar Časlav Ristić kazao je, gostujući na TV Prvoj, da na potezu za koji se sumnjalo da je ondje Periš ušao u vodu nisu pronađeni nikakvi biološki tragovi.

“Ništa nije pronađeno”

“Nije pet dana dug vremenski period, svakako na tim vezicama moraju ostati i pronaći se biološki tragovi. Moje informacije, otkako pratim ovaj slučaj koji me zaista potresao, govore da forenzičari na licu mjesta nisu ništa pronašli. Oni su pregledali šire i bliže lice mjesta, odnosno mjesto na kojem bi se trebali pronaći tragovi kako bi se našlo nešto što potiče od Mateja i, koliko znam, tu ništa nije pronađeno”, rekao je i dodao:

“Analize DNA mogu se mogu završiti u dan-dva, ako je njegov biološki otac dao, a dao je, ako su uopće pronađene vezice. I s opuška se može napraviti analiza DNA, tu ostaje pljuvačka koja je jako potentan trag.”

“Uzrok nestanka treba tražiti u Gotiku”

On kaže da uzrok nestanka treba tražiti u kafiću iz kojeg je Matej nestao.

“Mi se sad ovdje bavimo posljedicom, ali uzrok je u restoranu, zbog čega je on trčao, to znaju njegovi prijatelji. Onaj protok vremena od kada su oni vidjeli da njega nema pa do sutra popodne kada su prijavili policiji, to je veliki protok vremena i za forenzičare jer pojedini tragovi se gube u tom vremenskom periodu”, rekao je.

“Pitanje je je li uopće ušao u vodu”

“Moguće je da nema nikakvog traga. Ako je trčao, ako je ušao uopće u vodu, on je došao stepenicama i ušao u vodu, ili upao preko ograde. I koji tu tragovi onda mogu ostati? Opet, jedino ako se hvatao za ogradu ili mu je ispao neki komad odjeće. Pitanje je je li uopće ušao u vodu jer sigurnosne kamere nisu zabilježile njegov ulazak u vodu”, dodao je.









Ono što Ristić u potpunosti isključuje je postojanje bilo kakvog kriminala.

“Nekog kriminalnog događaja ovdje nema. Samo se traži mlad čovjek koji je nestao i ako se on pronađe, a ja se nadam da će se on naći živ, sva ova priča će se rekonstruirati. Policija radi to što radi i nema tu trenutno druge mogućnosti. Njihovo je da rekonstruiraju događaje i krenu u potragu, ali Sava je bila brza, voda je hladna, teško bi bilo tko isplivao”, rekao je.