(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Napadaču koji je u Njemačkoj nožem ubio tri žene našli islamističke materijale, vikao ‘Alahu Akbar’

U stanu Somalijca koji je u petak u središtu Wuerzburga ubio tri i ranio šest osoba pronađeni su materijali s porukama mržnje.

Prilikom napada je vikao “Alahu Akbar” i “džihad”, priopćeno je u subotu na konferenciji za tisak u Wuerzburgu.

Dnevnik Bild piše, pozivajući se na izvore u policiji, da su kod njega pronašli propagandne materijale Islamske države.

Podsjetimo, stravičan napad dogodio se u petak u centru njemačkog grada Würzburga.

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB

— I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021