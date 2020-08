(UZNEMIRUJUĆE SNIMKE) TINEJDŽER U AMERICI PUŠKOM UBIO DVOJE LJUDI! Za dio nacije on je heroj: Tko je zapravo Kyle Rittenhouse?

Američki tinejdžer Kyle Rittenhouse (17) optužen je za teško ubojstvo u gradu Kenoshi, u saveznoj državi Wisconsin. Ubojstvo se dogodilo za vrijeme nasilnih prosvjeda u utorak. Rittenhouse je upucao troje ljudi od kojih je dvoje preminulo, a jedan je teško ozlijeđen. Njegova djela dodatno su podijelila Američku javnost. Jedni ga smatraju herojem koji je štitio grad i imovinu od uništavanja, a drugi hladnokrvnim ubojicom. Treći se pak pitaju što uopće sedamnaestogodišnjak radi na ulici s polu automatskom puškom?

Kao što je rekao novinar Fox News-a Tucker Carlson u srijedu nakon pucnjave, sam guverner države Wisconsin stao je na stranu prosvjednika podržavajući rezanje sredstva policiji, zbog čega je dio građana “uzeo stvar u svoje ruke”. “Rittenhouse je održavao red kada nitko drugi nije, Kenosha je potonula u anarhiju“, rekao je Tucker Carlson s Fox News-a. Bila je to treća noć prosvjeda u Kenoshi, na snazi je bio policijski sat zbog nasilnih prosvjeda koji su se odvijali prethodne dvije noći i nitko uključujući njih nije smio biti na ulici. Dio građana je smatrao kako policija ne čini ništa kako bi zaštitila njihovu imovinu, stoga su se pojavile takozvane civilne policije. Te noći, Kyle Rittenhouse je bio u pratnji jedne takve naoružane skupine. Čuvali su salon automobila i nadgledali parkiralište na kojem su dan ranije tokom prosvjeda zapaljeni automobili.

Kenosha devolved into anarchy because the authorities abandoned the people. Those in charge, from the governor on down, refused to enforce the law. They’ve stood back and watched Kenosha burn. Are we really surprised that looting and arson accelerated to murder? pic.twitter.com/oul2KUiDi3

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 27, 2020