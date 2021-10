(UŽIVO)’NABRUŠENA’ OPORBA: Plenković podnio Godišnje izvješće o radu Vlade, Grbin: Hvala, na sat vremena smo otišli u Švicarsku

Autor: M.P.

Sjednica Sabora u srijedu se nastavlja raspravom o Godišnjem izvješću Vlade RH koje će podnijeti premijer Andrej Plenković.

Predsjednik Vlade obvezan je jedanput godišnje, na početku jesenskog zasjedanja, Saboru predstaviti Vladino izvješće o stanju države i nacije.

Premijer može govoriti najviše sat vremena, replike nisu dopuštene, o Izvješću, mogu govoriti samo predstavnici klubova, ne i zastupnici pojedinačno. Premijer ima pravo i na završno izlaganje u trajanju od 20 minuta.

12:45 Zekanović počeo odgovorom Pupovcu

“Šokira me da Pupovac ima nešto protiv volje naroda, no ipak se on bira na jedan poseban način, ne mora ga biti briga jer će ionako biti izabran”.

12:20 Idući je Milorad Pupovac

“Svi počinjemo pandemjiom, pa potresima, pa rastom cijena energenata, to utječe na sve što bismo kao država mogli poduzimati u pogledu reformi. Kada je pandemija počela nismo bili spremni ni sa čime, ni s maskama, ni s respiratorima. Danas kada to imamo, imamo porast praznovjerja, tome pridonose različiti, oni koji bi trebali širiti vjeru u znanje. To što nitko nema pravo nekim vrstama bolesti, spolnih ili drugih, ugrožavati zdravlje dugih, tako nema pravo ni s ovim, moraju se poduzeti adekvatne mjere, virus ne samo da se širi jer nismo dovoljno cijepljeni, već i na mlađe populacije. Što se potresa tiče, prošli smo najgore, donijeli smo novi Zakon, treba reći da postoje još dvije stvari koje treba napraviti, nisam siguran da je Fond osposobljen za ovaj posao niti da je Ministarstvo ekipirano. Da ljudi ne čekaju u neizvjesnosti. Treća tema je regionalni razvoj, kod nas je on jako neuravnotežen. Neki naši kolege s pravom ističu da neravnopravnost unutar EU, između uskog kruga članica i novih članica je nešto što je problem za EU. Ta neravnopravnost je prisutna u Hrvatskoj, vidimo da između Zagreba i većine drugih županija vidimo između županijskih središta i drugih manjih općina, kao da su zaboravljene. Nepostojeći je javni prijevoz u ličko-senjskoj županiji, voze se školskim autobusima. Premijer je istaknuo neophodnost povjerenja, ozbiljan je problem povjerenja u institucije. Ja iz svojeg iskustva mogu reći kako je to moguće: jačanjem obrazovanja, bolji sustav ljudi koji rade u školskom sustavu. Nema boljeg političkog temelja za povjerenje za ustavnost i zakonitost. Što se nas tiče, populizam je korupcija, korupcija osjećaja, uma, nedovoljno se govori kako i na koji način. Mi smo mala nacija, izašli smo iz rata, oslobađamo se loših naslijeđa, primanje novih nije dobro. Naš zajednički čin je jačanje zakonitosti. U našem okruženju su dinamički politički procesi, za nas kao SDSS su veoma važni i procesi, to što se događalo prošlih mjeseci smo u odnosu prema tome odnosili najodgovornije što smo znali. ne dopuštajući da se bilo što od toga prelije na naše ponašanje i djelovanje. Nisam siguran da je to tako bilo u slučaju drugih političkih grupacija, kao i rasprave o SPC-u kojih dugo u saboru nije bilo, Premijer je s pravom spomenuo pitanje jednog udžbenika u Srbiji, sam sam istaknuo potrebu da se ta praksa zaustavi i promjeni, podsjetio bih sve da to što se 10 godina čini prema ćirilici u Vukovaru je necivilizacijski, poistovjećivati pismo s tenkom, metkom je naopak posao”.

12:00 Slijedi rasprava po klubovima, prvi je Peđa Grbin









“Hvala što se nam omogućili da na sat vremena otputujemo u Švicarsku, ovo izvješće ne oslikava stanje u Hrvatskoj. Vi se vješto izbjegli dotaknuti se onih područja za koja vaša vlada nema rješenja. Niste unaprijedili kvalitetu zdravstvene usluge, bolnicama su obustavljene isporuke lijekova. Dugovi u zdravstvu rastu, reforme nema. Nismo čuli, a jako je zanimljivo, što će biti s bolovanjima, hoće li ostati u sklopu zdravstvenih osiguranja? O tome bi trebalo biti spomena. Ovo izvješće nije podvlačenje računa, već naznačivanje smjera za iduću. Građani ne znaju hoće li imati pravo na bolovanje, plaćati participaciju. Plenković je tri puta proglasio pobjedu nad koronom, ako je tako, protiv čega bismo se onda borili. Budite iskreni i recite da je većina covid mjera financiranja iz sredstava EU. Kako se nositi s korona krizom? Potrebno je vezivati mjere uz objektivne kriterije, ljude obavještavati na vrijeme, mi danas ne znamo kako će se odvijati nastava za tjedan dana, ne govorite o ljudima kojima poslodavci ne daju rad od kuće. Kako će ljudi osigurati da ostanu na radnim mjestima, a istovremeno osigurati da djeca uče na online nastavi. Potrebna je jasna poruka, ovo vrludanje dovodi do nepovjerenja u sustav. Imate odgovornost da se nekim ljudima u Znanstvenom savjetu zahvalite na suradnji. Ono što smo od njega slušali zadnjih sat vremena s Hrvatskom nema veze”, rekao je Grbin.

11:00 Plenković predstavlja izvještaj

“Imali smo 2 vala pandemije, razorni potres u Banovini, a završavamo rekordnim porastom cijena energenata, klimatskim promjenama i četvrtim valom. Uspjeli smo očuvati radna mjesta, spriječiti stečajeve, imamo gospodarski oporavak, spojili smo Pelješki most, odabrali nove borbene avione. Štitimo naše nacionalne interese”, rekao je uvodno te krenuo nabrajati izazove.

“Ovo je najdublja ekonomska kriza u 100 godina koju je izazvala pandemija, zatim klimatska kriza koja će sve teže pogađati naš način života. Imamo rastuću potrebu za sve oskudnijim resursima o kojima ovisi naš razvoj, tu se sve brže socijalne promjene uslijed sve bržih tehnoloških promjena, promjene na tržištu rada koje traže brže prilagodbe radnike. Imamo nepovoljne demografske trendove. Svjesni toga gradimo solidarnu i pravednu zemlju, koristimo sve snažniji položaj Hrvatske u Europi i svijetu, ciljeve smo uvrstili u Nacionalnu razvojnu strategiju. Pomoći će nam 25 milijardi eura iz europskih sredstava. Kako bismo što bolje odgovorili na globalne izazove poseban ćemo naglasak staviti na digitalizaciju i zelenu tranziciju zemlje. Za uspjeh je ključno povjerenje, u Hrvatsku, institucije, vlastitu budućnost. A da bismo ga gradili, moramo biti odgovorni i ozbiljni, od gospodarstva, do medija i civilnog društva, Predstavit ću izvješće kroz pet stupova”, rekao je.









Prioritet je najranjivijima pružiti sve usluge, trebat će jačati mehanizme društvene solidarnosti. Socijalna sigurnost se odnosi na to da svatko dobije zdravstvenu skrb, panedmija nas je koštala 35 milijardi kuna, to jest 20 posto proračuna, rekao je premijer.

“Osim povećanja plaća liječnika za 24 posto u 5 godina, omogućili smo i covid dodatak, osigurali isplatu prekovremenih. Podmirili smo dugove veledrogerijama, više od 9000 sugrađana izgubila je bitku s ili od virusa, to je pogodilo mnoge obitelji. To su bolne brojke, svima bi to trebali biti upozorenje. Dosad je najmanje jednom dozom cijepljeno 56 posto odraslih, to nije dovoljno. Zahlađenjem je broj potvrđenih slučajeva naglo narastao, to je razlog više za cijepljenje. Nastavili smo s ulaganjem u zdravstvo. Drugi aspekt socijalne sigurnosti je borba protiv siromaštva, tako da vodimo računa o djelotvornosti sustava socijalne skrbi. Pripremili smo reformu tog sustava”.

“Uveli smo nacionalnu naknadu za starije osobe, povećali mirovine. D0 2024. planiramo mirovine povećati za još 10 posto”.

U pet godina prosječna je mirovina narasla za 432 kune te je u kolovozu iznosila 2866 kuna. Mi smo obećali povećanje od 5 posto u četiri godine, a unatoč okolnostima dosad smo je povećali za gotovo 18 posto”, rekao je i dodao da ”ni to nije dovoljno”. Kazao je i da je stopa nezaposlenosti s 13,3 posto pala u kolovozu na 7,3 te da je prosječna plaća u kolovozu iznosila 7118 kuna, a prvi put je 7000 kuna premašila u veljači ove godine. Najavio je povećanje minimalnog iznosa plaće.

”Sutra će Vlada donijeti odluku kojom će se od siječnja minimalna neto plaća povećati za 350 kuna neto, s 3400 na 3750 kuna, odnosno na 500 eura neto”, rekao je Plenković.

“Bit ćemo među najbrže rastućim gospodarstvima u EU”

Govorio je i o ekonomskim pokazateljima.

“Nakon što nam je zbog pandemije i globalne recesije prošle godine BDP pao za 8,1 posto, ove godine očekujemo povratak na razinu prije krize. Iako smo očekivali rast od 5,2 posto, nakon uspješne turističke sezone koja još traje i rasta od 16,1 posto u drugom kvartalu, vjerujemo da bismo mogli doseći godišnji rast BDP-a od preko 8 posto. Po svim očekivanjima u ovoj godini bit ćemo među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji’, kazao je premijer.

‘Da nije bilo pandemije i ekonomske krize naš bi javni dug već za dvije godine bio ispod 60 posto BDP-a. Pritom će proračunski deficit već dogodine biti na razini od 2,6 posto BDP-a’, dodao je.

‘Držimo da naših branitelja’

Redizajnirali smo portal e-građanin, prvi put smo popis stanovništva dijelom proveli i digitalno pokrenuli smo izradu strategije ‘digitalne Hrvatske’. Izloženi smo velikoj konkurenciji u globaliziranom svijetu, naša je obveza njegovati nacionalni identitet, dignitet branitelja koji nas čine ponosnim, radi jačanja njihova položaja dodatno smo unaprijedili Zakon o braniteljima, uspostavili veteranski centre. Posebnu pozornost posvećujemo traganju za nestalima, zato smo donijeli novi zakon”, rekao je premijer.

Pred nama je ključan izazov razvojnog desetljeća, da budemo što razvijeniji i snažniji pa da proces demografske revitalizacije bude krovni projket.

10:58 Grbin: Imamo 4500 zaraženih, a premijer nije rekao ništa kako ćemo se s time suočiti

Peđa Grbin također traži stanku:

“Vidim u kakvom će smjeru ići prikazivanje stana, imamo 4500 zaraženih od covida, a mi od premijera nismo čuli kako se s time suočiti, svjedočimo svađama kako će se provesti nastava. To je realnost naše borbe protiv pandemije. Tražimo da nam date sukus mjera”.

10:56 Hajduković opisao ‘hrvatski triatlon’

Zastupnik Domagoj Hajduković također je zatražio stanku upozorivši da imamo 23 posto ljudi koji žive u riziku od siromaštva te da je to naša stvarnost. U tom kontekstu spomenuo je vic o najpopularnije hrvatskom sportu, takozvanom hrvatskom triatlonu.

“To je dizanje kredita, preskakanje rata i plivanje u dugovima”.

10:50 Peović: To je Vlada iz Alan Forda

Stanku traži i Katarina Peović u ime HSS-a i RF-a.

“Drago mi je da Petrov savladava neke osnove, nije to Baltazar već Alan Ford: Obećavamo ništa i to ispunjavamo, to je iz Alan Forda.”

Stanku traži i Dalija Orešković u ime Centra i Glasa da bi se zastupnici mogli prisjetiti svega što je Plenković govorio u izvještaju prošlu godinu.

“Najavljivao je modernizaciju, pozivao se na vrijeme solidarnosti i požrtvovnosti te odgovornosti cijele nacije, pozivam ga da to ima i sam, a ne da sat vremena slušamo da borba protiv panedmije služi kao maska za neprovođenje reformi. U vladi blijedih ministara teško se mogu očekivati rezultati”.

10:40 Premijer trebao početi, a Klubovi traže stanku

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je da je spreman dati riječ premijeru. Klub zastupnika Suverenista traži stanku kako bi se dodatno konzultirali, spomenuli su da je Hrvatska osam godina članica EU, a ekonomski pokazatelji govore da smo na samom začelju.

I Božo Petrov traži stanku u ime Kluba Mosta kako bi upozorili na težinu situacije u Hrvatskoj.

“Plenković će govoriti da je sve ružičasto, s njegovog vidikovca možda je, no za većinu građana nije. Većina ljudi danas treba biti profesor Baltazar da preživi i obrazuje djecu, većina osjeća nepravednost u društvu. Molim premijera da govori o istini”, rekao je Petrov.

Stanku traži i Klub IDS-a.

Stanku traže i iz Domovinskog pokreta.

“Nadam se da će Plenković reći što je razgovarao s Vučićem u Sloveniji prije dva tjedna, što je dogovorio o pronalasku nestalih”, kaže Stipo Mlinarić te dodaje da očekuje da kaže što je s logorašima te što će Hrvatska napraviti za hrvatske logoraše.