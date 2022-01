(UŽIVO/VIDEO) OPORBA NAVALILA NA PLENKOVIĆA: ‘Na četničkim dernecima je bio vaš koalicijski partner’, premijer vratio: ‘Vi ste glavni ljubitelji Milanovića’

Nakon jednomjesečne stanke, Hrvatski sabor ‘aktualnim prijepodnevom’ počinje redovito proljetno zasjedanje i 10. sjednicu, koja će potrajati do sredine ožujka, a po potrebi i druže.

Ždrijebom je odlučeno da prvo pitanje članovima Vlade postavlja Ermina Lekaj Prljaskaj (NZ), posljednje, 39. HSLS-ov Darko Klasić.

Uz ‘aktualno prijepodne’, Sabor će ovu srijedu raspraviti premijerovo Izvješće o sastancima Europskog vijeća u prošloj godini, u četvrtak paket zakona o socijalnoj skrbi, u petak konačnu verziju zakona o zaštiti potrošača.

11:57 Katica Glamuzina kaže da predsjednik njegove stranke u Splitu ne zna da imamo mnogo loših znanstvenih publikacija, zanima ju što će reći studenti EFS-a da bi ih uvjerio da će njihove diplome vrijediti?

“Što se tiče predsjednika HDZ-a u Splitu, Vici Mihanoviću, koji je obranio doktorat na osječkom fakutetu, to se potenciralo nego ijedna tema, dobio sam dojam da je to važnije od master plana za razvoj Splita od Krstulovića, a Puljak ga nastavlja. Što se doktorata tiče, posebno povjerenstvo je pregledalo taj rad, utvrdilo na nije plagijat i što se nas tiče, ta je priča završena. Nemam razloga da dovodim u pitanje stav ljudi koji su to rekli. Što se tiče MPO-a, vjerujem da bez obzira na tezu, niste vidjeli najvažniji dio, a to je financijska alokacija”.

11:37 Pitanje za ministra Horvata o obnovi nakon potresa

Marija Jelkovac (HDZ) postavila je pitanje ministru Darku Horvatu vezano za obnovu.









“Jako puno polemike i neistine”, rekao je Horvat i dodao: “Zločesta kritika zna biti i deplasirana.”

Kaže da se donio pravilnik kojim se pojednostavila javna nabava da bi se ubrzala obnova.

11:28 Ivan Penava postavlja pitanje o skoro 400 tisuća ljudi manje u Hrvatskoj u 10 godina s obzirom na rezultate popisa stanovništva.

“Od tih 10 godina ste pet na vlasti, ova katastrofa prelazi mogućnosti vaše koalicije”, rekao je Penava premijeru.









“Vi kao 10-godišnji HDZ-ovac nama nudite koaliciju? Svi smo vam srdačno pomagali da pobjedite 2014. Tada niste imali ništa protiv da vas podrže predstavnici Srba u Vukovaru, činili smo sve od srca radi Vukovara da poboljšamo život tamo. Šarate s logikom- može HDZ, ali nećemo Plenkovića. Sami sebe ste izbacili iz kalkulacije. Pružit ću ruku suradnje, raspustit Vladu neću”.

Penava mu odgovara, kao Vaš HDZ-ovac sam vam rekao da odumiremo, nisam stao na tome, jednom smo i skupa radili.

11:19 Sandra Benčić pita premijera: Izjavili ste da su građani previše pesimistični i da nam je čaša polu prazna čaša. Građani poručuju da ste čašu ukrali, to znači da ste im uzeli perspektivu. Stotine tisuća mladih otišlo je zbog nepravde, takva jedna se odvije u HNB-u, direktori trguju obveznicama onih banaka koje reguliraju i superviziraju.

“Sviđa mi se stil od minuta i pol u kojem nas hvalite, ovo nema veze s HDZ-om. Za vas nisam rekao da je HRT državna institucija. Mi se svo vrijeme od kada smo na vlasti borimo s Agrokorom koji je bio do nas, poplavama, požarima, naš cilj je raditi za dobrobit građana, a ne eksploatirati, vratili ste nas u vrijeme srednje škole i nekih davnih predmeta. HNB? Pozicija Vlade i HDZ-a je da se sve provjeri. Očekujem da će se nakon tih očitovanja o tome raspravljati. Guvernera dugo poznajem, nemam razloga ne vjerovati mu, rekao je da je prodao dionice banaka prije 20 godina. Je li ova cijela tema vezana slučajno sa zadnjih 11 i pol mjeseci za uvođenje eura da se napravi šteta HNB-u i je li to trebali dovesti u pitanje članstvo Hrvatske u eurpodručju, vi procijenite”, rekao je premijer.

“Bilo bi se lijepo odmoriti u vašoj glavi par dana jer sve vidite da je super. Problem je u tome da je netko vidio i rekao da zaposlenici HNB-a trguju obveznicama? Nije problem u standardu, već u građanima koji stalno tupe da nije dobar? To prebacivanje odgovornosti na druge nije obilježje ni lidera ni državnika. Pozivam vas da nekad prihvatite kritiku i najavite promjenu smjera”, poručila mu je Benčić.

11:05 Marina Opačak Bilić o mjeri za povratak u Hrvatsku: “Nejasno je na čemu planirate te poticaje. Je li naš cilj da za milijardu kuna vratimo samo 4,5 tisuće ljudi i što im nudimo osim toga da dođu i da se samozaposle?”

“Poticaj Vlade je dati mogućnost ljudima koji se žele vratiti”, odgovara ministar Grlić Radman.

“Postoji želja, ljubav, ja ne vidim taj podsmijeh, već treba gledati afirmativno, optimistično kada imamo u vidu činjenicu Hrvatsku koja zaslužuje reputaciju jedne od najljepših zemalja svijeta. Uvijek da biste mogli znati kako nam je dobro, treba se rukovoditi usporedbama i lišavati jeftinih refleksija. Nakon 30 godina smo uspjeli ukinuti vize za SAD, ljudi su zainteresirani za suradnju, druga ili treća generacija želi se useliti u Hrvatsku. Uskoro idem u Južnu Ameriku, tamo imamo iskustva ljudi koji žele doći. Hrvatska je sigurna zemlja, naravno da su moguća poboljšanja u standardu, no mjere koje ste spomenuli samo su jedan u nizu doprinosa kojima Vlada želi ohrabriti iseljenike za dolazak. Puno je onih koji su otišli i nakon dvije godine vidjeli da je kvaliteta života puno važnija”. odgovorio je ministar.

“Ne može baš samo prevladati ljubav, standard će privući ljude. Građani koji su ostali s razlogom su razočarani ovom mjerom, odlučili su boriti se ovdje i nemaju nikakav oblik potpore, možda jedino u obliku perspektivnog iseljavanja”, rekla je zastupnica na ministrov odgovor.

10:58 Željko Lenart ima pitanje za premijera: Hoće li Vlada odlučiti formirati hitnu helikoptersku medicinsku službu po cijeloj Hrvatskoj?

“Drago mi je da ste konstatirali dobre rezultate u turizmu, vaši apeli naišli su na plodno tlo, imali smo razgovor gdje su poduzeti koraci s različitim dionicima koji postoje, a bave se hitnom melikopterskom medicinskom službom, to je ušlo u strateške dokumente Ministarstva zdravstva. O tome će vas izvijestiti Beroš”, rekao je premijer.

10:50 Branko Bačić je pitao ministricu kulture Obuljen o novom srpskom zakonu u kojem se, kako kaže, svojataju dubrovački pisci Držić i Gundulić.

Kaže da je pokazatelj da ova srpska vlast i dalje pokazuje imperijalističke težnje.

“Da su mislili da je Dubrovnik njihov grad ne bi ga onako barbarski razarali”, kaže Bačić nakon odgovora Obuljen.

10:44 ‘Salama opomenu’ zaradila je Selak Raspudić.

“Nije vama Most problem, imate dosta visibaba, u HDZ-u vam je problem, pratite Jandrokovića, vidjet ćete kada vam se bude bližio kraj”, rekao je Bulj.

10:36 Miro Bulj postavlja pitanje Plenkoviću.

“Demontiraju vas europske institucije, OLAF vašoj Gabi provjerava trošenje sredtava, očito ste trećerazredni igrač pa nemate utjecaj, imamo najskuplje cijene goriva, zamrznuli ste cijene, pada cijena barela, a kod nas raste cijena goriva, trošarine niste smanjili”.

“Hvala zastupniče Bulj, kad ću ići na Europsko vijeće uzet ću vas da mi tamo pokažete tko je to i s kim treba. Ili da vas Božinović povede kao antivaksera. Udružujete se s krajnjom ljevicom, a glumite desnicu. Sami šapućete da ste falili. Sad skupljajte potpise, skupljajte ih još, može i do 2023.”, odgovara Plenković.

10:30 HDZ-ov Nikola Mažar pita ministricu kulture Ninu Obuljen o obnovi kulturnih objekata stradalih u potresu.

10:26 Bulj traži povredu poslovnika.

“Na četničkim dernecima je bio vaš koalicijski partner. Na tome i dalje inzistirajte”.

Zaradio je opomenu.

10:19 Marija Selak Raspudić za premijera. “Neću pitati je li vam se grlo osušilo kada ste morali pitati Ursulu za produženje roka iz Fonda za solidarnost. Da imate ikakav utjecaj, to ne bi bio problem. Ne pitam ni zašto naričete za nedostatkom medijske pažnje, neupitno je da će ministrica Obuljen pokatnuti javni servis da bolje izvjesti o vašim uspjesima. Ni o mijenjaju šešira Pupovca od proslave do proslave. Pitam vas kako ste premrežili sve institucije. Imate li podatak ili broj koliko je narastao ili se smanjio broj zaposlenih u središnoj državnoj i javnoj upravi u 4 godine?”, pitala je zastupnica.

“Vi kao glavna ljubiteljica Milanovića šutite, kao i Bulj, kada se Milanović grli i bratimi s Dodikom. Tišina. Gromoglasna. Ništa, nula, zero. I tako godinu i pol, niste jedini. Što biste vi raskinuli? Vašu ljubav s Milanovićem? Niste. Kada aršini budu isti, grakćite. Što se EU tiče, za razliku od vašeg silnog utjecaja, Hrvatska je respektabilna članica. Ne pamtim da je netko za Zagreb dobio 600 milijuna eura, za Petrinju 320 milijuna, to se troši. Ubrzat će se, neće propasti. Što se tiče broja zasposlenih, vjerojatno ih ima više, ako ih ima, zaposleni su da država bude učinkovitija građanima”. odgovorio je premijer.

“Nisam iznenađena da ne znate odgovor na pitanje, nemate pojma koliko je zaposleno. Uspoređujući podatke s 2017. vidi se da je broj zaposlenih narastao za više od 15 tisuća ljudi. Don’t look up, look down, vidjet ćete kakva je hrvatska stvarnost”, poručila mu je.