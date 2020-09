(UŽIVO) UZ STROGE EPIDEMIOLOŠKE MJERE Sabornici će danas raspravljati o Zakonu obnovi grada Zagreba

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, na zahtjev Vlade, sazvao je dvotjednu izvanrednu sjednicu kako bi se čim prije donio zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Zakonom se definira model po kojem će konstrukcijsku obnovu zgrada u udjelu od 60 posto financirati država, a po 20 posto Grad Zagreb i županije te vlasnici nekretnina.

Novost u odnosu na prvo čitanje je uvrštavanje u zakon socijalnih kriterija, odnosno dohodovnog i imovinskog cenzusa.

“Drugu izvanrednu sjednicu sazvao sam na zahtjev hrvatske Vlade zbog donošenja Zakona o obnovi grada Zagreba”, na početku sjednice je rekao Jandroković.

Ponovno je podsjetio da je predsjedništvo Hrvatskog sabora donijelo odluku o obveznom nošenju maski u saboru te da u Saboru može najviše biti 41 zastupnik, a glasovat će se u tri prostorije.

S obzirom da je riječ o izvanrednoj sjednici, u srijedu neće biti “aktualnog prijepodneva”, zastupnici će premijera i članove Vlade o aktualnim temama moći propitivati 16. rujna, kada počinje redovna sjednica i redovno jesensko zasjedanje koje traje do 15. prosinca.

Sabor redovito ne zasjeda od 15. prosinca do 15. siječnja te od 15. srpnja do 15. rujna, no na zahtjev predsjednika države, Vlade ili većine zastupnika, predsjednik Sabora, može ga sazvati na izvanredno zasjedanje.

Maske obvezne

Zastupnici koji ne budu željeli nositi masku, u konačnici bi mogli završiti izvan Sabornice.

“Dogovorili smo se da će predsjedavajući prvo upozoriti osobu da stavi masku, ako to ne želi zamolit će je da napusti dvoranu. Ako ni nakon toga ne postupi po zahtjevu predsjedavajućeg dobit će opomenu s isključenjem za taj dan, napravit će se prekid i zamoliti Stražu da osobu izvede van”, izvijestio je Jandroković.

Napomenuo je da će se na ulazima u Sabor tražiti da svi nose maske.

“Nećemo biti agresivni, ali moramo štititi zdravlje zastupnika. Maske ne nosimo samo radi sebe, nego i da zaštitimo druge”, istaknuo je.

Zastupnici će ponovno glasovati iz više prostorija, aktivirat će se mogućnost elektroničkog glasovanja. Nadležna saborska služba već radi na tome da osigura i glasovanje zastupnika koji su bolesni ili u samoizolaciji, moći će se video-vezom uključiti u glasovanje, rekao je Jandroković.

Za sada se neće mjeriti temperatura onima koji ulaze u Sabor.