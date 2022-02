(UŽIVO) U SABORU VATRENO: Most dere po Vladi: ‘Capak kaže da treba ukinuti covid potvrde, a prvi pendrek da ne treba’. Petrov: ‘Ne cmizdrite, raspišite referendum!’

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnici nastavili su sjednicu raspravom o prijedlogu Odbora za Ustav i Poslovnik da se Vladu zaduži da provjeri broj i vjerodostojnosti potpisa prikupljenih za Mostove referendumske inicijative ‘Odlučujmo zajedno’ i ‘Dosta je stožerokracije’.

Iz Mosta su prilikom predaje prikupljenih potpisa objavili da imaju 410. 533 (za referendumsku inicijativu Odlučujmo zajedno), odnosno 409.219 potpisa (za inicijativu Dosta je!), što je više od potrebnih 368.867 potpisa.

Predsjednik Sabora treba dati potpise na provjeru, a nakon što se odluče na taj potez, treba računati s time da će prebrojavanje i provjera propisa sigurno trajati nekoliko mjeseci.

Najnoviji događaji

12:20 Bulj replicirao Bauku

“Vino i mliko su neusporedivi, tako i referendum i prikupljanje potpisa s izborima. Hvala HDZ-ovcima i SDP-ovcima s mog područja koji su bili vrlo agilni i pomogao u našoj inicijativi”, rekao je.

Tko će vas slušat još dvije godine da vam je referendum ukraden, odgovorio je Bauk Bulju insinuirajući da je dobro da iza ove inicijative i provjere potpisa ne ostanu repovi.

12:10 Arsen Bauk u pojedinačnoj raspravi, obratio se Mostu

“Rekli su da su prikupili 400 tisuća potpisa po pitanju za referendum, konačni rezultat bi mogao biti viši nego je potrebno za referendum, možda nas očekuje ocjena ustavnosti i rasprava o referendumu. Preveliki je sirenski zov pozivanja na narod, kada god se netko na to poziva na ovim prostorima, ne završi baš najbolje. Za listu Restart koalicije 2020. godine glasalo je više glasača nego što su inicijative prikupile potpisa, a nikad se nismo pozivali na narod. Dovoljan broj građana je potpisalo inicijative, ako ima potpisa preko broja koji je određen, ok. Ali pozivanje na narod, imam dobre i loše vijesti, za vas je na prošlim izborima glasalo oko 12 tisuća po izbornoj jedinici, za mene više od prosjeka za cijelu vašu listu pa se ne pozivam na narod. Referendum mora biti dopuna za predstavničku demokraciju, Da ste nas slušali, možda bi bilo više cijepljenih i manje umrlih, ali za to nemam dokaze”, rekao je.









11:53 Dragana Jeckov iz SDSS-a

“Kada je u pitanju demokracija malo koji institut je tako važan kao što je slučaj s referendumom. Podržavamo i pridrđavamo se mjera. Ne podržavamo referendumske inicijative jer ne vode računa o zdravlju i ljudskim životima”, rekla je.

11:26 Petrov odgovorio HDZ-ovom Habijanu.

“Nemojte cmizdriti, raspišite referendum”,









Ante Kujundžić je rekao da bi sve bilo lakše da je tu ‘vidoviti Lovre’.

“Ajmo prestati s tim bedastoćama koje nisu povrede poslovnika nego prepuvacanje”, zamolio je predsjedavajući sjednicom Željko Reiner.

11:45 Govori Dalija Orešković

“Pustite DIP-u da provjeri potpise, učinite taj proces javnim jer sve drugo je unaprijed kompromitirano kao čitava vaša vlast”.

11:19 Za govornicom je Nikola Grmoja

“Nakon tri dana od završetka skupljanja potpisa, jedan sindikalist je rekao da je Most srušio dva postulata, da je potpise prikupio zimi i da je to uspjela jedna stranka. Koje prijedloge čujemo iz HDZ-a i oporbe? Idemo im otežati. Pozivam Grbina, Benčiću da izađu ispod suknje jednog autokrata. Govore o referendumu kao neželjenom djetetu upravljanja krizom. Referendum je izravna demokracija, prilika da građani kažu što misle u upravljanju krizom. Hrebak je mogao izaći iz samoizolacije, a neki dan čovjeku se lupa kazna jer je izašao dan ranije. Vi možete slaviti izborne pobjede, a građani ne mogu? Ljudi su vam poslali poruku da im je dosta, da žele da se u Saboru odlučuje 2/3 većinom, ali ne o deratizaciji, kako kaže Habijan. SDP je glasao za to da se ovlasti predaju Stožeru. Vi ste u koaliciji, izglasali ste sramotan Ustavni sud, uvjete za raspisivanje referenduma. Dva krila iste partije, iako je malo više komunista otišlo u HDZ. Đakiću je bilo bolje da reagira na to što je Pupovac bio u Banja Luci, nego na izjave Dine Rađe. Čekate da dobijete mig iz Berlina da kažete da nema više potrebe za covid potvrdama”, rekao je Grmoja.

11:05 Govori Klub zastupnika Mosta, prvi je Božo Petrov

“Građani su jasno izrazili svoju volju, dali su preko 400 tisuća potpisa, a mi svjedočimo odugovlačenju. Skupili su više od 400 tisuća potpisa u 15 dana da bi imali pravo odlučiti na referendumu. Zašto to izbjegavate napraviti? Što radite? Ne želite definirati rok prebrojavanja potpisa, razvodnjavate priču o Zakonu o referendumu koji navodno pišete oko 10 godina. Glavna poruka danas je: vama je nekih 410 tisuća ljudi reklo da želi referendum, sve što trebate napraviti je tražiti način da im to što prije omogućite. Pričat ćete o procedurama? Pa nisu pale s nekog pašnjaka, vi ih pišete. Možete u zaključku prijedloga saborskog odbora napisati da želite da se potpisi moraju izbrojati u 30 dana ili vam i za to mora doći netko iz Europske komisije kako su vam došli po korumpiranu ministricu. Od koga se skrivate? Kažete da vam je glavna stvar da morate prebrojiti potpise. Dijete u osnovnoj školi zna čitate brojke, zovnite da vam pomognu. Stvari su jednostavne. Najapsurdnije je što sam danas čuo da ćete vi definirati o čemu građani smiju na referendumu odlučivati. Da ćete to u Ustavu definirati. Danas trebate naći način kako ćete ljudima referendum omogućiti što brže”, poručio je Petrov.

11:02 HDZ-ovci ljuti na Peđu Grbina jer je rekao da je HDZ-ova zastupnica o mrtvima govorila kao o brojkama

“Smrt nije nikome brojka, pa tako ni Maji Grbi Bujević”, replicirala je Nada Murganić Peđi Grbinu.

11:00 HDZ-ovac Josip Đakić dobio je i treću opomenu te danas više nema pravo govoriti. Morao je napustiti sabornicu.

“Partije je s mostom sklopila novi savez”, rekao je prije nego je zaradio treću opomenu.

10:54 Arsen Bauk izložio tri prijedloga SDP-a

“Klub SDP-a će na prijedlog zaključaka predložiti 3 amandmana, prvi je što se tiče subjekta prebrojavanja, da od sada do usvajanja zakona potpise broji DIP kao neovisno tijelo koje je sastavljeno od sudaca Vrhovnog suda i svih političkih stranaka. Predložit ćemo da se definira rok od 30 dana za brojanje potpisa jer je dosadašnja praksa pokazala da je to razuman rok da se prebroje i izvijesti Sabor. Predložit ćemo i da se definira saborsko tijelo koje bi nadziralo provjeru potpisa”, rekao je Bauk.

10:45 Kreće rasprava ko Klubovima zastupnika

Do sada govorio Marijan Pavliček, priča Peđa Grbin.

“Do referenduma je došlo zbog rada Vlade i Stožera, imamo najgore rezultate zbog Vlade i Stožera, to je izazvalo reakciju, nije odgovornost za neuspjeh borbe protiv covida na strani opozicije, na strani je vladajućih i neki su iz opozicije na tome pokušali skupiti političke poene. Doveli smo se kao društvo do toga da smo oguglali na smrt, postali smo beščutni, tu ste nas gospodo iz HDZ-a doveli. Kako osigurati da se iza ovih potpisa i njihove kontrole ne vuku repovi. Ako postoji bolji način, naša je odgovornost da to primjenimo”, rekao je Grbin.

10:28 Bauk: Ovo je vrsta talačke krize

“Ovo je vrsta talačke kriza, Vlada kaže da nije dobro da ona broji potpise, sukladno Zakonu koji predlaže, a parlamentarna većina opet tjera Vladu da Mostovci po njoj lupaju. Zašto to radi? Jer je na čelu Vlade njihov čovjek, na čelu DIP-a nije, zato HDZ želi kontrolirati proces, bi li bilo protuzakonito da Sabor sada zaduži DIP?”.

“DIP je neovisno tijelo, nema odredbe po kojoj bi rekli da to oni idu raditi, netko bi to možda shvatio kao mimo zakona, a bi li bilo u skladu sa zakonom ne bismo znali dok Ustavni sud ne odluči. I vi ste bili ministar uprave, smtrali ste da je dobro da provjeru vrši vlada, a sada mislite da to treba biti drugačije”, odgovorio mu je Bošnjaković.

Bauk je zatim rekao da je šteta propustiti dobru priliku za opomenu.

“U zakonu o DIP-u piše da rade nešto s državnim referendumom, ja sam nekoliko puta brojao potpise, no nije svaka vlada ista. Ima vlada i vlada…”.

Jandroković mu je na to komentirao:

“A ima opomena i opomena…”.

10:27 Dalija Orešković: Imamo li mi državu?

“Koliko posprdno zvuči izjava da je temelj demokracije procedura, danas ispred Odbora govorite da nam je potreban novi i bolji Zakon o referendumu. Zašto? Jer postojeći Zakon nije uredio temeljno pitanje: tko broji potpise? Imamo li mi državu ako nakon 30 godina nismo bili spremni urediti temeljno pitanje na kojem počiva demokracija.

To pitanje nije regulirano, radimo na tome, nije to odgovornost samo ove vlade, kaže Bošnjaković.

10:26 Josip Borić iz HDZ-a: Bi li u po ovoj inicijativi stvarno odlučivao narod ili opet Sabor?

Bošnjaković kaže da raspravljaju kojem tijelu upućuju na brojanje i utvrđivanje vjerodostojnosti potpisa, sabor to želi uputiti Vladi jer je to bila dosadašnja praksa.

10:23 Nikola Grmoja: Očito da ne želite da se referendum dogodi

“Plenković je tvrdio da se u roku 3 dana potpisi trebaju predati, prošlo je 18 dana, raspravljamo kada će Vlada početi s brojanjem, a vi ne želite odrediti rok. Kako ste to mislili da se prebroje u tri dana, a ni nakon 18 dana ne želite ni odrediti sebi rok za brojanje. Očito je da ne želite da se referendum dogodi, on se tiče i odlučivanja, nije mi jasno kako ne želite da se oduke donose u Saboru”.

10:22 Peđa Grbin: Pozivam da DIP kontrolira potpise

“Imamo pravnu prazninu koja se nije regulirala, stvorili smo praksu, pokazane su manjkavosti i vukli su se repovi. Rješenje koje je Vlada predložila u novom Zakonu je bolje nego što je bila parlamentarna praksa, da se kontrola ne povjeri Vladi, nego DIP-u. Pozivam vas da to napravimo i sada”.

Znamo da su ovi zaključci kontinuitet odluka koje smo imali, ne vidim razloga da to mijenjamo, odgovara Bošnjaković.

10:20 Ante Kujundžić pita planiraju li i prije ukinuti covid potvrde

“Postoji nadležno tijelo koje će donositi odluke za covid potvrde. Da sam ja ostavio nešto neregulirano? To je bilo u nadležnosti Ministarstva uprave, tamo su bila dva ministra iz Mosta”, odgovara mu Bošnjaković.

10:17 Petrov: Neka vam djeca pomognu

“Vi trebate biti primjer. Podsjećam, kao većina ste svim ljudima odredili da moraju u 15 dana skupiti 400 tisuća potpisa. Unutar 18 dana niste ni odlučili kome ćete predati potpise. Može vam dijete u prvom osnovne pomoći, zna čitati OIB-e”, rekao je Božo Petrov.

10:16 Bonjaković: Građanske inicijative mogu kontrolirati proces

“Po prvi put imamo nalog da se omogući predstavnicima građanskih inicijativa da kontroliraju i prate proces utvrđivanja vjerodostojnosti popisa”, rekao je Bošnjaković.

10:15 Bulj opet traži povredu poslovnika, Jandroković mu daje drugu opomenu

10:12 Prijavljeno je 14 replika, prva je Buljeva

“Kršite Ustav i poslovnik, ovo je pljuvanje narodu i demokraciji u lice. Ovo je odnarođenje institucije, zaustavite blamažu. odredite rok. Nemojte se rugati, prebrojite to više”.

Bošnjaković mu odgovara da je sve napravljno u skladu s poslovnikom i dosadašnjom praksom.

10:07 Nasavak sjednice, Dražen Bošnjaković obrazlaže izvješće u ime izvjestitelja

“U raspravi je izraženo mišljenje da je potrebno što prije donijeti Zakon koji će urediti pitanje referenduma. Izraženo je miljenje dijela članova da bi broj potpisa trebao kontrolirati DIP. S obzirom da važećim Zakonom nije propisano tko radi provjeru vjerodostojnosti potpisa, Odbor je predložio Saboru da donese zaključke: poziva se Vlada da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača i omogući provjeru i inicijativama. Poziva se Vlada da provjeri broj i vjerodostojnost popisa birača, kojeg je dostavio ogranizacijski odbor inicijative Dosta je stožerokracije i da omogući kontrolu najmanje dvije inicijative”.

09:50 Jandrovoić odredio stanku do 10:05 sati

09:47 Javio se Bulj

“Ovo nije ukidanje covid putovnice, već potvrde”, rekao je Bačiću.

09:45 Branko Bačić iz HDZ-a također traži stanku

“Odlučujemo o tehničkom segmentu, provjeri prikupljenih potpisa. Provjera potpisa se povjerava Vladi RH, a naš je prijedlog da sudjeluju predstavnici obje inicijative. Mi smo predložili da u budućnosti kroz provedbu referenduma potpise provjerava DIP, kada Zakon stupi na snagu, provjeravat će se na taj način. Ovaj referendum ide za time da se ukinu covid potvrde, ukidanje njih znači zatvaranje granica i doprinosi širenju virusa u društvu”.

09:42 I Dalija Orešković traži stanku

“Pitanje je legitmimitet referenuma. Jedino gore od zloupotrebe straha od cjepiva je zloupotreba vlasti u režiji HDZ-a. Zašto nam je problem brojanja potpisa, nadležni matični odbor se usudio uputiti ovakav tekst u Sabor, pravo na prebrojavanje potpisa dat će Vladi kojoj nitko u državi ne vjeruje”.

09:30 Marijan Pavliček iz Suverenista također traži stanku.

09:39 Grmoja zaradio opomenu.

09:38 Govori Peđa Grbin

“Od samog početka pandemije govorili smo da Stožer vrluda, za razne ljude vrijede različita pravila. Sjetite se kada premijer nije morao u samoizolaciju. Do čega je takvo ponašanje dovelo? Do Hrvatske s najvećim brojem mrtvih od zaraze. To je dovelo do referenduma, to je vaša odgovornost. Predložit ćemo da se brojanje potpisa da DIP-u. Ne smijemo dopustiti da se iza ove inicijative i pitanja vuku repovi.

08:35 Odmah zahtjev za stankom, obrazlaže ju Miro Bulj

“Prošlo je 18 dana da Plenkovićeva Vlada ne želi dati rok narodnom referendumu, čega se bojite? Mislio sam da je Kuščević nešto najgore, a vidim da je radio po nalogu. Mi smo 30 dana brojali, upozoravali ste zašto se toliko broji. Koji je interes vas u HDZ-u blokirati, zabiti glogov kolac u referendumske inicijative? Vidite rezultate, inflaciju, cijene, ne zna se što će biti s radnim mjestima. Mjere su vam besmislene, sve više zemalja na to upozorava. Došlo je do jada i čemera. Zašto se bojite dati narodu na volju, ako itko ima pravo odlučiti o mjerama, Capak kaže da treba ukinuti covid potvrde, a prvi pendrek da ne treba”, kaže Bulj.

09:30 Počela je sjednica Sabora