(UŽIVO) TRAJU ŽESTOKE BORBE U UKRAJINI! Svijet je čekao njegovo obraćanje, Putin poručio: ‘Odajem počast onima koji čine herojstvo…’

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u četvrti dan. Vode se teške borbe, ruske snage napadaju iz tri pravca, a ruska vojska u subotu je dobila naređenje da proširi ofenzivu u Ukrajini. Zapadne zemlje su objavile da šalju oružje Ukrajincima. U međuvremenu broj žrtava u Ukrajini je sve veći, raste iz sata u sat, a među njima ima i djece. Žene s djecom bježe u susjedne zemlje, prve izbjeglice stigle su i u Hrvatsku.

12:00 Ukrajina je prijavila Rusiju Međunardnom sudu pravde. “Rusija mora biti odgovorna za manipuliranje pojmom genocida kako bi opravdala agredsiju. Očekujemo hitnu odluku da Rusija zaustavi vojne aktivnosti. Očekumo da suđenje počne idući tjedan”, napisao je Zelenski na Twitteru.

11: 35 BBC-jev dopisnik javio se iz Kijeva s informacijom da su Rusi dobili zapovijed da sa svih strana krenu na Kijev. “Iz izvještaja iz Moskve razumijemo da je izdano naređenje da se priđe Kijevu sa svih strana i mislim da ćemo to uskoro vidjeti i čuti” rekao je tijekom javljanju uživo.

11:34 Poslovni svijet počeo se okretati od Rusije i prije uvođenja sankcija zbog invazije na Ukrajinu, a od njezina početka robni tijekovi i lanci neumoljivo pucaju, što je težak udarac za rusku ekonomiju, donosi danas ruski nezavisni dnevnik Novaja Gazeta. Čak i prije potpunog uvođenja sankcija, prijevoz robe u i iz Rusije je praktički stao. U Rusiju prestaje stizati oprema za naftne i plinske bušotine i razne kemikalije, odnosno sve što Rusiji treba za proizvodnju nafte i plina. Prijevoznici mijenjaju smjer transporta, preusmjeravaju teret u druge zemlje i zaobilaze Rusiju, a gotovo svi otkazuju suradnju ruskim partnerima.

11:04 EU razmatra zabranu ruskih letova u svom zračnom prostoru, rekao je dužnosnik Europske unije za Reuters.

10:50 Anonymousi su u 48 sati hakirali preko 300 ruskih stranica: stranice Kremlja, Dume, banke, medija…

10:20 Predgrađe glavnog grada Ukrajine, Troješčina, meta je raketnog napada, javlja novinska agencija Interfax.

10:6 U “Ukrajini nema nijednog bjeloruskog vojnika, nijednog metka”, izjavio je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko nakon glasanja na referendumu o promjeni ustava koji se danas održava u toj zemlji. Pozvao je Kijev da sjedne za pregovarački stol s Rusijom osim ako ne želi izgubiti svoju državnost. Lukašenko je rekao da će ono što se do sada događa u Ukrajini okarakterizirati kao sukob.

“Za dan-dva bit će rat, a za tri dana – krvoproliće”, rekao je novinarima u nedjelju. On je osudio sankcije koje su uvedene, rekavši da time Zapad gura Rusiju prema Trećem svjetskom ratu. Također je rekao da bi “uznemiravanje Bjelorusa” u Ukrajini moglo potaknuti Minsk na poduzimanje “specijalne operacije”.

10:00 Njemački kancelar Olaf Scholz obratit će se u nedjelju na posebnoj sjednici parlamenta kako bi objasnio odluku o promjeni dugogodišnje politike vezane uz izvoz oružja, odnosno odluke o direktnim isporukama oružja Ukrajini. Njemačka je vlada u subotu odlučila napravila zaokret u politici izvoza oružja i odlučila ukrajinske oružane snage ojačati za 1000 komada protutenkovskog oružja i 500 projektila zemlja-zrak Stinger.

9:50 UN je potvrdio da broj civilnih žrtava kontinuirano raste i da sada taj broj premašuje 240, uključujući najmanje 64 ubijenih u borbama u Ukrajini koje su izbile nakon ruske invazije iako vjeruju da su stvarne brojke znatno veće jer i dalje dolaze izvještaji o žrtvama koji moraju biti potvrđeni.

9:40 Finska će zatvoriti svoj zračni prostor za ruske avione, a time se pridružila nizu europskih zemalja koje su to već napravile.

9:30 “Stranci koji su voljni braniti Ukrajinu i svjetski poredak kao dio Međunarodne legije teritorijalne obrane Ukrajine, pozivam vas da kontaktirate strane diplomatske misije Ukrajine u svojim zemljama. Zajedno smo pobijedili Hitlera, a pobijedit ćemo i Putina”, napisao je na Twitteru ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitrij Kuleba.

9:09 Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko rekao je da su ukrajinske zračne snage oborile projektil usmjeren na glavni grad Kijev. “Prije nekoliko minuta, ukrajinsko zrakoplovstvo oborilo je krstareću raketu koju je na glavni grad Ukrajine, Kijev, lansirao bombarder TU-22 s područja Bjelorusije. Ovo je još jedan ratni zločin počinjen protiv Ukrajine i njezinog naroda”, poručio je.

9:07 Ruske snage blokirale su Herson i Berdjansk i izvršile još jedan raketni napad na ukrajinsku vojnu infrastrukturu, rekao je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov.

9:05 Kako piše BBC nakon što su se pojavile snimke na društvenim mrežama, Rusi su pogodili stambenu zgradu od devet katova u Buči, kijevskoj oblasti udaljenoj 30-ak kilometara od Kijeva gdje se trenutno odvijaju žestoke borbe. Broj žrtava je za sada nepoznat. Mnoga izvješća i snimke na društvenim mrežama prikazuju borbe u Buchi, predgrađu sjeverozapadno od Kijeva.

8:48 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se te poručio da ruske snage napadaju “civilna područja. Ukrajinske snage napadaju sve i svakog, uključujući kola hitne pomoći. Protekla noć je bila burna”, poručio je. Rekao je da bi pregovori u Minsku možda i bili mogući da Rusija nije napala Ukrajinu s teritorija Bjelorusije. “Ukrajina je otvorena pregovorima na nekim drugim lokacijama i u državama u koje prema nama nisu pokazale agresiju”, poručio je. “Iskreno želim da Bjelorusija ponovno postane dobra i sigurna kakva se činila svima ne tako davno. Pravi izbor je glavni izbor vašeg života”, poručio je.

8:40 Rusko izaslanstvo je stiglo u Bjelorusiju na razgovore s Ukrajincima, rekao je novinarima Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov. “Bit ćemo spremni započeti ove pregovore u Gomelu”, rekao je. Bjelorusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je pripremilo sve što je potrebno za sastanak i da je sada angažirano na rješavanju protokolarnih pitanja.

8:31 Ruski predsjednik Vladimir Putin oglasio se u kratkom televizijskom obraćanju. Ponovio je da je u Ukrajini u tijeku “specijalna operacija da se pomogne ljudima u Donbasu”. Pohvalio je “herojstvo” ruskih specijalnih postrojbi koje se bore u Ukrajini, piše AFP. “Odajem posebnu počast onima koji su ovih dana herojski obavljali svoju vojnu dužnost tijekom specijalne operacije pružanja pomoći Narodnoj Republici Donbas”, rekao je Putin,

8:24 Ukrajinski genera Boris Kremenetski je na konferenciji u Washingtonu kazao da su zarobili oko 200 ruskih vojnika koji su bili “loše opremljeni”, prenosi CNN. “Zarobili smo oko 200 ruskih vojnika, od kojih neki imaju 19 godina. Uopće nisu obučeni i loše su opremljeni. Prema njima postupamo u skladu sa Ženevskom konvencijom”, rekao je Kremenetsky, koji je trenutno službenik u ambasadi Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako je Kremenetsky na konferenciji naglasio da je vojnicima bilo dozvoljeno nazvati roditelje te da su dobili hranu i vodu, kako piše CNN tu tvrdnju nije moguće provjeriti.

8:14 Ukrajinska tvrtka Ukravtodor zadužena za izgradnju i održavanje cesta izjavila se kako s cesta uklanja sve prometne znakove. “Neprijatelji nemaju dobru komunikaciju. Pomozimo im da dođu ravno u pakao”, napisali su u objavi na Facebooku i objavili fotografiju prometnog znaka na kojem su smjerovi prema obližnjim gradovima zamijenjeni vulgarnostima na kojima piše “Odje*ite”, “Odje*ite natrag u Rusiju”.

8:10 “Laka vozila ruskog neprijatelja upala su u Harkiv, uključujući gradsko središte. Ukrajinske oružane snage uništavaju neprijatelja. Pozivamo civile da ne izlaze”, rekao je regionalni guverner Oleg Sinegubov.

8:02 “Sjedinjene Države su pravi uzrok ukrajinske krize”, objavila je Sjeverna Koreja u prvoj službenoj reakciji nakon ruske invazije na Ukrajinu.

8:00 Bivši predsjednik Donald Trump osudio je u subotu rusku invaziju na Ukrajinu i rekao da se moli za Ukrajince, mijenjajući ton od onoga kad je hvalio ruskog predsjednika ranije ovog tjedna.

7:50 U Kijevu se čuju eksplozije i sirene, a nekaizvješća tvrde, piše BBC, da se čula eksplozija na zapadu centra Kijeva.

7:35 Ukrajinska služba za hitne situacije potvrdila je daje raketa pala na zgradu od 9 katova u Harkivu. Poginula je jedna žena, a nekoliko je ozlijeđenih.

7:20 BBC prenosi informaciju iz ukrajinskih medija prema kojoj je ruska vojska zauzela još jedan ukrajinski grad Novu Kahovku na jugu Ukrajine. Riječ je malom gradu, ali strateški smješten na Dnjepru. Gradonačelnik Volodimir Kovalenko navodno je rekao da su ruske trupe zauzele zgradu gradske uprave i uklonile sve ukrajinske zastave sa zgrada.

7:01 Prve ukrajinske izbjeglice stigle u Zagreb, smještene su u Motel Plitvice.”Dočekali smo prve izbjeglice. Kad je sve skupa krenulo, ta tužna i tragična priča, nismo očekivali da će se ovako brzo razvijati situacija. Ali bili smo spremni, nažalost, imamo iskustvo iz Domovinskog rata. Došla nam je majka s dvoje djece, spavali su u autu”, izjavila je Katarina Zorić, glasnogovornica Crvenog križa. Među prvima je došla majka s dvoje djece, dosad su spavali u automobilu. Dosad su evidentirali devet ljudi.

06:50 – Ruske trupe ušle su u Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini. “Došlo je do proboja u lakoj opremi, uključujući i središnji dio grada”, najavio je predsjednik regionalne državne uprave Oleg Sinegubov, pozivajući lokalne stanovnike da ostanu u skloništima.

06:45 – Kijev je pod kontrolom ukrajinskih vojnih i snaga teritorijalne obrane. Mykola Povoroznyk, prvi zamjenik načelnika gradske državne uprave Kijeva, kaže da je tijekom noći došlo do nekoliko sukoba s diverzantima.

06:39 – “72 sata otpora! Svijet nije vjerovao. Svijet je sumnjao. Ali nismo samo stajali, samopouzdano nastavljamo borbu s ruskim okupatorom! Pokazali smo svijetu – ne bojte se Rusije, budi jaki i odbijte ih! Podrška Ukrajini mora biti jača! Vaša sigurnost ovisi o nama!”, poručio je na Twitteru Oleksii Reznikov, ukrajinski ministar obrane.

