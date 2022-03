(UŽIVO) TEŠKE BORBE U HERSONU I MARIUPOLJU! Ruske snage sletjele u Harkov, stižu snimke zapaljenih zgrada kod Kijeva

Ušli smo u sedmi dan ruske invazije na Ukrajinu. Ključne borbe vode se u gradu Hersonu na jugu Ukrajine, za koji je već objavljeno da je pao u ruske ruke no konačne potvrde informacije nema. Čečeni su pokušali izvesti atentat na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelinskog. Bjelorusija raspoređuje vojsku uzduž ukrajinske granice. Nastavlja se i bitka za Harkov. Danas bi trebali biti nastavljeni pregovori između zaraćenih strana. Događaje pratite iz minute u minutu na našem portalu.

07:10 Ukrajinski mediji objavljuju snimke razorenog Harkova.

⚡️This is how #Kharkiv looks in the morning after a hard night under the massive shelling of #Putin ‘s occupiers. pic.twitter.com/pcIkE4rx7s

07:07 Kako piše Kyiv Independet, sirene su se oglasile u Kijevu i Dnjepru.

Residents should go immediately to the nearest shelter.

07:00 Stižu strašne snimke

Ukrajinska nacionalna novinska agencija Ukrinform objavila je snimku za koju navodi da prikazuje posljedice noćašnjih borbi u gradiću Borodianka kod Kijeva. Na snimci se vide zapaljene zgrade.

06:15 Ruska vojska na ulicama Hersona

Čini se da su ruske trupe zauzele južni grad Herson, piše BBC. Nejasno je kakva je točna situacija u Hersonu, ali lokalni izvještaji govore da je ruska vojska na ulicama.

Gradonačelnik Igor Kolihajiv rekao je lokalnom radiju da su ruske snage zauzele gradsku željezničku stanicu i luku u utorak navečer, prenosi BBC Russian. Borbe se sada vode, a okupacija našeg grada je u tijeku, navodi. Rekao je da je mnogo ljudi poginulo, uključujući ukrajinske vojnike i civile, a vladini dužnosnici sada pokušavaju osigurati da ljudi mogu otići ili doći do skloništa.

Herson, koji ima pola milijuna stanovnika, nalazi se između Mikolajeva i Nove Kahovke. Najjači vojni napredak Rusije do sada je bio na jugu, gdje njezine snage s Krima gađaju nekoliko ukrajinskih gradova, uključujući Odesu i Mikolajv. Dužnosnici Mikolaiva su u proteklih sat vremena izjavili da je grad još uvijek u ukrajinskim rukama.

⚡️Russian troops have seized the river port and railway station in Kherson, Mayor of Kherson Igor Kolyhav said.

According to CNN, Russian military vehicles entered Kherson after heavy shelling and appear to have taken the southern city.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022