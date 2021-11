(UŽIVO) STOŽER DRŽI PRESSICU: Donose novu odluku o prelasku granica zbog nove varijante virusa, ima potencijal biti zaraznija

Nacionalni stožer Civilne zaštite održava konferenciju za medije u petak u 11 sati.

Stožer će govoriti o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj te provođenju mjera koje su na snazi.

Hrvatska već tjednima bilježi visok dnevni broj novozaraženih pa je za očekivati da će Stožer govoriti što će se dogoditi ako brojke ne krenu padati. U posljednja 24 sata zabilježeno je 5,460 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 34.731. Među njima je 2.496 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 325 pacijenta. Preminulo je 75 osoba.

Počela je pressica Stožera

Krunoslav Capak iznosi nove podatke.

“U prvih 5 dana ovog tjedna imamo 10 posto više novooboljelih no u prošlom tjednu. Najvišu incidenciju imaju Međimurska i Zagrebačka županija, najnižu ima Istarska. Hrvatska je na ljestVici EU na 23. mjestu, najnižu ima Švedska pa Španjolska, najvišu Austrija. Na 22. smo mjestu po stopi smrtnosti. U zadnja 24 sata od covida preminulo 75 osoba, 60 nije cijepljeno niti jednom dozom.”.

Nova odluka o prelasku granica zbog nove varijante virusa

Stožer donosi posebnu odluku o prelasku granice s obzirom na novu varijantu virusa, rekao je Božinović.

“Stožer će danas donijeti posebnu odluku vezano za ograničenje prelaska državne granice s obzirom na pojavu nove varijante virusa, o kojem u ovom trenutku nema novih podataka, a ima potencijal da bude i zaraznija od delta varijante, stoga i na razini EK-a će se donijeti određena preporuka za države članice, a mi ćemo u našoj odluci navesti zemlje iz kojih će biti ili zabranjen ili ljudi koji dolaze, recimo da su hrvatski državljani, morat će ići u 14-dnevnu karantenu uz obvezu testiranja. Odnosi se na dolaske iz južne Afrike, Bocvane, Lesoto, Namibije, Zimbabvea i Hong Konga”, rekao je ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.









Govorio je i o covid-potvrdama.

“Osim država članica EU-a, koriste je i Island, Lihtenštajn i Norveška, kao i 20 trećih zemalja i teritorija. One se osim za olakšavanje slobode kretanja na razini EU-a koriste i za dodatne svrhe na nacionalnoj razini, a ovi razgovori koji su u tijeku vode se uz prijedlog preporuke kojima EK predlaže da covid-potvrde vrijede 9 mjeseci nakon primitka doze cjepiva. Njihova duljina nakon primanja booster doze se još ispituje, mi trenutno primjenjujemo godinu dana nakon primanja booster doze, jer još nije poznato koliko će ona držati imunitet”, rekao je Božinović.

Pitanja novinara

Kada se može očekivati odluka da covid potvrde traju 9 mjeseci

“Sredinom prosinca, spominje se 16. prosinca, no važnije je da imamo u vidu da će se to donijeti vrlo skoro”, rekao je Božinović.









Što to znači za one kojima covid potvrde traju godinu dana?

“Ostavlja se period od 3 mjeseca da se ti ljudi cijepe 3, dozom”, kaže Božinović.

Mjere za Advent?

“Organizatori Adventa koji to rade po gradovima su u kontaktnu s lokalnim Stožerima, uputa je da se učini sve da ne dođe do prevelikog okupljanja”, rekao je ministar unutarnjih poslova.

Što s osobama koje su preboljele i cijepljenje dva puta?

“Donijet će se odluka, no ako je osoba preboljela pa se cijepila, očito je bila preporuka da se cijepe nakon što su preboljeli. Imunološka zaštita od cjepiva nakon određenog broja mjeseci, 5 ili 6, opada”, rekao je Božinović.

“Osoba koja je preboljela covid i cijepila se jednom dozom mogla je dobiti covid potvrdu, ako se cijepila još jednom dozom pa se računa da se cijepila s tri doze, pa se izdaje covid potvrda na godinu dana. Ne znam kakav će biti konačan tekst europskih pravila, no sukladno znanju koje imamo, mislimo da bi trebala trajati godinu dana”, dodao je Capak.

“Znamo da EU donosi pravila po kojima se može izdavati covid potvrda, sredina prosinca je datum kada bi se ta odluka donijela”, dodao je Božinović.

Beroš o inspektorima i Zakonu o zaštiti o zaraznih bolesti

“Tema je bila dodati novu sigurnosnu mjeru, postoji dodatni elementi koji moraju opisati utemeljenje te mjere, izmjenama i dopunama zakona nastojali su se dodati novi elementi. Zakon je u e-savjetovanju, stiglo je 400 pitanja i prigovora. Kada to bude gotovo, komentirat ćemo sve odrednice tog zakona”, rekao je Vili Beroš.

Karta ECDC-a ulazi postotak cijepljenih, hoće li to značiti da građani RH nisu dobrodošli zaputovanja u neke EU zemlje?

“Ne bih koristio te forumacije, države će same donositiodluke. Znamo iz iskustva u epidemiji da je bilo situacija kada smo bili na crvenoj listi pa nam je završila turistička sezona 2020. godine”, rekao je Božinovć.

Lažne covid potvrde

“QR kod ne može se falsificirati”, rekao je Božinović.

Izmjene Zakona o zaštiti od zaraznih bolesti, što znači ‘naređenje cijepljenja osobama koje su profesionalno izložene riziku’?

“Ja nisam sudjelovao u izmjenama zakona, pravnici znaju odgovor, oni će relevantno odgovoriti”, rekao je Beroš.

“Trebali smo imati na odgovor na to pitanje, dobit ćete ga tijekom dana. Obveza je na kraju savjetovanja da se odgovori svima koji su se javili, ovo bi bilo izvlačenje pojedinih točaka”, rekao je Božinović.

“Nakon savjetovanja zakon ide u sabor pa će se poštivati procedura, mogli smo dovesti nekog od pravnika. Nitko od nas nije Katica za sve, odgovore ćete dobiti”. dodao je Beroš.

O novom soju, po čemu predstavlja opasnost s obzirom na mjere koje se uvode, što se zna o njemu?

“Pojavilo se nekoliko varijanti, ima slučajeva u Južnoj Africi zna se da je na razini šiljastog proteina 30-ak raznim mutacija, zato je izražena zabrinutost, WHO priprema sastanke da se razmotir što to znači. Veliki broj mutacija može utjecati na njegovo vezivanje na receptore i uspješnost cjepiva. To treba brzo ispitati, Poduet će se sve da se dobiju prvi rezultati. Dobro je da nema puno dokazanih slučajeva izvan Afrike i u samoj Africi, znat ćemo više u idućim tjednima”, rekla je Markotić.

“Delta plus varijanta nema tako veliki potencijal širenja, kako nam se sada čini. Ova nova varijanta ima velik broj mutacija na šiljastom proteinu što znači da bi mogao imati veći potencijal širenja. Pitanje je kako će se širiti izvan Afrike gdje je manja procijepljenost, ne znači da će se dobro probijati u zemljama koje imaju veću procijepljenost. Najbolja mjera zaštite je da zabranimo državljanima iz tih zemalja ulazak u Hrvatsku, a građani koji se vraćaju 14..dnevna karantena uz obvezno testiranje na kraju karantetne”, rekao je Capak.

Ne stignete se baviti svi segmentima, no donosite izmjene Zakona, nije li nevjerojatno da ne znate što piše u izmjenama zakona koji je već u javnom savjetovanju?

“Dobit ćete tijekom dana odgovor na to pitanje iako je izlazak iz procedure. Mogu se složiti s vama, no nitko od nas nije iz državnog inspektorata, dio razgovora se vodio s njima”, rekao je Božinović.

Opet o izmjenama zakona, dodaju se izmjene u čl. 69. u kojem se navodi da sanitarni inspektori mogu odrediti obvezu cijepljenja osobama koje su profesionalno izložene riziku

“Kolegica je dobila članak u kojem se dodaju dvije točke 9A i 9B. Ako o tome govorimo, odnosi se da sanitarni inspektori mogu odresiti obvezu poredočenja dokaza o preboljenju, tesitranju ili cijepljenja, odnosno provedbu sigurnosne mjere, dakle provedbu mjere kojom morate pokazati vocid potvrdu da ste testirani, cijepljeni ili preboljeli i udaljenje iz prostora u koji su ušli protivno mjeri predočenja dokaza. Vodili smo se da su sanitarnim inspektorima dane ovlasti da narede cijepljenje, zato smo se tako pogledavali. Da ste vi pročitali, vidjeli biste”, rekao je Beroš.

Ranije piše u tekstu da sanitarni inspektori mogu narediti cijepljenje, pojasnio je.

“Nisam mogao vjerovati da sanitarni inspektor nekome naloži cijepljenje, postoji raniji članak da sanitarni inspektor u pojedinim situacijama može nekome naložiti cijepljenje, recimo kod hepatitisa. No, kako od početka nema obveznog cijepljenja, jasno je da sanitarni inspektori neće moći nikome naložiti obvezno cijepljenje. Referirali ste se na članak koji je u zakon upisan ranije”, pojasnio je Beroš.

“Raniji članci nisu u javnoj rapsravi, tak Zakon postoji ne znam od kada. U javnoj rasptavi su prije navedene dvije točke. Nitko ne planira uvoditi pbvezu cijepljenja na covid”, dodao je Božinović.

Razmatraju li se nove preporuke za samoizolaciju cijepljenih, ako imaju bliski kontakt?

“Preporuke su takve kakve jesu, u ovom trenutko to ne ide”, dodao je Capak.

