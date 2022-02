(UŽIVO) SLUŽBE UPOZORAVAJU STANOVNIKE: Dobro zatvorite prozore, vjetar može donijeti štetne plinove

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u četvrti dan. Vode se teške borbe, ruske snage napadaju iz tri pravca, a ruska vojska u subotu je dobila naređenje da proširi ofenzivu u Ukrajini. Zapadne zemlje su objavile da šalju oružje Ukrajincima. U međuvremenu broj žrtava u Ukrajini je sve veći, raste iz sata u sat, a među njima ima i djece. Žene s djecom bježe u susjedne zemlje, prve izbjeglice stigle su i u Hrvatsku.

Događaje iz Ukrajine pratite iz minute u minutu na našem portalu.

03:45 – Iako se oko ponoći najavljivalo da će doći do žestokog napda u Kijevu, noć u tom gradu protječe realitivno mirno. Harkiv i Vasilki su gradovi u kojima je došlo do sukoba. U Harkivu je, prema još uvijek nepotvrđenim informacijama, ruska vojska uništila jedan plinovod pa je to izazvalo velik požar. A u Vasilkiju je ruska vojska napala vojni aerodrom pa je došlo do požara u kojem vatra guta spremište goriva. Građani su na tom području obaviješteni da zatvore prozore svojih domova kako ne bi udisali otrovne plinove.

03:33 – Najmanje je 240 civilnih žrtava u Ukrajini od početka ruske invazije u četvrtak, izvijestio je UN. Vjeruje da su “stvarne brojke znatno veće” jer mnoga izvješća o žrtvama tek treba potvrditi. Više od 160.000 ljudi navodno je interno raseljeno, a više od 116.000 je bilo prisiljeno pobjeći u susjedne zemlje, navodi se u izvješću UN-a.

03:11 – Ruske snage pucale su na odlagalište radioaktivnog otpada u Kijevu. Udruga Radon zabilježila je granatiranje svojim nadzornim kamerama. Prema preliminarnoj procjeni Državnog nuklearnog regulatornog inspektorata Ukrajine, nema prijetnje ljudima izvan zone sanitarne zaštite.

02:32 – Emanuel Macron je zatražio od Aleksandra Lukašenka da brzo naredi odlazak ruskih vojnika s područja Bjelorusije. Tijekom telefonskog razgovora 26. veljače, francuski predsjednik rekao je svom bjeloruskom kolegi da bi bratstvo između naroda Bjelorusije i Ukrajine trebalo navesti Bjelorusiju da “odbije biti vazal i suučesnik Rusiji u ratu protiv Ukrajine”. Macron je osudio “ozbiljnost odluke koja bi Rusiji dala ovlastila da razmjesti nuklearno oružje na bjeloruskom tlu”.

02:05 – Jedna žena ubijena je u granatiranju stambene zgrade u Harkovu, javljaju ukrajinski mediji. U podrumu zgrade u trenutku napada skrivalo se 60 osoba, ali među njima nema žrtava.

01:32 – Kijevske službe upozoravaju stanovnike da moraju dobro zatvoriti prozore. Zbog granatiranja i eksplozije skladišta nafte u Vasilkivu, gradu 40 kilometara južno od glavnog grada, vjetar može donijeti dim i štetne tvari.

01:30 – Britansko ministarstvo obrane objavilo je na Twitteru kako ruske snage na napreduju koliko su planirale i to zbog snažnog ukrajinskog otpora.

01:17 – Rusi su digli u zrak plinovod u Harkovu. Video koji je objavio TSN news prikazuje snažnu eksploziju u obliku oblaka gljive na nebu iznad grada, piše The Kyiv Independent.

00:05 – Počeo je žestok ruski napad

Dvije žestoke eksplozije prolomile su se noćas jugozapadno od Kijeva, javlja CNN. Čini se da su se ove dvije ogromne eksplozije koje su osvijetlile noćno nebo dogodile oko Vasilkiva, nekih 30 kilometara južno od Kijeva. Vasilkiv ima veliki vojni aerodrom i više spremnika goriva.

23:30 – Rusija isključena iz SWIFT-a

Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je da su se članice Europske unije dogovorile da neke ruske banke isključuju iz sustava SWIFT, međunarodne platne mreže.

First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT.⁰

It will stop them from operating worldwide and effectively block Russian exports and imports.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022