(UŽIVO) RUSIJA GAZI SVE PRED SOBOM! Eksplozije diljem Ukrajine: Zauzet je Černobil, traje borba za elektranu

Rusija je u četvrtak rano ujutro napala Ukrajinu čiji je predsjednik odmah proglasio ratno stanje. Otkako su u eksplozije odjeknule u gradovima Kijevu, Harkivu, Kramatorsku, Dnjipru, Mariupolju, Odesi i Zaprožju, nastavljaju pristizati izvještajima o novim udarima.

Prema dosadašnjim informacijama, Ruske vojne snage izvode napade na vojne ciljeve. Gotovo u potpunosti je uništen radarski sustav, bombe padaju na skladišta oružja i aerodrome. Gradovima odjekuju sirene, a velik broj ljudi bježi.

Do sada je poginulo oko 40 ukrajinskih vojnica i nekoliko civila. Ukrajinci javljaju kako su ubili 50-ak ruskih vojnika i oborili šest aviona i helikoptera.

U napadu na bolnicu poginule su četiri osobe. Rusi niječu te informacije, kao i one da žele okupirati Rusiju. Putin je napad nazvao “posebnom vojnom operacijom” čiji je cilj “demilitarizirati i denacificirati” Ukrajinu.

Ruski napad osudio je gotovo cijeli svijet.

Policijski sat u Kijevu

16.40: U Kijevu je uveden policijski sat, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Uz to je poručio kako se ne boji za sebe, ali da se boji za građane. Inače, zauzet je aerodrom u blizini Kijeva.

Pao je Černobil

16.12: Ruska vojska zauzela je Černobil, javlja BBC.

“Ruske okupacijske snage pokušavaju osvojiti nuklearnu elektranu u Černobilu. Naši branitelji daju svoje živote kako se tragedija iz 1986. ne bi ponovila. Prijavio sam to švedskom premijeru. Ovo je objava rata cijeloj Europi” napisao je Zelenskij na Twitteru.

Hrvatska vojska šalje 10 vojnika

15.00

Hrvatska vlada je usvojila nacrt odluke o slanju najviše deset vojnika u snage za brzi odgovor NATO-a, priopćili su Banski dvori u četvrtak na dan kada je počela ruska invazija na Ukrajinu.

Nacrt odluke poslan je predsjedniku Zoranu Milanoviću na donošenje, stoji u priopćenju.

Hrvatski vojnici bi sudjelovali u Združenim snagama visoke spremnosti iz sastava snaga za brzi odgovor NATO-a, rekao je ministar obrane Mario Banožić i dodao da to znači da bi bili spremni unutar nekoliko dana.

“Navedeno deklariranje u skladu je s nacionalnim interesima Hrvatske kao odgovorne članice NATO-a koja nastavlja graditi međunarodnu vjerodostojnost te aktivno pridonosi kolektivnoj obrani Saveza i sigurnosti euroatlantskog područja”, navodi se u priopćenju.

Napadnuta ukrajinska bolnica?

14.55 Četiri osobe su poginule, a 10 je ranjenih među kojima šest liječnika u napadu na bolnicu u istočnoj oblasti Donjeck u Ukrajini.

Ukrajinski vojni vrh priopćio je da su četiri osobe poginule, a 10 ih je ozlijeđeno u ruskom raketiranju bolnice u Vuledaru u Donjecku na istoku Ukrajine. Među ozlijeđenima su i šest liječnika, prenosi Guardian.

Postoje izvještaji, koje je naizgled potvrdio ukrajinski dužnosnik, da se ruski tenkovi već nalaze u Harkovu, drugom najvećem ukrajinskom gradu. Ovo se sve događa tako brzo, piše BBC.

Explosion reported near Kharkiv. Russian tanks have been spotted earlier this area pic.twitter.com/HsuqF9t7aP

