(UŽIVO) RUSI KRENULI U VELIKI NAPAD, NAJTEŽE BITKE VODE SE ZA HARKOV: Sirene odzvanjaju Kijevom, čuju se eksplozije

Ušli smo u treći dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruska vojska napala je Ukrajinu iz tri pravca, a nakon što im je nanijela velike gubitke, steže se obruč oko glavnog grada Kijeva. Zapad je uveo financijske sankcije Rusiji, ali one će pokazati rezultate tek kroz neko dogledno vrijeme, a u ovim trenucima, Ukrajinci su prepušteni samima sebi.

21:10 Zelenski: Samo tako kancelaru Scholz

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije skrivao oduševljenje odlukom njemačke vlade da Ukrajini pošalje oružje iz njemačkih zaliha. Njemački kancelar Olaf Scholz objavio je u subotu navečer da će Njemačka isporučiti Ukrajini tisuću komada protutenkovskog oružja i 500 protuzračnih projektila Stingera. “Njemačka je upravo objavila da će nam dostaviti protutenkovske raketne bacače i stingere. Samo tako, kancelaru Scholz”, napisao je Zelenski na Twitteru. “Antiratna koalicija na djelu”.

Germany has just announced the provision of anti-tank grenade launchers and stinger missiles to Ukraine. Keep it up, Chancellor @OlafScholz! Anti-war coalition in action! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

21:10 Eksplozije u Kijevu









Došlo je do žestokih borbi u zračnoj luci Hostomel, zapadno od Kijeva, koju su napale zračno-desantne ruske trupe. Ruske snage stigle su u okrug Obolon u Kijevu u petak, manje od 9 km od centra grada. Na društvenim mrežama pojavile su se nove snimke na kojima se čuju eksplozije koje odjekuju Kijevom i Harkovom.









20:40 Žestoka bitkau zračnoj luci Hostomel

Došlo je do žestokih borbi u zračnoj luci Hostomel, zapadno od Kijeva, koju su napale zračno-desantne ruske trupe. Ruske snage stigle su u okrug Obolon u Kijevu u petak, manje od 9 km od centra grada, piše BBC. Na društvenim mrežama pojavile su se nove snimke na kojima se čuju eksplozije koje odjekuju Kijevom i Harkovom.

20:15 Uzbuna u Kijevu

U Kijevu se oglasila sirena za zračni napad.

⚡️Air raid alert in Kyiv. People must urgently go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

19:30 Banski dvori u bojama Ukrajine

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izrazio je u subotu solidarnost i podršku ukrajinskom narodu, poručivši da je Ukrajina neovisna i suverena država uz fotografiju Banskih dvora u bojama ukrajinske zastave.

“Solidarnost i podrška ukrajinskom narodu. Ukrajina je neovisna i suverena država. Hrvatska je uz vas!”, objavio je Plenković na Twitteru.

Solidarnost i podrška ukrajinskom narodu. 🇺🇦 je neovisna i suverena država. 🇭🇷 je uz vas! @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal pic.twitter.com/wsOnW6e6E4 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) February 26, 2022

18:40 Švedska i Finska potvrdile da je njihova odluka hoće li pristupiti NATO-u

Švedska i Finska u subotu su ponovno su potvrdile da je njihovo pravo zatražiti pristup NATO-u ako to žele i odbacile su nova upozorenja Moskve koja upravo provodi invaziju na Ukrajinu.

18:25 Jako granatiranje ukrajinskog strateškog grada

Jako granatiranje odjeknulo je u subotu navečer oko predgrađa strateškog pomorskog grada Mikolajiva na jugu Ukrajine. Jedna snažna eksplozija osvijetlila je horizont oko 18 sati po lokalnom vremenu. Udarci višestrukih raketa čuli su se u nekoliko navrata i jačala je paljba iz malokalibarskog oružja. Granatiranje dolazi nakon dana pojačanih napetosti u gradu gdje je ekipa CNN-a vidjela kako ukrajinski vojnici ispaljuju hice upozorenja i izbacuju osumnjičene ruske sabotere iz automobila. Grad, koji se nalazi na ulazu u Crno more, podigao je svoj most u subotu, što je rijedak događaj za koji mještani kažu da se nije dogodio godinama. Taj je potez očito osmišljen kako bi se prekinula glavna veza između sjevera i juga grada nakon nepotvrđenih izvješća da su se ruski padobranci iskrcali u sjevernim dijelovima grada. Glavnu gradsku tvornicu goriva također je pogodila raketa kasno u petak, uzrokujući značajnu štetu, iako su spremnici bili prazni, rekao je dužnosnik u tvornici za CNN.

18:00 Ruska vojska dobila naređenje da proširi ofenzivu u Ukrajini

Ruska vojska u subotu je dobila naređenje da proširi ofenzivu u Ukrajini, unatoč sve snažnijim međunarodnim kritikama, tvrdeći da je Kijev odbio pregovore. “Danas su sve postrojbe dobile zapovijed da prošire ofenzive u svim smjerovima, u skladu s planom o napadima”, rekao je glasnogovornik ministarstva obrane Igor Konašenkov te dodao da su proruski separatisti na istoku Ukrajine, uz potporu ruske vojske, prijavili vojne “uspjehe”.

17:50 Rusija pokušava kontrolirati medije

Ruski internetski i komunikacijski regulator, Roskomnadzor, naredio je ruskom mediju Novaya Gazeta da uklone materijale u kojima se ono što se događa u Ukrajini naziva “ratom”

17:40 Nedozvoljeno oružje u borbi za Harkov?

Kako javlja Ukrajinska Pravda, u području oko Harkova ukrajinski vojnici pronašli su međunarodno zabranjene nagazne mine PFM-1, poznate i kao ‘leptir mine’. Kao izvor za ovu vijest navode ukrajinsku odvjetnicu Irinu Venediktovu, koja je fotografiju pronađene mine objavila na svom Facebooku.

17:35 Njemačka šalje 400 raketnih bacača

Njemačka je popustila i odlučila Ukrajini iz Nizozemske poslati 400 raketnih bacača (RPG). Prema navodima Politica, ovo bi moglo predstavljati veliki preokret. Njemačka je do sada imala dugogodišnju praksu da nije dopuštala slanje smrtonosnog oružja, koje je kontrolirala ili izvorno prodala, u ratna područja. Estonija je htjela poslati oružje Ukrajini, ali budući da ga je Njemačka prodala Finskoj, od koje ga je Estonija kupila, Njemačka je imala pravo veta.

17:30 Kremlj pod napadom hakera

Internetska stranica Kremlja na meti je kibernetičkih napada, rekao je u subotu glasnogovornik Dmitrij Peskov za državnu novinsku agenciju TASS. “Napadi su u tijeku”, rekao je Peskov za TASS. Neke web stranice ruske vlade, uključujući Kremlj i Ministarstvo obrane, ne rade već treći dan zaredom. Hakerska grupa Anonymous preuzela je odgovornost za napade. U petak su se iste ruske web stranice neko vrijeme pojavljivale izvan mreže, no Kremlj je zanijekao da su ih napali Anonymous, javljaju državni mediji.

Anonymous has ongoing operations to keep .ru government websites offline, and to push information to the Russian people so they can be free of Putin’s state censorship machine.

We also have ongoing operations to keep the Ukrainian people online as best we can. — Anonymous (@YourAnonNews) February 26, 2022

17:20 Najteže borbe vode se u Harkovu

Najteže borbe u Ukrajini vode se “u i oko Harkova”, rekao je u subotu visoki američki obrambeni dužnosnik. Dužnosnik je rekao da su SAD također vidjele “tvrd otpor prema sjevernom napredovanju prema Kijevu”. “Ali najteže borbe koje još uvijek procjenjujemo vode su u Harkovu i oko njega”, dodao je dužnosnik, a prenosi CNN.

Ruske snage suočavaju se s otporom svojoj invaziji na sjeverni dio Ukrajine duž dvije osovine, rekao je dužnosnik: “dolje prema Kijevu i općenito od Belgoroda prema Harkovu”. Ruske snage suočavaju se s “manjim otporom na jugu”, dodao je dužnosnik.

WOW @fpleitgenCNN is live on CNN right now showing an enormous column of Russian tanks moving toward the border near Kharkiv as night has fallen in Russia and Ukraine pic.twitter.com/Ge14jiO51x — Nora Neus (@noraneus) February 26, 2022

17:00 Britansko ministarstvo obrane: privremeno usporeno napredovanje ruskih snaga

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva kaže da je brzina ruskog napredovanja privremeno usporila, vjerojatno kao rezultat “akutnih logističkih poteškoća i snažnog ukrajinskog otpora”. “Ruske snage zaobilaze glavne ukrajinske populacijske centre, a ostavljaju snage da ih okruže i izoliraju”, piše na Twitteru. Zauzimanje glavnog grada Ukrajine, Kijeva, ostaje glavni cilj Rusije, dodaje se.

16:55 U Rusiji raste antiratni otpor

Sve brojniji i glasniji protivnici rata diljem Rusije pozivaju predsjednika Vladimira Putina da zaustavi invaziju na Ukrajinu. “Mi, ruski liječnici, medicinske sestre i bolničari, snažno se protivimo napadu ruske vojske na ukrajinski teritorij”, stoji u peticiji koju je potpisalo više od 300 ljudi. Deseci ruskih humanitarnih organizacija poslali su Putinu otvoreno pismo u kojem traže od njega da zaustavi rat.

“Rat je humanitarna katastrofa koja uzrokuje bol i patnju… Rješavanje političkih konflikata nasilnim putem smatramo nehumanim stoga vas pozivamo da prekinete vatru i započnete pregovore”, navodi se u pismu. Više od 2000 ljudi privedeno je od četvrtka zbog sudjelovanja na antiratnim prosvjedima. Ruske vlasti izbjegavaju u medijima koristiti riječ “rat” i umjesto toga invaziju na Ukrajinu opisuju kao “vojnu operaciju”.

16:50 U Kijevu produžen policijski sat

Gradonačelnik Kijeva produžio je policijski sat u cijelom gradu do ponedjeljka ujutro dok ruske trupe napreduju prema glavnom gradu. Policijski sat će trajati od 17 sati do 8 sati ujutro po lokalnom vremenu “za učinkovitiju obranu glavnog grada i sigurnost njegovih stanovnika”.

Gradonačelnik Vitali Kličko isprva je odredio policijski sat do nedjelje ujutro, “radi učinkovitije obrane glavnog grada i sigurnosti njegovih stanovnika”. Prema posljednjoj naredbi, građanima je zabranjeno svako kretanje vozilima osim onih s posebnim propusnicama. “Podsjećamo da će se svi civili koji budu na ulici tijekom policijskog sata smatrati pripadnicima neprijateljskih diverzantsko-izviđačkih skupina”, stoji u naredbi. “U slučaju zračne uzbune idite do najbližeg skloništa. Metro stanice rade u svojstvu zaklona”.

16:45 Uzbune u više ukrajinskih gradova

Kako javlja Kiyiv Independent, uzbune za zračni napad oglašene su u nekoliko ukrajinskih gradova. Ljudi hitno moraju u obližnje sklonište.

⚡️Air raid alert in Ternopil, Sumy, Chernihiv, Mykolaiv, Lviv. People must urgently go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

16:25 Britanske vojne snage stigle na istočnu frontu NATO-a

Brodovi Kraljevske mornarice, trupe britanske vojske i lovci Kraljevskog ratnog zrakoplovstva raspoređeni su u istočnoj Europi kako bi ojačali istočnu frontu NATO-a, navodi se u priopćenju britanskog Ministarstva obrane u subotu.

“HMS Trent je u istočnom Mediteranu, provodi vježbe NATO-a s helikopterima Merlin i pomorskim patrolnim zrakoplovom RAF P8 Poseidon”, stoji u priopćenju. HMS Diamond, razarač, pridružit će se iz Portsmoutha. Tenkovi i oklopna vozila “stigli su u Estoniju iz Njemačke, s daljnjom opremom i oko 1000 vojnika koji će stići tijekom narednih dana”, dodalo je ministarstvo.

U priopćenju se dodaje da borbeni zrakoplovi Typhoon “koji lete iz baza na Cipru i u Velikoj Britaniji sada patroliraju zračnim prostorom NATO-a iznad Rumunjske i Poljske zajedno sa saveznicima iz NATO-a uz podršku zrakoplova Voyager zrak-zrak”. Ministar obrane Ben Wallace rekao je: “Naše oružane snage ponovno su pozvane u službu naše nacije i pozdravljam hrabrost i osjećaj dužnosti svo naše osoblje koje je raspoređeno da podrži NATO.”

“Uz naše saveznike u NATO-u, ova raspoređivanja predstavljaju vjerodostojno sredstvo odvraćanja da se zaustavi ruska agresija koja prijeti teritorijalnom suverenitetu država članica”, dodao je Wallace.

16:20 Uključila se Čečenija?

Čelnik ruske regije Čečenije kaže da je rasporedio svoje borce u Ukrajinu kako bi se pridružili borbi s ruskim trupama. U videu objavljenom na internetu, Ramzan Kadirov rekao je da su čečenske snage do sada uspješno zauzele ukrajinski vojni objekt bez ikakvih žrtava. Čelnik južne ruske republike ključni je saveznik ruskog predsjednika, piše BBC. Opravdavajući invaziju, kaže da će Putinova odluka da napadne Ukrajinu spriječiti neprijatelje Moskve da iskoriste zemlju za napad na Rusiju. Čečenski borci lojalni Kadirovu imaju ozloglašenu reputaciju i optuženi su za kršenje ljudskih prava.

16:00 Ukrajina demantira Moskvu: Nismo odbili pregovore s Rusima

Ukrajina je u subotu demantirala izjave da je odbila pregovore o primirju s Rusijom, ali je istaknula i da ne pristaje na ultimatume ili neprihvatljive uvjete. Mihailo Podoljak, savjetnik u uredu predsjednika Volodimira Zelenskija rekao je Reutersu da je Ukrajina pripremila pregovaračko stajalište ali se suočila s uvjetima za pregovore koje je postavila Rusija.

“Jučer su agresivne akcije oružanih snaga Ruske Federacije eskalirale kroz dan i tijekom noći s masovnim zračnim i raketnim napadima na ukrajinske gradove”, rekao je u poruci. “Smatramo takve akcije samo pokušajem da se slomi Ukrajina i natjera ju se da prihvati kategorički neprihvatljive uvjete”, rekao je.

Kremlj je ranije u subotu optužio Ukrajinu da je odgovorna što do pregovora nije došlo jer ih je odbila. Rusija je u petak objavila da je preložila pregovore u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije, zemlje saveznice Moskve. Washington je ocijenio da se ruska ponuda ne može smatrati vjerodostojnom.

15:00 Orban podržava sankcije Rusiji

Mađarska će podržati sve sankcije Europske unije protiv Rusije i neće ništa blokirati, rekao je u subotu premijer Viktor Orban, obrativši se novinarima s ukrajinsko-mađarske granice.

14:50 Turska odlučila zabraniti prolaz ruskim brodovima

Zelenski na Twitteru je objavio da je Turska odlučila zabraniti prolaz ruskim brodovima kroz svoje tjesnace, Bospor i Dardaneli, koji su vodena veza Crnog mora s ostatkom svijeta te je zahvalio kako piše “svom prijatelju, predsjedniku Turske Republike Recepu Tayyipu Erdoganu i turskom narodu na njihovoj snažnoj podršci”.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

14:43 Rusi: Nismo pogodili zgradu u Kijevu

Nakon što su jutros svijet obišle fotografije pogođene zgrade u Kijevu, rusko ministarstvo obrane ograđuje se te je opovrgnulo izvješća da je jedna od njezinih raketa pogodila tu stambenu zgradu. Oni tvrde da je štetu prouzročio ukrajinski protuzračni projektil, izvijestile su ruske državne novinske agencije, piše CNN.

14:34 Izbjeglice stižu u zemlje EU-a

Izbjeglice koji bježe pred ruskom invazijom na Ukrajinu i u subotu se u velikom broju kreću prema njezinim zapadnim granicama, a u zadnja ih je dva dana do granice s Poljskom, gdje su našli privremeno utočište u sportskim dvoranama i na željezničkim postajama, stiglo oko 100.000.

14:30 Zemlje šalju vojnu pomoć, Njemačka odlučila poslati samo kacige

Brojne države najavile su u subotu slanje vojne pomoći Ukrajini koja se bori protiv ruske invazije, a Njemačka se našla pod kritikom Kijeva jer se odlučila samo za slanje pet tisuća kaciga, javljaju agencije. Britanija je u subotu obećala nastaviti sa slanjem oružja ukrajinskoj vojsci. Slovačka je odlučila poslati topničko streljivo i gorivo u vrijednosti ukupno 11 milijuna eura Ukrajini.

14:20 Kremlj tvrdi: Putin zaustavio napad, očekivao pregovore, ali Ukrajinci to ne žele

Kremlj tvrdi da je ruski predsjednik Vladimir Putin u petak naredio zaustavljanje ofenzive u Ukrajini, očekujući pregovore s Volodimirom Zelenskim, ali im je poručio da nastave kada se to nije dogodilo, piše Reuters. Dmitrij Peskov, glasnogovornik vlade rekao je u subotu poslijepodne operacija nastavljena nakon što je ukrajinsko vodstvo odbilo pregovarati. Washington je ocijenio da se ruska ponuda ne može smatrati vjerodostojnom.

13:23 CNN tvrdi: Rusi šalju termobarične rakete

CNN je objavio snimku iz Rusije na kojoj se vidi moćni raketni sustav TOS-1. Na snimci se vidi bacač raketa koji se nalazi na kamionu i, CNN tvrdi, ide prema Ukrajini. TOS-1 je raketni sustav postavljen na šasiju tenkova T-72 koji ispaljuje termobarične rakete i prvi je put korišten tijekom sovjetskog rata u Afganistanu. Nedavno je korišten i u Siriji. Kako CNN piše riječ je o raketama koje na mjestu na koje padnu izazovu ogromne požare koji sprže veliko područje, a dizajniran da bi uništio protivničke bunkere, laka oklopna vozila i živu silu.

13:10 Božinović: U Hrvatsku je ušlo desetak osoba iz Ukrajine

Ministar Davor Božinović dao je izjavu nakon sastanka vezan uz prihvaćanje izbjeglica iz Ukrajine. “U Hrvatsku je ušlo desetak osoba iz Ukrajine koje su došle privatnim kanalima, prijateljskim kontaktima i smješteni su u tim privatnim smještajima”, kazao je ministar.

13:01 Policijski sat u Kijevu

Kijev je proglasio novi policijski sat. Kako je objavio Kličko, trajat će od 17 sati do osam ujutro. Odluka kreće od danas.

12:40 Most na autocesti Kijev-Žitomir je bombardiran

Most na autocesti Kijev-Žitomir bombardiran je te putovanje autocestom nije moguće. Državna služba za izvanredne situacije (SSES) izvijestila je da su spasioci pružili pomoć zbog urušavanja automobila s porušenog mosta. Pet vozila je palo s mosta. Četiri osobe su ozlijeđene, a jedno dijete (8) je preminulo.

12:30 Zelenski: Svi koji se mogu vratiti u Ukrajinu, molim vas, vratite se

Zelenski rekao je da će njegova zemlja trijumfirati nad ruskim snagama. Rekao je da vladine snage još uvijek kontroliraju Kijev i ključne točke u gradu.

“Moramo zaustaviti ovaj rat. Možemo živjeti u miru zajedno, globalno kao ljudi. Naša vojska, naša nacionalna garda, naša nacionalna policija, naša teritorijalna obrana, specijalne službe, državljani Ukrajine, nastavite. Mi ćemo pobijediti. Slava Ukrajini. Uspješno zadržavamo neprijateljske napade. Znamo da branimo svoju zemlju i budućnost naše djece. Kijev i ključna područja kontrolira naša vojska. Okupatori su htjeli postaviti svoju marionetu u naš glavni grad. Nisu uspjeli. Na našim ulicama se vodila prava tučnjava. Neprijatelj je koristio sve svoje oružje, topništvo, padobrance, sve svoje oružje. Pogađaju stambena naselja, pokušavaju uništiti energetsku infrastrukturu i svi bi nam trebali pomoći da zaustavimo ovu okupaciju”, kazao je Zelenski. Svi koji se mogu vratiti u Ukrajinu, molim vas, vratite se”, poručio je.

12:20 Plenković sazvao je sastanak vezan uz prihvaćanje izbjeglica iz Ukrajine

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sazvao je sastanak vezan uz prihvaćanje izbjeglica iz Ukrajine. “Sazvao sam sastanak s članovima Vlade i civilne zaštite i Crvenog križa radi podizanja stupnja pripravnosti u vezi s prihvatom izbjeglica iz Ukrajine zbog ruske agresije. Solidarni smo s ukrajinskim narodom”, objavio je premijer.

12:15 Francuska u La Mancheu zaplijenila ruski brod

Francuska pomorska policija je u subotu rano ujutro u kanalu La Manche zaplijenila brod koji bi prema francuskim vlastima mogao pripadati ruskoj tvrtki osumnjičenoj za kršenje trgovinskih sankcija povezanih s ratom u Ukrajini. Rusko veleposlanstvo u Francuskoj zatražilo je objašnjenje od francuskih vlasti zbog zapljene ruskog teretnog broda.

12:10 Zelenski zatražio da Ukrajina bude primljena u EU

Zelenski je zatražio je da Ukrajina u svjetlu aktualnih događaja bude primljena u Europsku uniju. “Ovo je ključni trenutak da okončamo dugogodišnju raspravu jednom i zauvijek i odlučimo o članstvu Ukrajine u EU”, napisao je na Twitteru.

11:50 Kijev pod kontrolom Ukrajinaca

Kijev je pod kontrolom ukrajinske vlade i u središtu grada nema ruskih vojnika, rekao je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko.

11:20 Rusi: Ciljamo isključivo na vojnu infrastrukturu

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u subotu da je pokrenulo napade projektilima na Ukrajinu, ali tvrde da je ciljano isključivo na vojnu infrastrukturu, a to su objaivli nakon što su se pojavile snimke zgrade a u Kijevu koja je pogođena projektilom. “Tijekom noći oružane snage Rusije izvele su napad dalekometnim preciznim oružjem krstarećim raketama iz zraka i mora na objekte ukrajinske vojne infrastrukture”, rekao je general-bojnik Igor Konašenkov.

11:05 Kličko: Podzemna ne radi. Branimo naš grad!

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Twitteru svako malo objavljuje informacije o stanju u Kijevu. Tako je napisao da podzemna željeznica u Kijevu nije u funckiji te da postaje služe kao sklonište. Pozvao sugrađane da ne napuštaju domove. “Prijatelji, zbog svoje sigurnosti ostanite u kućama i skloništima koliko god možete. Ne izlazite van i ne idite u grad. Izađite iz kuće samo ako odlazite u sklonište. Branimo naš grad!”, poručio je Kličko.

11:00 Poginulo 198 civila, uključujući troje djece

Ukrajinski ministar zdravstva rekao je da je dosad poginulo 198 civila uključujući troje djece.

10: 55 Zagreb se sjeća ranih 1990-ih kada je Ukrajina pomagala Hrvatima

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba razgovarao je s hrvatskim ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. “Zagreb se sjeća ranih 1990-ih kada je Ukrajina pomagala Hrvatima u praktičnim odlukama tijekom Domovinskog rata. Hrvatska sada radi na tome da nam se oduži. Zahvalio sam Hrvatskoj što je podržala sankcije EU protiv ruskih osvajača”, naveo je Kuleba.

10:45 Zaustavljen padobranski desant kod Lavova

Ukrajinske snage tvrde da su odbile padobranski desant kod Lavova. Gradonačelnik Lavova poručio je da su se ruske snage bile prisiljene povući nakon sukoba s ukrajinskim snagama kod Brodija na zapadu Ukrajine, 80-ak kilometara od Lavova.

10:10 Ukrajinci tvrde da su ponovno osvojili hidroelektranu u Kijevu

Ukrajinski vojnici uspjeli su ponovno osvojiti hidroelektranu u Kijevu, tvrdi The Kyiv Independent koji piše da prema ministru energetike Hermanu Halyshchenku, Ukrajina je nakon žestoke bitke vratila punu kontrolu nad elektranom te da je osoblje tvornice napustilo skloništa i vratilo se na posao.

9:45 Deseci ranjenih u Kijevu

Gradonačelnik Vitalij Kličko kaže da je 35 ljudi ranjeno u borbama u Kijevu tijekom noći te tvrdi da je među njima i dvoje djece.

9:30 Kolona izbjeglica

Na granici Slovačke i Ukrajine kolona je sa slovačke strane duga čak 6 kilometara, a stiže sve više izbjeglica.

9:15 Ukrajina tvrdi da kontrolira grad Keršon

Ukrajina tvrdi da njihove snage kontroliraju grad Keršon. Radi se o gradu na jugu zemlje, sjeverozapadno od Krima. Gradonačelnik Ihor Kolijakev kaže da su odbijeni svi ruski napadi.

9:03 Ukrajinska ambasada u Moskvi evakuirana u Latviju

Osoblje ukrajinskog veleposlanstva u Moskvi evakuira se u Latviju. “Bila je to njihova molba, spremno smo pristali. Pomažemo im u tom postupku i pomoći ćemo da se smjeste”, rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Janis Bekeris.

8:45 Ukrajina tvrdi da nije odbila rusku ponudu za mirovnim pregovorima

Ukrajina je odbacila izvješća da je odbila rusku ponudu za mirovnim pregovorima, javljaju agencije. Glasnogovornik ukrajinskog predsjednika Serhij Nikiforov rekao je na Facebooku: “Moramo zanijekati izjave da smo odbili mirovne pregovore”. Dodao je da je Ukrajina bila spremna i ostaje spremna na razgovore o okončanju borbi i o miru.

8:40 Meta zabranjuje ruskim državnim medijima prikazivanje oglasa

Meta Platforms, matična tvrtka Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, objavila je da će zabraniti svim ruskim državnim medijima da objavljuju oglase na svojim platformama bilo gdje u svijetu.“Pomno pratimo situaciju u Ukrajini i nastavit ćemo dijeliti koje korake poduzimamo kako bi zaštitili ljude na našim platformama”, objavil isu

8:30 Dvije rakete pogodile područje jugozapadno od Kijeva

Reuters javlja da su područje jugozapadno od Kijeva jutros pogodile dvije rakete, a za sada nije jasno koje su mete bile. Prema gradskoj vladi Kijeva, jedan od projektila je pogodio stambenu zgradu. Reuters navodi da je jedan od projektila pao u područje blizu zračne luke Zhuliani u glavnom gradu.

8:10 Zelenski razgovorao s Macronom

Novi dan na diplomatskoj bojišnici započeo je mojim razgovorom s Emanuelom Macronom. Oružje i oprema od naših partnera stiže u Ukrajinu. Antiratna koalicija funkcionira!, objavio je ukrajinski predsjednik Zelenski na svom Twitteru.

8:02 Pogođena stambena zgrada u Kijevu

Stambena zgrada u blizini druge zračne luke u Kijevu pogođena je projektilom ili raketom rano u subotu, a slike s mjesta događaja pokazuju veliki udar na gornje katove nebodera. Vanjski zidovi nekoliko stambenih jedinica doimaju se potpuno raznesenim. Dim je još u zraku. Službe hitne pomoći su na mjestu događaja, ali nije poznat opseg žrtava, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

7:51 Rusi osvojili grad Melitopolj

Ruske trupe su osvojile grad Melitopolj na jugoistoku Ukrajine, objavila je ruska agencija Interfax pozivajući se na rusko ministarstvo obrane koje je potvrdilo da su tijekom noći korišteni projektili lansirani s brodova i iz aviona.

7:45 Ukrajinci tvrde da je dosad ubijeno 3500 ruskih vojnika

Ukrajinska vojska objavila je da je više od 3500 ruskih vojnika koji su sudjelovali u invaziji ubijeno, a gotovo 200 zarobljeno. Dodaju da je Rusija do sada izgubila i 14 zrakoplova, 8 helikoptera i 102 tenka. No, Rusija zasad još nije priznala nikakve žrtve.

7:25 Oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine

Ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova upozorilo je civile u Kijevu da se borbe vode na ulicama. “Na ulicama našeg grada vode se aktivne borbe. Molimo ostanite mirni i maksimalno oprezni! Ako ste u skloništu, ne izlazite. Ako ste kod kuće – ne prilazite prozorima, ne idite na balkone. Sakrijte se u zatvorenom prostoru, na primjer u kupaonici i pokrijte se nečim što će spriječiti ozljede od krhotina. Ako čujete sirene – odmah idite do najbližeg skloništa!”, poručili su,

7:07 Zelenski odbio evakuaciju

Zelenski je objavio novi video u kojem je poručio ljudima da ne vjeruju lažima, da je on u Kijevu i da se neće predati. Odbio je ponudu Washingtona da ga evakuira iz Ukrajine. Zelenskij je poručio da je “borba ovdje” i da mu “treba streljivo, a ne prijevoz”, izvijestio je Associated Press.

6:45 Raketama s Crnog mora

Iz ukrajinskog Ministarstva unutarnjih poslova stiglo je upozorilo civilima u Kijevu da se borbe vode na ulicama. “Molimo ostanite mirni i maksimalno oprezni! Ako ste u skloništu, ne izlazite. Ako ste kod kuće – ne prilazite prozorima, ne idite na balkone. Sakrijte se u zatvorenom prostoru, na primjer u kupaoni i pokrijte se nečim što će spriječiti ozljede od krhotina. Ako čujete sirene – odmah idite do najbližeg skloništa!”, stoji u upozorenju. Ukrajinski dužnosnici tvrde da su Rusi ispalili krstareće rakete iz Crnog mora. Zračnim napadima pogođeni su Sumi, Poltava i Mariupolj.

6:30 Amerikanci šalju vojnu pomoć

Američki predsjednik Joe Biden odobrio je 350 milijuna dolara vojne pomoći Ukrajini.

5:30 Pucnjevi u samom centru

Vodi se žestoka borba u skoro svim dijelovima grada, uključujući sam centar. Odjekuju eksplozije i pucnjave. Vasiljkiv, gradić 30-ak kilometara jugoistočno od Kijeva, u potpunom je okruženju.

4:30 Bjelorusi gomilaju vojsku?

3:30 Ukrajinci tvrde: Srušili smo “Iljušin”

Ukrajinski izvori tvrde da su srušili ruski teretni zrakoplov Iljušin76 u blizini Bile Cerkve, 80-ak kilometara južno od Kijeva. Špekulira se da su se u njemu nalazili ruski padobranci.

2:15 Kazahstan uskratio podršku

Američki kana NBC javlja da je bliski ruski saveznik Kazahstan odbio pružiti podršku Rusiji pri intervenciju u Ukrajini.

2:00 Bitka za Kijev

Izvjestitelji iz Kijeva javljaju o desecima eksplozija koje odjekuju kroz noć. CNN-ov reporter izvještava o žestokim sukobima u sjevernom gradskom okrugu Obolon, drugi pak javljaju o okršajima u satelitskom gradu Vasiljkivu, jugozapadno od Kijeva. Također, opet se govori o pokušajima ruskih snaga da zauzmu termoelektranu Troješčina.

1:30 Putin, Šojgu i Lavrov pod američkim sankcijama

Ruski predsjednik Vladimir Putin, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i ministar obrane Sergej Šojgu našli su se na popisu ljudi kojima su SAD nametnule sankcije.

1:00 Mađarska se nudi za pregovore

Predstavnik mađarske Vlade iznio je prijedlog da njegova zemlja bude domaćin pregovora između Rusije i Ukrajine. Prethodno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iznio prijedlog da pregovori budu u Izraelu.

0:45 Rusija vetom blokirala UN-ovu rezoluciju

Rusija je vetom uspjela spriječiti da Vijeće sigurnosti izglasa rezoluciju kojom se trebala osuditi njezina invazija na Ukrajinu. Kina je ostala suzdržana, kao i Ujedinjeni Arapski Emirati i Indija.

00:30 Bitka za Melitopolj (još) traje

Iako je ruska strana objavila da je ušla u Melitopolj bez otpora, Ukrajinci tvrde da još uvijek drže kontrolu nad polovicom ovog grada od 150.000 stanovnika nedaleko od Krima.

23:30 Zelenski se obratio Ukrajincima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održao je još jedno dramatično obraćanje javnosti. “Ova noć će biti najteža. Moramo se oduprijeti. Noć će biti jako teška, ali stići će i zora. Ova noć će biti teža od dana. Mnogi gradovi naše države su na udaru: Černihiv, Sumi, Harkov, naši mladići i djevojke u Donbasu, gradovi na jugu, a posebnu pažnju posvećujemo Kijevu. Ne možemo izgubiti glavni grad. Sada se odlučuje o sudbini Ukrajine.”