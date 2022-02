(UŽIVO) PRVI DAN D PRED UKRAJINOM! Ujutro kreću pregovori između zaraćenih strana, Bjelorusija donijela opasnu odluku

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u peti dan. Vode se teške borbe, ruske snage napadaju iz tri pravca, a ruska vojska u subotu je dobila naređenje da proširi ofenzivu u Ukrajini. Zapadne zemlje su objavile da šalju oružje Ukrajincima. Ruski predsjednik Vladimir Putin podigao je nuklearne snage na visoki stupanj pripravnosti, a ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski potvrdio je da će doći do pregovora Rusije i Ukrajine.

Događaje iz Ukrajine pratite na našem portalu.

03:15 – ZELENSKI: IDUĆA 24 SATA SU KLJUČNA

Ukrajinski predsjednik Zelenskij rekao je britanskom premijeru Johnsonu da vjeruje da su iduća 24 sata ključna za Ukrajinu jer se borbe diljem zemlje nastavljaju. Dvojica vođa razgovarali su telefonski.

Johnson je pohvalio vodstvo Zelenskog, rekao je glasnogovornik britanske vlade. Johnson je dodao da će Velika Britanija učiniti sve što može kako bi osigurala da obrambena pomoć Ujedinjenog Kraljevstva i njenih saveznika stigne do Ukrajine. Dvojica čelnika složili su se ostati u bliskom kontaktu.

03:00 – HNB: DVODNEVNI MORATORIJ ZA SBERBANK, GRAĐANIMA NA RASPOLAGANJU 7280 KN DNEVNO

Hrvatska narodna banka (HNB) priopćila je da je za Sberbank d.d. proglašen dvodnevni moratorij nakon kojega će se odlučiti o sljedećem koraku, a do tada će hrvatski građani i poduzeća moći raspolagati s iznosom do 7280 kuna dnevno.

2:15 – Razgoarali Von Der Lejen i ukrajinski predsjednik

Unija želi Ukrajinu i ukrajinski narod, rekla je šefica Europske komisije. Na twitteru se oglasio predsjednik Ukrajine Zelenski:

Also had a phone conversation with @vonderleyen. Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine’s defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine’s membership in the #EU.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022