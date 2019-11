UŽIVO! PREDSJEDNICA ŽESTOKO KOMENTIRALA STANJE PRIJE NJE: ‘Bilo je to bahato i arogantno vođenje države u propast…JE LI TO NORMALNO?!’

Autor: Dnevno

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović danas je u dvorani Globus na Velesajmu službeno krenula u kampanju za drugi mandat. Iznijela je osnovne točke svog programa.

Na predstavljanju programa pojavilo se oko tisuću uzvanika, među kojima su brojni političari, gospodarstvenici, sportaši.

12: 07 Predsjednica: “Naposljetku, sve to zahtijeva – srce! Nemamo vremena za eksperimente, to ne mogu biti odgovori za izazove pred kojima stojimo! Znam točno što treba učiniti za budućnost!”

11: 59 Predsjednica nabraja što je sve napravila za našu državu i naše građane: “Iseljeni Hrvati na svim kontinentima bili su prioritet svih mojih putovanja. Osnovala sam radnu skupinu za brendiranje, otvorila sam vrata Ureda za građane, širom sam otvorila vrata na Pantovčaku za više od 15.000 građana…” Dalje nastavlja kako su neke mjere već primijenjene, a one koje nisu, uključuje u novi program jer je uvjerena u njihovu ispravnost za opće dobro. “Naša mladež želi perspektivu u Hrvatskoj!”

11: 56 Predsjednica se prisjetila kakvo ju je stanje dočekalo prije 5 godina: “Bilo je to ozračje pesimizma. Vladalo je beznađe kako se ništa ne može napraviti. Ukratko, bilo je to stanje zapuštenosti. Stanje države bez ozbiljnog razvoja i bez uređenog sustava. bilo je to bahato i arogantno vođenje države u propast – je li to normalno!?”





11:50 Predsjednica Kolinda preuzima govor za svoj izborni program ‘Hrvatska zna i mora bolje!’ Gromoglasnim pljeskom su je pozdravili svi uzvanici, a ona se zahvalila svim Hrvatima i Hrvaticama.

Posebno se zahvalila svom mužu i strpljivoj obitelji. “Bez vas, dragi moji, danas ne bih bila predsjednicom. Mnogima je danas dan kao i svaki drugi, a meni ima posebnu simboliku. Upravo na današnji dan prije 5 godina predstavila sam svoj izborni program ‘Za bolju hrvatsku!’. Tada sam rekla da sam predsjednica svih građana, a ne jedne političke stranke!”

11: 47 Joško Ševa simbolično recitira Šenoinu pjesmu “Oj, budi svoj!”

11: 40 Premijer Plenković: ‘Naša predsjednica je postala ‘hrvatski brend na globalnoj razini!’ Na kraju je dodao: “Ona utjelovljuje optimizam, radišnost i izvrsnost.”

11: 37 Premijer Plenković: ‘Mi ćemo zajedno napraviti puno bolju Hrvatsku, naspram onih koji su prije nas izgubili 40.000 radnih mjesta, zaledili plaće i mirovine, nisu koristili europske fondove za razvoj Hrvatske te naspram onih koji su pokazali hrvatske branitelje kao teret za naše društvo. Mi smo to promijenili! Gospodarstvo sada raste na zdravim temeljima, smanjujemo poreze i javni dug, ostvarujemo proračunski višak…”

11: 30 Plenković preuzeo govor: ”Ovi izbori važni su jer određuju smjer razvoja naše domovine!”

11: 25 Oliver Mlakar: ‘Moram još malo biti neformalan. Koga god sam ja najavljivao, tad je pobjeđivao.’

11: 18 Oliver Mlakar vodi program.

11: 10 Stigao je i Stier.

11: 00 Na predstavljanju je i Milijan Brkić.

10: 59 Na predstavljanje je stigao i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava smatra da je Grabar Kitarović odradila vrlo dobar mandat, bolji od njezinih prethodnika. Na pitanje da li u HDZ-u ima ljudi koji neće dati potporu Grabar Kitarović, rekao je da se tu ‘radi o promilima‘. Na pitanja o otvaranju teme oko Viber i WhatsApp većina istaknutih članova HDZ-a nije htjela odgovarati.

“Po mojem mišljenju ne možete ništa braniti, ali možete preporučiti što će se objavljivati”, poručio je Miroslav Tuđman.

10: 50 Bandić i Kolinda došli su u isto vrijeme. Bandić sjedi u prvom redu