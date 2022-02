(UŽIVO) POČEO JE ŽESTOK RUSKI NAPAD: Kijev prodrmale dvije eksplozije, ljudi strahuju za živote u skloništima

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u četvrti dan. Vode se teške borbe, ruske snage napadaju iz tri pravca, a ruska vojska u subotu je dobila naređenje da proširi ofenzivu u Ukrajini. Zapadne zemlje su objavile da šalju oružje Ukrajincima. U međuvremenu broj žrtava u Ukrajini je sve veći, raste iz sata u sat, a među njima ima i djece. Žene s djecom bježe u susjedne zemlje, prve izbjeglice stigle su i u Hrvatsku.

Događaje iz Ukrajine pratite iz minute u minutu na našem portalu.

00:05 – Počeo je žestok napad na Kijev

Dvije žestoke eksplozije prolomile su se noćas jugozapadno od Kijeva, javlja CNN. Čini se da je jedna bila 20 km od središta Kijeva. Druga eksplozija odjeknula je u zapadnom dijelu grada.

23:30 – Rusija isključena iz SWIFT-a

Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je da su se članice Europske unije dogovorile da neke ruske banke isključuju iz sustava SWIFT, međunarodne platne mreže.

First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT.⁰

It will stop them from operating worldwide and effectively block Russian exports and imports.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022