(UŽIVO) PLENKOVIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: Milanović ne može glumiti kvazilidera oporbe, možda mu je žao što je lider SDP-a slab

Autor: Mia Peretić

Premijer Andrej Plenković obraća se javnosti nakon sastanka užeg kabineta Vlade koji je počeo u 12 sati.

Očekuje se da će govoriti o današnjem javnom cijepljenju AstraZenecom te dati informacije kako napreduje proces cijepljenja u Hrvatskoj.

Premijer će se osvrnuti i na aktualna politička zbivanja, izbor predsjednika Vrhovnog suda, situaciju u pravosuđu te oštar istup predsjednika Zorana Milanovića koji je Ustavni sud nazvao političkim tijelom sastavljenim od, kako je rekao, ‘većim dijelom isluženih političara, većinom HDZ-ovaca’.

Milanović je ponovio da je Zlata Đurđević njegov kandidat za predsjednicu Vrhovnog suda, ministra pravosuđa Malenicu nazvao je ‘malenim’ koji ‘predaje pravo u Šibeniku komunalnim radnicima’, a da je predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa ‘zaštićen kao lički medvjed’.

Prvo je prenio informacije s užeg sastanka kabineta, Vlada je odlučila zaključkom zadužiti HZZ za očuvanje radnih mjesta i tijekom travnja, dakle potpora od 4000 kuna ostaje i u travnju.









“Mjerom smo uspjeli sačuvati zaposlenost, ukupan broj osiguranika biti će veći no u istom razdoblju prošle godine, očuvali smo radna mjesta, zaposlenost, pomogli gospodarstvenicima. Zatim, odlučili smo za sugrađane na Banovini donijeti odluku da nastavimo s nadoknadom troškova električne energije. Te troškove će snositi HEP i Vlada, dakle i u travnju će struja biti nadoknađena. HAC će nastaviti s nenaplatom cestarine od Zagreba prema Sisku, također za travanj. Što se tiče rasta broja zaraženih, gledat ćemo i u svim situacijama gdje je epidemiološka slika lošija, da se razmotri prelazak na model C obrazovanja, da škole pređu na online”.

Što se cijepljenja tiče, mi smo se jutros cijepili AstraZenecom, rekao je.

“To je poruka da su sva cjepiva jednako učinkovita”, rekao je Plenković i dodao da misli da je nakon cijepljenja OK.









Je li ga naljutio Milanović?

“Nisam čuo što je sve rekao, drago mi je da je na Cresu, da će svjedočiti projektima HEP-a. Što se tiče priče oko pravosuđa i izbora predsjednika Vrhovnog suda, mislim da je važno da hrvatska javnost razumije neovisnost pravosuđa. Čini mi se da nema dosta shvaćanja što je to. Znači da izvršna vlast nema nikakvu ovlast u vezi radnji Državnog odvjetništva ili postupaka pred sudom. Ne utječemo koji će se postupci pokrenuti, o krivnji, pritvoru, visini kazne… Sudovi odlučuju samostalno, važno je imati na umu da se svi pravosudni dužnosnici osim glavnog državnog odvjetnika i predsjednika Vrhovnog suda biraju njihovi kolege i to od 2010. godine. To je važno. Ova teza koja se razvija, a čujem da s njom ide i predsjednik, da HDZ ima šapu na pravosuđu, da suci rade na naš mig, to je politički spin, laž, u kojem nastupa predsjednik kao lider ljevice, ne kao predsjednik, to nije njegova zadaća. On ne može glumiti kvazilidera oporbe, možda mu je žao što mu je lider SPD-a slab, da nisu ništa no kuriri njegovih želja, sveli su se na puke izvođače tehničkih radova predsjednika RH. Ovo vidim kao nastojanje predsjednika da rasklima vladajuću većinu. Što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. On zna što je to. Profesorica Đurđević je pristala biti dio protuzakonite procedure. Znala je da postoji poziv i propustila se javiti, po meni nema dileme da je na ovaj način poslala poruku da ne može biti kandidatkinja za najviše pravosudno tijelo osoba koja ne poštuje pravni poredak i ne može biti predsjednica Vrhovnog suda jer je to tijelo tu da štiti pravni poredak, Ustav. Pustila je da ju Milanović provuče kroz blato, HDZ je neće podržati. Teza koja se nameće, od strane ljevice, pa i Milanovića, da je Sessa kandidat HDZ-a nije istina. To je još jedna laž koju otklanjam. Javni poziv postoji da se jave ljudi koji imaju uvjete, on se javio svojom voljom, ne na nagovor vlade ili HDZ-a. Moj dojam je da Đurđević nije bila prvi izbor Milanovića, već je bilo i drugih, no da je bila jedina koja je pristala biti kandidatkinja u protuzakonitoj proceduri”, rekao je Plenković.

Dodaje, postoji Ustav, Zakon i procedura. Ustavni sud odlučuje je li nešto u skladu s Ustavom i to su jučer jasno kazali.

“Predsjednik dok je bio saborski zastupnik glasao je za 10 izabranih ustavnih sudaca, zato udari na Ustavni sud nisu kredibilni. 2012. je njegova vlada imala povjerenstvo za izbor kandidata za Eu sud za ljudska prava, predloženi su Sessa, Omejec i Turković. Odbor za pravosuđe parlamentarne skupine Vijeća Europe kritizirala je imenovanje Uzelca, vratio je listu Vladi RH i tada je išla nova kandidatura. U konačnici smatram da postoji dovoljno vremena da se postigne adekvatno rješenje koje će omogućiti da konsenzusom izaberemo nekog drugog. Đurđević je prihvatila biti dio nezakonite procedure, time se diskvalificirala kao kandidatkinja. Danas je stiglo pismo koje je Milanović uputio zastupnicima u Saboru, ignoriravši da je Sabor se već u petak očitovao o odluci kao i odluci Ustavnog suda, znači da ide dva puta u isto. Predsjednik nije znao ili čuo pa je danas uputio dopis, očito ignorira stav Ustavnog suda. Krenuo je u proceduru koje je protuzakonita. Ne aludiram na njego opoziv, već kažem da je on u političkoj akciji, to više nije ispunjavanje dužnosti sukladno zakonu. to je politički pamflet koji nastoji simplificirati stanje u pravosuđu da ćemo izabrati jednu osobu koja je pristala ne biti kandidat. Reforma pravosuđa se radi da se jačaju zakoni, neovisnost sudova. Ako se nekome dokaže da krši zakon, treba odgovarati, no zato postoje tijela, policija, DORH, Uskok, DSV, Ministar pravosuđa. Kakve veze ima HDZ sa sucima o kojima čitamo u javnosti? Nikad nisam čuo za suce Županijskog suda u Osijeku, o njima ne znam ništa. Odbacujem, kao loptu, tezu da imamo veze s takvim slučajevima. Neki su suci ustavnog suda bliski prijatelji Milanoviću. On je glasao za te ljude”.









Uskoro opširnije…