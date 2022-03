(UŽIVO) PLENKOVIĆ POTVRDIO: Na letjelici je bilo eksploziva, točno je što Banožić kaže

Autor: Dnevno.hr

Održan je još jedan sastanak predsjedništva HDZ-a.

Izjavu daje premijer Andrej Plenković.

Na početku je kazao da su zadovoljni jer su našli novog ministra te osigurali paket mjera pomoći građanima.

“Došlo je do velike izbjegličke krize, ona će rasti. Već je 2.7 milijuna Ukrajinaca napustilo domove. Do danas je u Hrvatsku došlo 6300 Ukrajinaca”, rekao je Plenković.

“Točno je što je u najširem smislu kazao Banožić, na toj letjelici bio je eksploziv, otkrit će se točno koji”, rekao je.

“Razgovarao sam s francuskim predsjednikom, izrazili su spremnost da nam francuski avioni pomognu u kontroli zračnog prostora, francuski avion će ponovno sutra nadletjeti naše nebo, posjetit ću francuski nosač aviona. Razgovaramo s SAD-om da vidimo kako nam mogu pomoći u slučaju ovakvih okolnosti”, rekao je.

O poskupljenju cijena goriva

“Izgledno je da će sutra doći do novog povećanja cijena goriva, ali vjerujemo da bi s obzirom na današnju cijenu, da bi se ta cijena od idućeg tjedna trebala spustiti”, rekao je Plenković.

Pitanja novinara

Jesu li on i ministri šetali oko bombe?

“Ne, to su trivijalne doskočice, odmah po dolasku iz Pariza sam sazvao cijeli sustav vojske, policije i obavještajne zajednice, odlučili smo da sutra odemo na to mjesto, poduzete su sve mjere osiguranja, letjelica je izvađena bez posljedica za bilo koga”, rekao je.

Isključuje li riječ bomba eksploziv za uništenje poruke ili se radi o avio bombi?

Traje istraga, stručnjaci su bili jasni, oni će vas za nekoliko dana upoznati sa svim, prilikom pada letjelice došlo je do eksplozije, rekao je.

Kako komentira blagu reakciju saveznika iz NATO-a?









“Nije do mene kako tko prenosi informaciju odavde, odmah sam pisao svim čelnicima EU, situacija je jasna, nije bilo žrtava, mrtvih i ranjenih, podatke koje znamo danas nismo znali u četvrtak, kako se bude slagao mozaik istrage, bit ćemo svjesni što se dogodilo. Ne znamo tko je uputio letjelicu, je li došlo pogreškom, namjerno, sabotažom i kada sve to saznamo”, rekao je premijer.

Komentirao je i potrebu za sjednicom Vijeća na Nacionalnu sigurnost

“Pitajte predsjednika je li vrijeme za sastanak Vijeća za Nacionalnu sigurnost, ja sam poslao pismo, ne trebam valjda svaki dan pisati pisma, pozicija je i dalje jednaka, imamo novih točaka dnevnog reda, pitajte njega”, poručuje.









Predsjednik odbacuje da je Patriot dobro rješenje, što o tome kaže Plenković?

“Danas sam čitao neke informacije da sam negdje govorio o Patriotima, nisam čuo ni sebe niti ikoga drugoga iz Vlade da je spominjao Patriot, odakle to u medijima, kako se doživljava da smo mi za, a on protiv, to je jako neozbiljno, moramo smiriti loptu, što se tiče jačanja ratnog zrakoplovstva pokazali smo odlučnost, treba vremena za rješavanje protuzračne obrane, jedno je ovo što sam spominjao s francuskom, drugo sa SAD-om”, rekao je premijer.

O hrani i gorivu

“Ni na koji način nije ugrožena opskrba gorivom, što se tiče hrane, situacija je ista, ne vidim trenutne poremećaje koji bi limitirali nabavu nekog proizvoda, kao potrošači bi se trebali ponašati što racionalnije. Mi ne uzbunjujemo javnost i ne kreiramo paniku, iz galopa će se krenuti kupovati zalihe hrane”, kaže Plenković.

