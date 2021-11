PLENKOVIĆ JE LJUT, CILJA LI NA MILANOVIĆA? ‘Zaštićeni kao lički medvjedi booster dozom, a potiču na ignoriranje covid potvrda. Imamo 10 tisuća umrlih da bi nam se neki likovi rugali u lice’

Autor: M.P.

Sjednica Vlade počela je u malo nakon 10 sati ujutro u Nacionalnoj i Sveučilišnoj knjižnici.

Na dnevnom redu je paket zakona za unaprjeđenje sustava socijalne skrbi – među njima prijedlog zakona o socijalnoj skrbi (EU) te izmjene i dopune Zakona o udomiteljstvu, kao i prijedlog zakona o djelatnosti psihoterapije te zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, potom i izmjene i dopune Zakona o psihološkoj djelatnosti te Zakona o djelatnosti socijalnog rada i Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti.

Na sjednici je i prijedlog izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu, kao i prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa. Ministri će dobiti i informaciju o aktualnom stanju vezanom uz potres te uz koronavirus.

Uvodno obraćanje premijera

Premijer Andrej Plenković ima uvodno obraćanje.

“O covid potvrdama i cijepljenju, da malo kontekstualiziramo ovaj četvrti val, u 22 od 27 država EU je broj zaraženih u porastu. Mi smo 20 mjeseci u borbi protiv covida 19, pozivamo gađane da se pridržavaju mjera, apeliramo da se svi cijepe, broj ljudi koji su preminuli je takav da će danas premašiti 10 tisuća preminulih od ili s covidom, to je strašno”.

“Izražavam suosjećanje prema članovima obitelji svih onih koji su izgubili bitku s covidom. Taj broj bi trebao biti dovoljan razlog ljudima da se cijepe”, rekao je.

“Imamo tri načina zaštite, osnovne mjere, maska, distanca i higijena, zatim da se izbjegavaju ne nužna okupljanja, treće je cijepljenje, tu nema dileme, cijeli svijet to radi, ne vidim zašto se ne bi i u Hrvatskoj u brojevima u kojima su to učinile zemlje u EU. Covid potvrda nije obavezno cijepljenje, to daje mogućnost da ste cijepljeni, preboljeli ili testirani, to omogućuje cijepljenima da imaju kontakt s onima koji nisu i da znaju da nisu zaraženi, a necijepljenima omogućuje normalnog obavljanja posla. To je vrsta društvenog kompromisa, taj bris nije invazivan. Ne znam zašto bi to nekome predstavljalo problem, prosvjedi su zbog testiranja, ako je bris od jedne sekunde problem, to je nešto jako neobično. Ne može me nitko uvjeriti da je bris problem. Posebno oni koji potiču na ignoriranje covid potvrda, a cijepljeni su, zaštićeni kao lički medvjedi s booster dozom, a pozivaju na neposluh. Zato ćemo vidjeti kako promijeniti zakone da uvedemo prekršajne sankcije za one koji bagateliziraju odluke stožera. Imali smo 40 milijardi kuna direktne štete zbog covida, 10 tisuća umrlih da bi nam se neki likovi u lice rugali. Cijepljeni i zaštićeni! Nisu oni pametni, ovakvu demagogiju i podilaženje strastima nije pristojno ni korektno. Želimo s covid potvrdama napraviti kompromis, pomoći cijepljenima i necijepljenima”, rekao je premijer.

Napomenuo je, imamo i ohrabrujuće vijesti.









“U zadnjih 7 dana se prvom dozom cijepilo preko 104 tisuća ljudi, morali smo imati intenzivan 4. val da se to dogodi, pozivam sve da uzmu i treću dozu, ako imaju uvjete”.

Beroš o koronavirusu

“Danas imamo 6670 novih slučajeva, posljedice se osjećaju na bolničkom sustavu, zbog prihvata covid 19 pacijenata dodatno se smanjuju hladni pogoni. Pripadnici HV-a počeli su s postavljanjem 20 grijanih šatora za prihvat 200 pacijenata. Nastavlja se povećani interes za cijepljenje, u tjedan dana cijepljen grad veličine Rijeke. Trenutno postotak odraslog cijepljenog stanovništva je 61,15 posto. Povećali smo broj testnih mjesta, dostavili smo upute o organizacije široko dostupnog testiranja brzim antigenskim testovima”, kaže ministar.

“Uoči stupanja na snagu mjere o obaveznim covid-potvrdama povećali smo broj testnih mjesta. S tim u vezi ministarstvo je dostavilo uputu svim ljekarnama i ordinacijama i organizaciji široko dostupnog testiranja brzim antigenskim testovima”, rekao je.

“Protekla dva dana utvrđeno je više od 1411 pozitivnih u više od 64.000 testova”, rekao je.









“Necijepljeni su lakša meta virusu, testiranjem svaka pozitivna asimptomatska osoba dalje neće širiti zarazu, covid potvrde su alat zaštite građana, suživot s virusom je dugotrajan, no izvjesno je da cjepivo spašava od smrtnog ishoda i s visokim postotkom od hospitalizacije. Ovako necijepljenima osiguravamo opciju, besplatno testiranje, no odgovornost je na svima, inače trpimo posljedice. Uz poziv na cijepljenje svima, posebno starijima, dodatno pozivam na daljnje pridržavanje svih epidemioloških mjera”. rekao je Beroš.

Božinović o mjerama

“Donijeli smo pet odluka, za četiri odluke je produljena primjena, a nova je odluka o mjeri obveznog testiranja u državnim i javnim službama, to nije mjera obveznog cijepljenja. Stožer donosi mjere s ciljem kontrole epidemiološke situacije koja po svim pokazateljima nije dobra, moramo osigurati funkcionalnost zdravstva, ono mora ostati dostupno svima, a ne samo oboljelima od covida. Liječnika koji se bore s covidom ima ograničen broj, 19 mjeseci rade pod velikim pritiskom, kao Vlada moramo korisiti alate da stavimo epidemiju pod kontrolu, obveznim testiranjem i cijepljenjem. Svatko tko se cijepio učinio je najbolje za sebe i druge, covid se može izbjeći kombinacijom protuepidemijskih mjera i cijepljenjem, a druge ozbiljne bolesti moraju se rješavati kroz složene kliničke tretmane, zato mormao biti solidarni i mjerama pomoći onima kojima je to neophodno”, rekao je Božinović.

Plenković je još dodao da su covid potvrde privremena mjera, ne obvezno cijepljenje.

“Želimo biti jednako uključivi prema cijepljenima i necijepljenima, rekao je premijer. Vlada mora brinuti o svemu, da ljudi imaju plaću, mirovinu i da zdravstveni sustav funkcinira”.