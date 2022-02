(UŽIVO) NOĆ PALA NA UKRAJINU, KLIČKO OPTUŽUJE RUSE ZA DEZINFORMACIJE: Sutra kreću pregovori, grad na jugu pao u ruske ruke

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u četvrti dan. Vode se teške borbe, ruske snage napadaju iz tri pravca, a ruska vojska u subotu je dobila naređenje da proširi ofenzivu u Ukrajini. Zapadne zemlje su objavile da šalju oružje Ukrajincima. Ruski pressjednik Vladimir Putin podigao je nuklearne snage na visoki stupanj pripravnosti, a ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski potvrdio je da će doći do pregovora Rusije i Ukrajine.

22:45 Ukrajina je podnijela tužbu protiv Rusije najvišem sudu UN-a, odbacujući tvrdnju Moskve da je izvršila invaziju na svog susjeda kako bi spriječila genocid i tražeći od sudaca da nalože hitno zaustavljanje ruskih vojnih operacija.

22:30 SAD i Francuska pozvali svoje građane da što prije napuste Rusiju zbog odluke o obustavljanju zračnog prometa s tom zemljom, što je najavila EU.

22:15 Oleksandr Svidlo, vršitelj dužnosti gradonačelnika grada Berdjanska na južnoj obali Ukrajine, rekao je da su ruske snage ušle i preuzele kontrolu nad gradom. Berdjansk, koji ima malu pomorsku bazu, ima oko 100.000 stanovnika. Svidlo je u nedjelju na svojoj Facebook stranici objavio poruku stanovnicima grada u kojoj je stajalo: “Prije nekoliko sati smo vi i ja svjedočili kako su teška vojna oprema i naoružani vojnici ušli u grad i počeli napredovati kroz naš rodni grad. Čim sam to saznao , pokušao sam obavijestiti sve stanovnike grada da se imate priliku sakriti u skloništima. Prije nekog vremena u zgradu izvršnog odbora ušli su naoružani vojnici i predstavili se kao vojnici ruske vojske, javili su nam da su sve upravne zgrade pod njihovom kontrolom i da preuzimaju kontrolu nad zgradom izvršnog odbora”, prenosi CNN.

22:00 Satelitske snimke izrađene u nedjelju pokazuju velik broj ruskih vojnika i tenkova kako se kreću u smjeru ukrajinskog glavnog grada Kijeva na udaljenosti od 64 kilometara, objavila je privatna američka tvrtka.

#LaNoticiaAlMomento Las imágenes publicadas por Maxar Technologies Inc. mostraban un despliegue de cientos de vehículos militares que se extendía más de 5 kilómetros. https://t.co/Sfc9nQogc9 — Noticiero Altavoz (@Altavoznoticias) February 27, 2022







21:50 Predsjednik Europskog parlamenta Joseph Borrell rekao je da će EU, u sklopu vojne pomoći, Ukrajini poslati borbene avione.

#BREAKING EU formally agrees ban on Russian Central Bank transactions: Borrell pic.twitter.com/XGr3I6yYBE — AFP News Agency (@AFP) February 27, 2022







21:35 Nedavno smo izvijestili da je gradonačelnik Kijeva rekao Associated Pressu da je njegov grad “opkoljen” ruskim snagama. Sada Vitali Kličko govori da to nije slučaj, i to je zapravo “dezinformacija”. Pišući u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, rekao je: “Ruske internetske publikacije šire informacije o meni da je Kijev navodno okružen i da je evakuacija ljudi nemoguća. “Ne vjerujte lažima! Vjerujte informacijama samo iz službenih izvora”, rekao je. Kao i uvijek, situacija ostaje promjenjiva. U glavnom gradu i dalje je na snazi policijski sat, a mnogi se stanovnici skrivaju u podrumima i podzemnim stanicama, piše BBC.

21:30 Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sazvalo je za ponedjeljak izvanrednu sjednicu 193-člane Opće skupštine na kojoj će se razgovarati o ruskoj invaziji na Ukrajinu, dok zapadni saveznici pojačavaju diplomatsku kampanju za izolaciju Moskve.

21:25 Sisački biskup Vlado Košić uputio je u nedjelju pismo podrške i solidarnosti s ukrajinskim narodom velikom nadbiskupu Kijeva Sviatoslavu Ševčuku te poručio da se Hrvatska priprema za izbjeglice iz Ukrajine i da se mogu osjećati dobrodošlima, priopćeno je iz Sisačke biskupije.

21:15 Predsjednik Svjetske banke David Malpass rekao je u nedjelju da bi kroz nekoliko dana mogli osigurati financijsku podršku za Ukrajinu, a u utorak će šefovi financija skupine G7 razgovarati i o dodatnoj pomoći toj zemlji.

“Banka poduzima sve što je u njenoj moći da podrži ukrajinski narod”, rekao je Malpass za CBS. “U ovom trenutku na raspolaganju nam je instrument pomoću kojega možemo djelovati u sljedećih nekoliko dana ako to bude potrebno, a po svemu sudeći, bit će”, dodao je.

Malpass je o opcijama financiranja Svjetske banke razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem prije tjedan dana. Čelnik Svjetske banke tada je rekao da banka priprema pomoć Ukrajini u iznosi od 350 milijuna dolara. Uprava je o tome trebala donijeti odluku do kraja ožujka. No, čini se da će pomoć biti upućena znatno ranije.

20:50 Prvi put otkako je Rusija izvršila invaziju, u istočnom gradu Dnjepru čula su se upozorenja o zračnom napadu. Sirene su se oglasile i u glavnom gradu Kijevu.

20:30 Europska unija će ovaj tjedan prvi aktivirati privremeni mehanizam kako bi osigurala organiziran prihvat izbjeglica iz Ukrajine na duže razdoblje, kojih je zasad na teritorij EU-a ušlo oko 300 tisuća, izjavio je hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

20:15 Bijela kuća pozvala je u nedjelju Kinu da osudi rusku invaziju na Ukrajinu dok se ruski napad nastavlja, a ruski je predsjednik Vladimir Putin nuklearne snage stavio u stanje visoke pripravnosti. Kina je implementirala neke od sankcija koje su zbog invazije protiv Rusije uvele Sjedinjene Američke Države i njezini saveznici i prošlog je tjedna pozitivno govorila o ukrajinskom suverenitetu, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki u intervjuu za televizijski kanal MSNBC. Dodala je da bi Peking ipak trebao učiniti više od toga.

“Ovo nije vrijeme za stajanje sa strane. Ovo je vrijeme da se jasno osudi djelovanje predsjednika Putina i ruska invazija na suverenu državu”, rekla je Psaki. Dodala je da američki predsjednik Joe Biden nije razgovarao s kineskim vođom Xi Jinpingom u posljednje vrijeme i da nije isključena mogućnost telefonskog poziva u budućnosti. „No, postoje važni koraci koje bi kinesko vodstvo trebalo poduzeti da se pogleda i zaista razmotri gdje stoji kada se piše povijest”, rekla je Psaki.

19:50 Turska je u nedjelju promijenila svoju retoriku nazvavši ipak ruski napad na Ukrajinu “ratom” i obećala provedbu dijelova međunarodnog pomorskog sporazuma kako bi ograničila prolazak ruskih ratnih brodova iz Sredozemlja u Crno more.

Ukrajina je pozvala Tursku da blokira daljnji ulazak ruskih brodova u Crno more, odakle su ruske snage započele prodor na južnu obalu Ukrajine. Najmanje je šest ruskih ratnih brodova i podmornica prošlo ovaj mjesec kroz turske tjesnace. “Sada više nije riječ o par zračnih napada, situacija u Ukrajini službeno se može nazvati ratom… Stoga ćemo provesti Konvenciju iz Montreuxa”, rekao je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu u intervjuu za CNN Turk.

19:45 Švedska je najavila da će poslati vojnu opremu i drugu pomoć Ukrajini. Najavljujući taj potez, premijerka Magdalena Andersson rekla je da će to biti prvi put da je Švedska poslala oružje zemlji u sukobu od sovjetske invazije na Finsku 1939. godine. Rekla je da će pošiljke uključivati 5.000 protutenkovskih bacača za jednokratnu upotrebu, 5.000 komada pancira i 5.000 kaciga, kao i 135.000 paketa obroka.”Moj zaključak je sada da našoj sigurnosti najbolje služi to što podržavamo sposobnost Ukrajine da se obrani od Rusije”, rekao je Andersson.To dolazi nakon što je Europska unija objavila da će kupiti oružje i isporučiti ga Ukrajini, što je prvi put u svojoj povijesti da je poduzela takav korak.

19:30 Vitali Kličko, gradonačelnik Kijeva i bivši svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji, opisao je glavni grad Ukrajine kao “opkoljen” i rekao da evakuacija civila neće biti moguća “jer su svi putevi blokirani”.

“Na granici smo humanitarne katastrofe”, rekao je u nedjelju za Associated Press dok se u gradu nastavlja policijski sat za koji je rekao da je vlastima omogućilo da love “sabotere” na ulicama. “Trenutno imamo struju, trenutno imamo vodu i grijanje u našim kućama. Ali infrastruktura je uništena za dostavu hrane i lijekova.”

“Zato je poruka za sve: podržite Ukrajinu zajedno… Jaki smo”, rekao je. “Svaki Ukrajinac je ponosan što je neovisan, ponosan što je Ukrajinac, a mi smo ponosni što imamo svoju državu”, prenosi Guardian.

19:06 U Kijevu se opet oglasila sirena za uzbunu. Nedugo nakon toga kratko se čula kratka pucnjava na ulici.

19:00 Tvrtka Briritsh Petrol će se riješiti svog udjela u ruskom naftnom divu Rosnjeftu, prenosi BBC. Tvrtka je bila pod pritiskom zbog svog gotovo 20-postotnog udjela, a poslovni tajnik Ujedinjenog Kraljevstva Kwasi Kwarteng izjavio je da je šefu naftne tvrtke Bernardu Looneyju sve rekao o svojoj “zabrinutosti” zbog umiješanosti.

18:55 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u kratkoj televizijskoj izjavi da ne očekuje puno od sastanka ukrajinskog i ruskog izaslanstva u ponedjeljak. “Reći ću iskreno, kao i uvijek: ne vjerujem baš u rezultat ovog sastanka, ali neka pokušaju. Kako nijedan građanin Ukrajine ne bi sumnjao da ja, kao predsjednik, nisam pokušao zaustaviti rat kad je postojala i mala šansa”, rekao je Zelenski. Ranije u nedjelju, zamjenik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Evgeny Yenin rekao je da će se razgovori između ruskih i ukrajinskih delegacija održati u ponedjeljak ujutro po lokalnom vremenu.

18:45 Ured ruskog državnog tužitelja u nedjelju je priopćio da će svatko tko pruža financijsku ili bilo koju drugu pomoć stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji u cilju ugrožavanja sigurnosti Rusije moći biti optužen za izdaju, s maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora. “Svaka činjenica o pružanju financijske ili druge pomoći će se pravo procijeniti”, priopćilo je tužiteljstvo u nedjelju, četvrtog dana ruske “vojne operacije” u Ukrajini. Ruske vlasti guše oporbu i obračunavaju se s kritičarima predsjednika Vladimira Putina. Ruska policija privela je više od 900 ljudi na proturatnim prosvjedima koji su se održali u 44 ruska grada u nedjelju, čime je ukupan broj privedenih veći od 4.000 od početka invazije na Ukrajinu 24. veljače, objavila je nevladina organizacija za nadzor prosvjeda OVD-Info.

18:20 Naredba ruskog predsjednika Vladimira Putina da se ruske nuklearne snage stave u stanje visoke pripravnosti proračunat je pokušaj pritiska uoči početka pregovara, no Kijev se ne da zastrašiti, poručila je u nedjelju Ukrajina. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba je također rekao da je Rusija odustala od svojih preduvjeta za početak pregovor pošto je ukrajinska vojska usporila njezinu ofenzivu. Dodao je da će Ukrajina poslušati što Rusija ima za reći.

18:15 Bjelorusija je u nedjelju održala referendum o usvajanju novog ustava kojim bi izmijenila svoj status o nuklearnom oružju i dopustila njegovo stacioniranje na svom tlu, u trenutku kad je postala polazna točka za ruske napade na Ukrajinu. Vrlo je izvjesno da će biti izglasano odricanje od prijašnjeg statusa Bjelorusije kao zemlje bez nuklearnog naoružanja, s obzirom na to da se referendum održava pod strogom kontrolom predsjednika Aleksandra Lukašenka. Tako bi se, prvi put nakon što se Bjelorusija odrekla nuklearnog oružja nakon pada Sovjetskog Saveza, ono ponovno moglo naći na njezinom tlu. Lukašenko je u nedjelju, u obraćanju s biračkog mjesta, rekao da bi mogao tražiti da Rusija vrati nuklearno oružje Bjelorusiji.“Ako vi (Zapad) prebacite nuklearno oružje u Poljsku ili Litvu, na naše granice, onda ću ja zatražiti Putina da vrati nuklearno oružje kojeg sam se bezuvjetno odrekao”, rekao je Lukašenko.

18:10 Rakete Iskander lansirane su iz Bjelorusije u Ukrajinu oko 17:00 (15:00 GMT), tvrdi savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko, a prenosi BBC. Ova infromacija dolazi nakon što je ured predsjednika Zelenskog danas objavio da se ukrajinski i ruski dužnosnici trebaju sastati na razgovorima o bjeloruskoj granici s Ukrajinom. Anton Geraščenko objavio je snimku na Facebooku. O snimkama koje je objavio Geraščenko još se nitko nije službeno oglasio, Ako su ove snimke zaista autentične i došlo je do raketiranja Ukrajine s bjeloruskog teritorija, nije poznato što će biti s pregovorima na ukrajinsko-bjeloruskoj granici.

18:00 Ruske snage nalaze se 50 kilometara izvan centra grada Mariupolja, grada na Azovskom moru na jugoistoku Ukrajine, rekao je visoki dužnosnik američke obrane. SAD vjeruje da će grad biti “dobro branjen” na temelju onoga što SAD znaju o ukrajinskim vojnim položajima, dodao je dužnosnik. Ruske snage se trenutno ne kreću prema Odesi, prema američkim procjenama, rekao je dužnosnik, ali ima ruskih vojnih položaja u Crnom moru. Rusija također pokušava napredovati prema gradu Hersonu, istočno od Odese, koristeći snage koje su izvršile invaziju s Krima, rekao je dužnosnik.

17:50 Europska unija je objavila da namjerava početi isporučivati oružje Ukrajini, što je prvi put u svojoj povijesti da je poduzela takav korak. Govoreći na tiskovnoj konferenciji danas poslijepodne, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je taj potez označio “prelomni trenutak”. Također je najavila niz novih sankcija usmjerenih na Rusiju i Bjelorusiju, te zabranu Rusiji da koristi europski zračni prostor, javlja BBC.

EU zatvara zračni prostor prema Rusiji

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je u nedjelju da Europska unija zatvara zračni prostor EU prema Rusiji.

“Predlažemo zabranu svih zrakoplova u ruskom vlasništvu, ruskih registriranih i pod ruskom kontrolom. Ovi zrakoplovi više neće moći sletjeti, poletjeti ili prelijetati teritorij Europske unije. To će vrijediti za svaki avion”, rekla je von der Leyen. “Naš zračni prostor bit će zatvoren za svaki ruski avion. A to uključuje i privatne zrakoplove oligarha”, rekla je.

17:30 Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg osudio je u nedjelju izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da je stavio u stanje pripravnosti snage za odvraćanje. “To je opasna retorika i takvo ponašanje je neodgovorno”, izjavio je Stoltenberg u intervjuu za CNN.

Istaknuo je da takva retorika u kombinaciji s onim što se događa u Ukrajini, gdje Rusija vodi rat protiv neovisne i suverene države čini situaciju još ozbiljnijom. Stoltenberg je dodao da Rusija ne prijeti samo Ukrajini nego i članicama NATO-a jer zahtijeva da Savez povuče sve svoje snage iz istočnih članica.

Putin je u nedjelju objavio da su snage za odvraćanje ruske vojske, koje mogu uključivati i nuklearnu komponentu, stavljene u stanje pripravnosti. Tu svoju odluku Putin je opravdao agresivnim izjavama čelnika NATO-a prema Rusiji i “nezakonitim” ekonomskim sankcijama koje su joj nametnute nakon invazije na Ukrajinu.

17:15 Od Njemačke do Švedske, preko Francuske i Italije, u nedjelju raste broj europskih zemalja koje zatvaraju svoj zračni prostor za zrakoplovne tvrtke iz Rusije zbog njezine invazije na Ukrajinu, a pridružuje im se i Kanda, a Hrvatska će se priključiti od ponedjeljka. Hrvatska će zabraniti ulazak ruskim avionima u zračni prostor, najavio je u nedjelju na konferenciji za medije hrvatski premijer Andrej Plenković. Nakon što se isprva činilo da oklijeva, i Francuska je sredinom dana objavila sličnu mjeru: “Francuska od ove (nedjelje) navečer zatvara svoj zračni prostor za sve ruske zrakoplove i zrakoplovne tvrtke. Na rusku invaziju u Ukrajini, Europa odgovara potpunim jedinstvom“, istaknuo je na Twitteru dužnosnik ministarstva prometa Jean-Baptiste Djebbari. Ista odluka ubrzo je stigla iz Irske, pa iz Španjolske, Belgije, Nizozemske, Italije, Malte, Austrije i Sjeverne Makedonije.

16:45 Ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristio je dvije trećine ukupne ruske borbene moći za ovu invaziju, rekao je novinarima visoki dužnosnik američke obrane. To “još uvijek znači da ima trećinu izvan Ukrajine, što nije beznačajno”, rekao je dužnosnik. SAD su procijenile da su “od jutros” ruske snage “ispalile više od 320 projektila”. Većina tih projektila su “balističke rakete kratkog dometa”, dodao je dužnosnik.

16:10 Rusija ni u jednom trenutku nije bila pod prijetnjom NATO-a, kaže glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki, kao odgovor Putinu koji je ruske nuklearne snage stavio u “posebnu pripravnost”. “Ovo je sve obrazac predsjednika Putina i mi ćemo se tome suprotstaviti”, rekla je.

16:00 Zamjenik ministra unutarnjih poslova Ukrajine Evgeny Yenin kaže da će se razgovori između ruskih i ukrajinskih delegacija održati u ponedjeljak ujutro po lokalnom vremenu, piše BBC.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je izjavu nakon razgovora s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom ranije danas. “Dogovorili smo se da će se ukrajinsko izaslanstvo sastati s ruskim bez preduvjeta na ukrajinsko-bjeloruskoj granici, u blizini rijeke Pripjat”, napisao je.

15:30 I Hrvatska se pridružila brojnim članicama EU koje su zatvorile svoje zračne prostore za prelete i slijetanje ruskih zrakoplova, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Odluku da ruskim aviokompanijama zabrane korištenje njihova zračnog prostora prije Hrvatske donijele su: Njemačka, Francuska, Belgija, Italija, Čeka, Poljska, Slovenija, sve države Baltika…

15:15 Premijer Andrej Plenković objavio je da je u tijeku sastanak oko sankcija Rusiji, pomoći Ukrajini te oko prihvata izbjeglica.

Danas radni sastanci s članovima @VladaRH i nadležnim službama o tijeku prihvata i zbrinjavanja ukrajinskih izbjeglica, provedbi restriktivnih mjera 🇪🇺 protiv Rusije te dodatnim mjerama pomoći 🇺🇦 koje planiramo, kao i situaciji s opskrbom energenata. pic.twitter.com/xEgU5kiU15 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) February 27, 2022

14:53 Ukrajinska delegacija odlučila se na ukrajinsko-bjeloruskoj granici sastati s ruskom delegacijom, objavio je BBC, pozivajući se na ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji je razgovarao s Aleksandrom Lukašenkom, koji je dao generacije će svi avioni, helikopteri i projektili na bjeloruskom teritoriju ostali stacionirani dok traje put delegacije i razgovori na granici.

14:23 Putin je svoje nuklearne snage stavio u pripravnost, piše Guardian. “To je učinio zbog, kako se tvrdi, agresivnih izjava iz NATO zemalja, javlja Reuters. Naredba, koju je objavila novinska agencija TASS, donesena je na sastanku Putina, ministra obrane Sergeja Šojgua i načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Rusije Valerija Gerasimova.

“Visoki dužnosnici vodećih zemalja NATO-a također dopuštaju agresivne izjave protiv naše zemlje, stoga naređujem ministru obrane i načelniku Glavnog stožera [ruskih oružanih snaga] da prebace snage za odvraćanje ruske vojske na poseban način rada. borbene dužnosti”, rekao je Putin u izjavi koju je citirao državni TASS. Putin je upozorio strane zemlje da se ne miješaju u njegovu tekuću invaziju na Ukrajinu, rekavši da bi to moglo dovesti do “posljedica koje nikada nisu vidjeli”.