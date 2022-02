(UŽIVO) Njemački kancelar dobio brutalan odgovor iz Moskve! ‘Dobro došli u novi svijet’. Putin održao novu pressicu

Nakon što je Vladimir Putin sinoć priznao neovisnost samoprozvanih Narodnih republika Donjeck i Lugansk kriza na Istoku Ukrajine dosegla je svoj vrhunac. Dok zapadni saveznici žestoko osuđuju ovaj čin optužujući Rusiju za teško kršenje međunarodnog prava i pronalaženje izgovora za rat, svijet strahuje od eskalacije vojnih sukoba. Iz minute u minutu donosimo vam stanje na terenu iz Ukrajine, kao i sve diplomatske akcije sukobljenih strana.

17:45 Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je press konferenciju na kojoj je odgovarao na pitanja o situaciji s Ukrajinom.

“Referendum je izraz demokracije, mnogo smo o tome razgovarali, to je bila tema rasprava s NATO-om, kategorički smo protiv članstva Ukrajine u NATO-u, to predstavlja prijetnju Rusiji, najbolje rješenje bi bilo da Vlada u Kijevu odbije želju da se pridruži NATO-u, mi smo spremni na mirne pregovore i provedbu Minskog sporazuma, sve o čemu smo razgovarali može se provesti samo ako naši tzv. partneri prestanu naoružavati ukrajinsku vladu. Nakon što se to učini, možemo se lako prebaciti na druge stvari, trenutačni predsjednik Ukrajine progoni bivšeg lidera. Ono što govore u Kijevu nije prihvatljivo, cijela militarizacija nije prihvatljiva. Postoje li prijetnje da će na našim granicama biti nuklearnog oružja? Mi smo te riječi čuli, znamo da Ukrajina ima nuklearne kapacitete, imaju razvijenu nuklearnu industriju i ljude koji su potrebni da ubrzano razviju taj program. No, nedostaje im sustav obogaćivanja urana, no to nije veliko pitanje, nije nešto što se ne bi moglo lako riješiti. S kakvom prijetnjom smo suočeni? To je strateška prijetnja Rusiji, važno je to imati na umu, Moskva može biti izložena direktnom napadu, zato to može biti strateška prijetnja, zato to shvaćamo vrlo ozbiljno”, rekao je Putin.

17:00 Američki predsjednik Joe Biden obratit će se javnosti oko 20 sati po hrvatskom vremenu. Očekuje se da će Biden najaviti novi paket sankcija Rusiji nakon što je ruski predsjednik potpisao odluku kojom priznaje neovisnost separatističkih regija i naredio ruskoj vojsci da u tim regijama “održava mir”.

16:30 Turski predsjednik Tayyip Erdogan rekao je ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom da se Turska protivi bilo kakvoj odluci koja cilja na teritorijalni integritet Ukrajine, nakon što je Rusija rekla da priznaje dvije regije u istočnoj Ukrajini kao neovisne.

Sjedinjene Države i Europska unija razmišljaju o sankcijama protiv Rusije. Turska, koja ima pomorsku granicu s Ukrajinom i Rusijom u Crnom moru, načelno se protivi sankcijama. U razgovoru sa Zelenskim, Erdogan je rekao kako smatra da je odluka Rusije neprihvatljiva i pozvao je “da se svi resursi diplomacije koriste u međunarodnoj areni” za rješavanje krize.

15:00 Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev na Twitteru je reagirao na odluku njemačkog kancelara Olafa Scholza da će do daljnjeg zamrznuti projekt plinovoda “Sjeverni tok 2”. “Dobro došli u novi svijet u kojem će Europljani plaćati 2.000 eura za tisuću kubnih metara plina!”, napisao je. O kakvom se iznosu radi dosta govori i to da je panika nastala i kad je plin došao na 500 dolara….

14:00 Putin se sastao s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevom, a prigodu je iskoristio da se osvrne na tvrdnje obnavlja ruski imperij. “Odmah želim reći kako primjećujemo špekulacije oko toga da Rusija namjerava obnoviti carstvo, unutar tih granica imperije. To apsolutno nije točno. Nakon raspada Sovjetskog Saveza Rusija je priznala novu geopolitičku stvarnost i aktivno radi na jačanju naše suradnje sa svim nezavisnim zemljama koje su nastale na postsovjetskom prostoru”.









Proruski izvori javljaju kako je ukrajinska vojska prvi put od 2018. godine upotrijebila sustave “Grad” u napadu na Donjeck.

13:45 Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je na Twitteru zajedničku objavu koju supotpisuje s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom.”Ruska agresija na Ukrajinu nezakonita je i neprihvatljiva. Unija ostaje ujedinjena u potpori ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Prvi paket sankcija protiv Rusije danas će i službeno biti na stolu”, napisala je.

13:00 Članovi predsjedništva BiH različitog su pogleda na priznanje samoproglašenih republika. Šefik Džaferović i Željko Komšić osudili su potez Rusije. “Nasilne akcije pojedinih država koje svoje aspiracije za teritorijem drugih država žele ostvariti vojnom silom moraju naići na snažnu osudu i odgovor institucija UN-a i civiliziranog svijeta”, izjavio je Komšić. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik ogradio se od predstavnika Bošnjaka i Hrvata, on kaže da su to njihova privatna mišljenja. “Svi mi imamo svoje simpatije, mogao bih i ja govoriti o svojima, no mislim da je jedino realno u sadašnjoj situaciji da BiH ostane neutralna“.

12:15 Odjeknula je poruka njemačkog kancelara Olafa Scholza koji je poručio je da neće certificirati plinovod Sjeverni tok 2, megaprojekt koji dovodi plin iz Rusije u Njemačku, a potom i prema ostatku Europu. Njemačka je do daljnjeg zamrznula projekt.

12:00 Ministarstvo vanjskih poslova Rusije pozvalo je i druge zemlje da priznaju samoproglašene republike te su još jednom nazvali akcije Kijeva “genocidom i građanskim ratom”.

11:00 Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je izjavio da su “potezi i sankcije predvidive”. “Već nam prijete svim vrstama sankcija i, kako oni to kažu, ‘majkom svih sankcija’. Navikli smo na to. Znamo da će nam sankcije biti nametnute u svakom slučaju – s razlogom ili bez”. Putin je pak u u pismu energetskoj konferenciji u Dohi obnznanio da će Rusija nastaviti opskrbljivati svjetska tržišta plinom. Ruska Duma (parlament) ratificirala je sporazum o prijateljstvu i suradnji s odmetnutim republikama.

Oglasilo se i ukrajinsko veleposlanstvo u Hrvatskoj. “Ukrajina osuđuje odluku Ruske Federacije o priznavanju ‘nezavisnosti’ stvorenih Rusijom kvazi-entiteta na privremeno okupiranim teritorijima Ukrajine – takozvanih ‘Luganske Narodne Republike’ i ‘Donecke Narodne Republike’. Takvim aktivnostima je ruska strana grubo prekršila temelje međunarodnog prava, Povelju UN-a, te narušila suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica(…). Stoga inzistiramo na primjeni bolnih sankcija protiv Rusije kako bismo poslali jasan signal o nedopustivosti daljnje eskalacije. Vrijeme je za djelovanje kako bi se prekinula ruska agresija te obnovio mir i stabilnost u Europi”, stoji, između ostalog, u njihovom priopćenju.

9:00 U granatiranju proruskih separatista poginula su dva ukrajinska vojnika, dok ih je 12 ozlijeđeno, javljaju ukrajinski izvori. Glasnogovornik Narodne milicije Donjeck pak tvrdi da su na putu Donjeck-Gorlovka tri osobe poginule u eksploziji za koju okrivljuju ukrajinske diverzante.

Parlamenti Narodne republike Donjecka (DNR) i Narodne republike Luhanska (LNR) ratifiricirali su sporazume o prijateljstvu i suradnji s Rusijom, isto bi danas trebao Savjet federacije Rusije.

Ruski mediji također otkrivaju da Vladimir Putin kao predsjednik Rusije ne mora tražiti dopuštenje Savjeta Federacije oko upotrebe Oružanih snaga u LNR-u i DNR-u. Dosad mu je to bilo potrebno, no nakon priznanja ovi teritoriji se više ne smatraju ukrajinskim.

Sastanak veleposlanika država članica EU

Veleposlanici država članica EU održat će sastanak tijekom prijepopdneva kako bi raspravili moguće uvođenja sankcija Rusiji, no prema pisanju britanskog Guardiana daleko su od jedinstvenog mišljenja. Inače, loše vijesti stižu s europskih burzi. Cijene dionica pale su na najniže razine u zadnjih sedam mjeseci.

Sinoć (po europskom vremenu) američki predsjednik Joe Biden potpisao je uredbu kojom se zabranjuje ulaganje, trgovina i financiranje koje bi obavljali građani Sjedinjenih Američkih Država sa samoproglašenim republikama. Televizija NBC objavila je kako su SAD savjetovale predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom na napusti Kijev i upravlja državom iz Lavova, grada u zapadnoj ukrajini udaljenog 80-ak kilometara od poljske granice.