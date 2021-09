MILANOVIĆ S ĐUKANOVIĆEM: Da, ovo je poruka Beogradu! Imam sumnje u njihove ciljeve vezane za jednu stvar!

Autor: M.P.

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović u četvrtak je stigao u dvodnevni posjet Hrvatskoj.

Na Pantovčaku ga je primio predsjednik Republike Zoran Milanović s kojim je razgovarao o posljednjim zbivanjima u Crnoj Gori, čija je stabilnost, kao susjedne zemlje i članice NATO-a od iznimnog značaja za Hrvatsku.

Milanović je rekao da je poziv uslijedio nakon čudnih događaja na Cetinju.

“Razlog mog promptnog poziva je da damo podršku građanskoj Crnoj Gori, iako nam odnosi nisu uvijek bili jasni, no većinu smo razjasnili, ona je od 1997. godine kada je jedan događaj mene naveo da se zapitam da je to možda drugačija država, kada je prosvjednike u maršu na Tuzi zaustavila policija. To je prvi put na prostorima divljačke post-Jugoslavije da je policija stala u zaštitu nacionalne manjine. Od tada je Crna Gora drugačija, kandidat za članstvo u EU, daleko odmakla u pregovorima i sada je pitanje što dalje, čekati one koji su tek započeli kao Sjeverna Makedonija. To će trajati, Crna Gora je na pragu, a Srbija, nisam siguran da imaju iskren cilj ući, da li sad tretirati cijeli Zapadni Balkan kao jedno ili ići zasebno je pitanje od milijun dolara. Crna Gora, članica NATO-a, zaslužuje preferencijalni tretman. U protivnom sama ideja pregovora nema smisla, neznanje ovakvih pregovora nema smisla. Moj zadatak je bio još jučer, a i ubuduće, da našim i svojim sugovornicima najviše razine na Zapadu skrenem pozornost na ono o čem znaju malo”

Đukanović je izrazio zadovoljstvo boravkom u Zagrebu.

“Mi Hrvatsku doživljavamo kao susjeda, partnera, zemlju koja nas podržava. Bili smo fokusirani na pitanja europske i euroatlantske perspektive zapadnog Balkana, to nama znači stabilnost regije, nije moguće bez toga. Zbog toga nas pogađa deficit pažnje s važnih europskih adresa, tamo gdje je nema, nastanjuju se interesi drugih, zemalja koje nastupaju s vrijednosnih platformi suprotstavljenih europskim. Danas Rusija djeluje na području, poruka koju dobivamo iz Moskve je da naš izbor za članstvo u EU i NATO nije dobar geopolitički izbor. Crna Gora proživljava jedno novo iskustvo nakon promjene vlasti, smatram da tome doprinosi manjak pažnje s europskih adresa prema regiji, nosioci retrogradnih političkih koncepata shvatili su da je vrijeme da pokušaju obnoviti ciljeve koji nisu ostvareni u ratovima devedesetih. Stvara se iluzija da je vrijeme za rekompoziciju Zapadnog Balkana, recept po kojem bi Zapadni Balkan živio mimo svijeta u kojem živimo. Crna Gora je ponosna na tekovinu građanske, sekularne, multietničke države”.

Pitanja novinara

Novinari mogu postaviti po dva pitanja svakom predsjedniku, prvo je za Đukanovića.

Oporba je jučer zaključila da je potrebna prijelazna Vlada, imate li podršku međunarodne zajednice?









“Sistematski se urušavaju neke vrijednosti koje smo dostigli tijekom prethodnog perioda, skoro potpuno je zaustavljen proces integracije u EU. Nisam žurio s izjavama da nova parlamentarna većina donosi štetu, prošla je godina dana, nema rezultata, vratili smo se natrag. Ja kao predsjednik države i lider najveće parlamentarne stranke mislim da bi bilo blagotvorno da dođe do promjene. To će ovisiti o raspoloženju građana, vrijeme je naš saveznik. Ne žalim ni za ovom godinom dana u potpunosti. Ne treba izvlačiti zaključak tko za što ima podršku, zrije svijest o potrebi da imamo Vladu koja će zaštiti naše nacionalne interese. Mi takvu vladu nemamo”, rekao je Đukanović.

Je li ovaj susret poruka Beogradu, pitanje je za Milanovića?

“Naravno da je to poruka i Beogradu, to je jasno. Prisjećam se svega kroz što je prolazila Hrvatska pa i ja kao diplomat, lider najveće stranke, malo po malo smo se rješavali utjecaja međunarodne zajednice kao kronične nezarazne bolesti i uspjeli smo da fantomska zajednica, nepostojeći Berlin, nestane iz naših života. Kada se posvetite sami sebi, što nije loše, bavite se sami sobom, tu je svatko treći višak. I Beograd, Moskva, a Bruxelles u onoj mjeri u kojoj želite biti članica EU. Što stoji između Crne Gore i EU? Izbori u Francuskoj? To razumijem, no bit će riješeni u manje od godinu dana i tko god pobijedi, nadam se, neće se ništa promijeniti. U Njemačkoj za mjesec dana neće doći do ozbiljnih promjena. Moj zadatak je da poučen našim iskustvom, kažem, slušaj tu se nešto događa. Crna Gora je taoc nezainteresiranosti europske politike. Mislim da u proljeće sljedeće godine, tko god bude na vlasti, to treba podržati. Ja ne ucjenjujem Beograd ratnim odštetama, nije državnički da se to izvlači kao prepreka osim nestalih, na to ćemo morati dobiti odgovor. Dajte ljudi radite, ako želite u EU, već ste mogli. Imam sumnju u stvarne ciljeve Beograda kada je članstvo EU u pitanje”, rekao je Milanović.

Đukanović dodaje, dugo je politika na Balkanu politika slovila kao djelatnost za manipulaciju ljudi.

“No, kada na scenu stupaju velikodržavni projekti, vraćaju se postamentu ‘laž je iz raja izašla’, to je pisao i Dobrica Ćosić. Oko mog prisustva u vlasti, ja sam prvi put izlazio iz politike u želji da se bavim nečim drugim, no često vas razvoj događaja skrene s privatno odabrane putanje. Crna Gora bije bitku da sačuva građanstvenost, sekularnost, kada mi bude jasno, da imamo snage da bez mene možemo dalje kormilariti tim procesom, neću biti sretniji nego da se bavim svojim prioritetima i privatnim željama”, rekao je.









Koliko je značajna podrška Hrvatske kao članice EU? Pitanje za Milanovića, kako ocjenjuje izjavu Pupovca da se iz Crne Gore u Hrvatsku proširilo antisrpsko raspoloženje?

“To je princip triatlona, ako je netko zapeo na prvoj, neka je, ako je došao do treće…Pupovac? Ne znam što je točno rekao. Cijeli život se borim protiv antisrpskog raspoloženja u Hrvatskoj, bio sam predsjednik Vlade u kojoj se prebrojavali Srbe u čelo, ne u krvna zrnca, borio sam se za pravo slabijih, od strane Beograda i čaršije iako sam kod nekih prepoznao da su se osilili, da imaju velik prostor a za njih nitko ne glasa. Kada se to kaže, mi antisrpstvo iskorjenjujemo već 2o godina, mislim da sam ‘dobalavio’ do neke faze. Sada kad netko kaže da se širi, zanimljivo, u Hrvatsku? Ne. Onaj tko to misli, ako u tome ima i trunka istine, treba se zapitati zašto je to tako. Bio sam tijekom ljeta u nekim srpskim selima, dočekali su me za hrvatskim zastava. Rekli su da je to njihova želja. Ne pozivam Hrvate da po Srbiji da mlataraju hrvatskim zastavama jer je to nezdravo. Drago mi je da su hrvatski Srbi ostali hladne glave. Jedan od korijena hrvatsko-srpskih nesporazuma je bilo isticanje beogradske zastave na javnim ustanovama, kada je Slavonije bila do Zemuna, od provokativnog ponašanja u prostoru u kojem su Srbi bila manjina. Ni Radićeva želja da se to pomiri u okviru suradnje nije dovela do željenog ishoda, to nije dao Beograd, pa je došao II. svjetski rat, zločini. Učimo ikako su stari počele, pozdravljam zrelu sugestiju Pupovca da poziva ljude na koje ima utjecaja”, rekao je Milanović.

Merkel pri kraju mandata ide u Beograd, kaže da je Vučić pouzdan partner?

“Ne treba izvlačiti generalne zaključke iz posjeta, neka posjećuje, to je dobro”, rekao je Milanović.

“Politika da je pravo štiti prava Srba u drugim državama… četničke vojvode u Crnoj Gori pozvale su Vučića da zaštiti njihova prava, moje je da upozorim na opasnu podudarnost s devedesetima. Članovi Vlade Srbije govore da je srpski svet legitiman nacionalni interes Srba jer tako mogu zaštitit interes Srba u regiji. To je identično krilatici ‘svi Srbi u jednoj državi'”. rekao je Đukanović.

Milanović je na kraju dodao:

“Izjava da su prava Srba u Crnoj Gori ugrožena više no u Pavelićevo vrijeme u Hrvatskoj… Na to samo može šaka letjeti kod ljudi. Švedska je uzorna, malo imperijalna, posjetio ju je Obama 2012. Znate kada je prije toga bio u Švedskoj? Prošlo je 90 godina, Ako te prečesto posjećuju nešto s tobom nije u redu, Posjećivali su Miloševića, bio je sjajan partner, a onda više nije bio u redu. Dao Bog da te ne posjećivali prečesto”, rekao je na kraju Milanović.