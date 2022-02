(UŽIVO) JOŠ JEDNA BURNA NOĆ U UKRAJINI: Ubijeno dvoje djece, eksplozije i razaranja i u ostalim gradovima, Rusi ušli u Harkov

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u četvrti dan. Vode se teške borbe, ruske snage napadaju iz tri pravca, a ruska vojska u subotu je dobila naređenje da proširi ofenzivu u Ukrajini. Zapadne zemlje su objavile da šalju oružje Ukrajincima. U međuvremenu broj žrtava u Ukrajini je sve veći, raste iz sata u sat, a među njima ima i djece. Žene s djecom bježe u susjedne zemlje, prve izbjeglice stigle su i u Hrvatsku.

Događaje iz Ukrajine pratite iz minute u minutu na našem portalu.

7:35 Ukrajinska služba za hitne situacije potvrdila je daje raketa pala na zgradu od 9 katova u Harkivu. Poginula je jedna žena, a nekoliko je ozlijeđenih.

7:20 BBBC prenosi informaciju iz ukrajinskih medija prema kojoj je ruska vojska zauzela još jedan ukrajinski grad Novu Kahovku na jugu Ukrajine. Riječ je malom gradu, ali strateški smješten na Dnjepru. Gradonačelnik Volodimir Kovalenko navodno je rekao da su ruske trupe zauzele zgradu gradske uprave i uklonile sve ukrajinske zastave sa zgrada.

7:01 Prve ukrajinske izbjeglice stigle u Zagreb, smještene su u Motel Plitvice.”Dočekali smo prve izbjeglice. Kad je sve skupa krenulo, ta tužna i tragična priča, nismo očekivali da će se ovako brzo razvijati situacija. Ali bili smo spremni, nažalost, imamo iskustvo iz Domovinskog rata. Došla nam je majka s dvoje djece, spavali su u autu”, izjavila je Katarina Zorić, glasnogovornica Crvenog križa. Među prvima je došla majka s dvoje djece, dosad su spavali u automobilu. Dosad su evidentirali devet ljudi.

06:50 – Ruske trupe ušle su u Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini. “Došlo je do proboja u lakoj opremi, uključujući i središnji dio grada”, najavio je predsjednik regionalne državne uprave Oleg Sinegubov, pozivajući lokalne stanovnike da ostanu u skloništima.

06:45 – Kijev je pod kontrolom ukrajinskih vojnih i snaga teritorijalne obrane. Mykola Povoroznyk, prvi zamjenik načelnika gradske državne uprave Kijeva, kaže da je tijekom noći došlo do nekoliko sukoba s diverzantima.

06:39 – “72 sata otpora! Svijet nije vjerovao. Svijet je sumnjao. Ali nismo samo stajali, samopouzdano nastavljamo borbu s ruskim okupatorom! Pokazali smo svijetu – ne bojte se Rusije, budi jaki i odbijte ih! Podrška Ukrajini mora biti jača! Vaša sigurnost ovisi o nama!”, poručio je na Twitteru Oleksii Reznikov, ukrajinski ministar obrane.

72 hours of resistance! The world didn’t believe. The world doubted. But we did not just stand, we confidently continue to fight with russian occupant!We showed the world – don’t be afraid 🇷🇺, be strong & repel it! Support of 🇺🇦 must be more stronger! Your safety depends on us! pic.twitter.com/SlHhv6tGuz

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 27, 2022