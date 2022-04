UŽIVO JE SVJEDOČILA KAD JE MACAN PROZVAO VIDOVIĆ KRIŠTO SPODOBOM: ‘On nema razloga bit slavodobitan, neovisno što je sud odlučio’

Autor: Lucija Brailo

Nakon što je Karolina Vidović Krišto ipak izgubila sudski spor protiv Krešimira Macana kojega je tužila zbog povrede ugleda i časti, budući ju je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno nazvao spodobom te demonstrativno potom napustio emisiju, za Dnevno je cijelu situaciju, presudu, kao i sporni incident od prije dvije godine, komentirala saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je također bila gošća tada u Otvorenom te svjedočila iz prve ruke onome što se tamo događalo.

Prema presudi zagrebačkog Županijskog suda, Macan je oslobođen optužbe te mu Vidović Krišto sada mora platiti troškove suđenja koji iznose više od 7500 kuna. Odluka je pravomoćna.

Presudu je na svom Facebook profilu komentirao Macan. “Oslobođen! Drugostupanjska odluka Županijskog suda u Zagrebu po kojem se odbija tužba Karoline Vidović Krišto protiv mene u parničnom postupku i nalaže joj se da mi plati sudske troškove – “spodoba” u ovom kontekstu je vrijednosni sud i sukladno praksi ESLJP i USRH političari moraju biti spremni istrpiti puno više toga nego obični građani. Bravo Vanja Juric, kraljice”, napisao je Macan.

Problem u praksi Europskog suda za ljudska prava

“Da, bila sam u toj emisiji Otvoreno u kojoj se sporni incident dogodio. Samu presudu nisam u cijelosti pročitala, nisam pročitala argumentaciju koja stoji iza nje, pa zato s te strane mala zadrška. Međutim, načelno, činjenica jest da Europski sud za ljudska prava ima taj stav da političari trebaju moći otrpjeti malo više nego prosječni građani kada se iznose vrijednosni sudovi, pa čak i neke ružne riječi o njihovom javnom djelovanju.”, rekla je Orešković.

No, ona dodaje kako u takvoj praksi postoji i problem.

“Takva praksa još uvijek nije jednoznačno uspostavljena u našem pravosuđu. Sjećam se i nekih posljednjih predmeta iz moje odvjetničke prakse na kojima sam radila prije nego što sam postala saborska zastupnica, a u kojima se isto tako radilo o političarima, o komunikaciji vezanoj uz obnašanje javne dužnosti, a sudovi se u svojim presudama nisu držali ovog standarda Europskog suda za ljudska prava. Dakle, ja standard podržavam, slažem se s tim da političari moraju imati ‘nešto deblju kožu’ i veću otpornost na ovakve izjave, ali onda bi to trebalo vrijediti jednako prema svima, a ne od slučaja do slučaja“, naglasila je.

‘Macan nema nikakvog razloga biti slavodobitan’

Orešković je komentirala i konkretan primjer komunikacije između Karoline Vidović Krišto i Krešimira Macana.

“Mislim da je njegova retorika, bez obzira što je sud odlučio kako je odlučio, u svakom slučaju prešla granicu dobrog ukusa i neovisno o tome što je sud presudio u njegovu korist, mislim da on nema nikakvog razloga biti slavodobitan. Tim više što se ovdje ne radi o nekakvom verbalnom okršaju dvoje političara, već je on komunikacijski stručnjak, koji bi svakako trebao znati bolje od toga”, tvrdi Orešković.

Ona smatra i kako se inače u političkom prostoru ovakav tip etiketa češće lijepi ženama.





“To je moj dojam, možemo diskutirati o tome, ali čini mi se da se puno lakše ovakav tip etiketa lijepi ženama i češće su baš uvredljive riječi upućene ženama, dok muškarci kad se obraćaju jedni drugima, nisu tako hrabri, ne časte se tako”, zaključuje ona.

Mizoginija u društvu koja se širi

Na pitanje bi li, po njoj, ova situacija drugačije izgledala da je primjerice neki desničar na ovaj način uvrijedio neku od političarki lijevog spektra, Orešković kaže kako nema dojam da je ovdje u tome stvar.

"Nemam dojam da je ovdje stvar lijevog napada na desnu političarku, imali smo i napad lijevog političara na lijeve političarke. Sjetimo se Milanovića koji je mene nazvao narikačom, sjetimo se HDZ-ovaca koji su me nazivali 'opasnom tvari' . Mislim da se muškarci generalno u javnom prostoru više služe uvredama kada su žene u pitanju. Oni se međusobno obraćaju jedni drugima riječima kao što su primjerice: ovaj je nesposoban, korumpiran i slično, takve kvalifikacije koje možemo smatrati vrijednosnim sudom. No, neke riječi koje nadilaze vrijednosni sud i prelaze u riječi koje označavaju vrijeđanje, to čak ni žena ne upućuje ženi, tako da imamo zapravo situaciju jedne mizoginije u društvu koja se širi", naglasila je.









‘Što više misle da su moćniji, to su u svojoj retorici prostiji’

Napomenula je i kako generalno sve kreće od one rečenice izrečene svojevremeno u Hrvatskom saboru: ‘Žena je za madraca, a ne za mudraca’

“Mislim da je u našem društvu doista prisutno jedno omalovažavanje žena u javnom prostoru od strane političara. Što su na višim pozicijama, što više misle da su moćniji, to su u svojoj retorici prostiji“, kaže Orešković, koja o slučaju Vidović Krišto – Macan zaključuje:

“Dakle, što se samog Macana tiče, debelo je prešao granicu dobrog ukusa, ne znam što je sve obuhvaćeno presudom, no sjećam se kad je Vidović Krišto uspoređivao s gujom i slično. Nije samo bila spodoba u pitanju. Sjećam se te emisije i dana nakon toga i prepucavanja, u kojima je on otišao i korak dalje. Budući sam bila u emisiji, sjećam se da mi se obratila Vidović Krišto i da je pitala zar nitko neće reagirati na takvu retoriku, sjećam se da sam u samoj emisiji komentirala da to nije bilo ni potrebno, ni primjereno.”