(UŽIVO) JE LI SE OVAKO RASIPAO ZAGREBAČKI NOVAC? TOMAŠEVIĆ: Kako je to moguće, kako ovo nikome nije palo na pamet?!

Autor: M.P.

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević održava konferenciju za medije na temu “Odvoz glomaznog otpada”, u predvorju Gradske uprave u 12 sati.

“Proteklih dana je veći interes za pitanje odvoza glomaznog otpada koji je ne odvoze, tapecirani namještaj, madraci i tepisi, ostalo se itekako odvozi. Zašto je došlo do zastoja? Postojeći ugovor s oporabiteljima iskorišten je količinski, Zagreb ima ugovore s dvije tvrtke, no on vrijedi do siječnja iduće godine. Međutim, količina koja je definirana je već konzumirana zbog velike količine glomaznog otpada koja se povećavala brže zbog obnove. Novi natječaj za iduće dvije godine za privatna poduzeća bio je raspisan u prosincu, no ponude su otvorene u siječnju. Od tada do lipnja nitko iz uprave nije htio donijeti odluku na temelju ponuda koje su pristale. Mogli su donijeti odluku o odabiru ili poništenju. Polovicom lipnja smo to saznali i počeli tražiti druga rješenja, prošla dva mjeseca smo radili pripreme da Zagrebačka Čistoća sama zbrinjava bez potrebe privatnih poduzeća kojima se plaćaju basnoslovne cijene. Poništio sam natječaj za glomazni otpad”, rekao je Tomašević.

“Zagreb je privatnim firmama plaćao najveću cijenu u Hrvatskoj, Zagreb 1800 kuna, to je nelogično jer ima najveće količine glomaznog otpada pa bi cijene trebale padati. Čistoća bi pokupila glomazni otpad građana i predala privatnim poduzećima koji bi izdvojili vrijedne sirovine koje se mogu prodati, ostala bi polovica, oni bi u drobilici samljeli taj ostatak i stavili na gradsko odlagalište Jakuševcu. U tom smislu Čistoća je godinama tražila da kupi drobilicu da sama može raditi taj posao, godinama se to micalo iz plana javne nabave. U natječaju koji poništavamo bile su ponude, prva je bila cijena od 1800 kn po toni od Reoma grupe, bila je i ponuda od 2000 kn po toni od Cezara. Dali su dvije ponude, nova ponuda Cezara bi iznosila 125 milijuna kuna na 2 godine, a Reoma grupe 89 milijuna kuna. Kako bismo dugoročno uspostavili ono što smo najavili pripremili smo plato za razdvajanje glomaznog otpada da sami izvlačimo vrijedne sirovine koje grad može prodati, glomazni otpad koji je dolazio smanjivali smo količinu koja mora ići privatnim poduzećima, zatim smo isprobali drobilicu da vidimo koje su uštede, ponude za kupnju dvije drobilice iz fondova EU su otvorene 30. lipnja ove godine, no za donošenje odluke postoji procedura, čeka se zadnja faza koja je idući tjedan, nakon toga je rok za žalbe i isporuku. Idemo da iz EU fondova kupimo dvije drobilice da to možemo sami raditi, za to vrijeme smo raspisali jednostavnu javnu nabavu za najam drobilice, očekujemo da će biti gotova do kraja idućeg tjedna. Prosječni mjesečni trošak zbrinjavanja je pao na 2 milijuna kuna mjesečno s 3,1 samo što smo počeli odvajati na platou. Procjena je Čistoće, ako i ostatak ne bi išao privatnim poduzećima, kada bi se otpad mljeo, mjesečni trošak bi pao na mjesečno pola milijuna kuna. Računamo da ćemo imati uštedu od 33 milijuna kuna godišnje, to je, usporedbe radi, jedan dječji vrtić. Dakle to je u sustavu kada to rade gradske firme”, rekao je gradonačelnik.

“Mi prodajemo vlastito drvo, gledamo na sve moguće načine, kako da uštedimo i iskoristimo kapacitete koje imamo. Kako nikome nije palo na pamet da kupi drobilicu, kako je to moguće? Sada je javna nabava u tijeku, dvije drobilice će se kupiti iz EU fondova”.

Uskoro opširnije…