(UŽIVO) BUKNUO PROSVJED U ZAGREBU! Stožer nazvali ‘bandom’! Oglasio se i Milanović: ‘Neću reći da ih podržavam, ispast će da huškam, ali ne smetaju mi!’

Autor: N.K

Na Markovom trgu u Zagrebu u tijeku je prosvjed protiv epidemioloških mjera i proširenja upotrebe covid potvrda u državnim institucijama.

Riječ je o nastavku prosvjeda koji se već nekoliko dana održavaju diljem zemlje.

Današnji prosvjed započeo je ranije nego inače. Podsjetimo, građani se već nekoliko večeri zaredom okupljaju na glavnim trgovima i ispred institucija paleći lampaše koji tvore “NE”.

Danas je vikend, pa se očekuje znatno veći broj građana nego prethodnih dana. Kako se doznaje, dio prosvjednika ima namjeru kampirati na trgu dok se ispune njihovi zahtjevi.

Knezović Stožer nazvao bandom

Okupljenima se obratio odvjetnik Mate Knezović

Poručio je kako su oni slobodni ljudi i da iza ograde na Markovom trgu žive neslobodni ljudi. Stožer je nazvao “četveročlanom bandom”. Pozvao je okupljene da ne slušaju Stožer, a Plenkovića je nazvao “Mao ce Plenković”.

Također, pozvao je studente na fakultetima da odbiju poslušnost i da se usprotive covid potvrdama. “Naša borba je sveta i pravedna, istinita”, viknuo je Knezović.









Tvrdi kako prosvjednici nisu teoretičari zavjere. Na pozive da ne poštuju mjere, okupljeni mu skandiraju “nećemo”.

Dijelili ruže policajcima

“Pokažimo cijeloj Hrvatskoj što mislimo o našim policajcima. Svima ćemo dati jednu ružu, nažalost nismo znali da će ih biti toliko pa že možda koji ostati bez ruže”, rekao je jedan od sudionika. “Prije 30 godina borili smo se u Slavoniji. Sad ćemo opet biti na hladnom”, dodao je.

Prosvjed je komentirao i Milanović

“Ja sam se cijepio dvaput i dobio booster. Neću reći da podržavam ove prosvjede, ispast će da huškam. Ali nisu nasilni, prijeteći, nemaju mračne poruke. Logično je očekivati da ljudi izraze drugačije mišljenje. Mene to smeta, a ne prelazim ono što prolazi obična osoba jer sam štićena osoba. Ali da sam građanin X, smetalo bi me to stalno ‘Cijepi se’. Stav HBK je stav švedskih protestanata, pametnih kršćana. Ima i glupih, ovi su pametni. Nikakve restrikcije, živi i pusti druge da žive”, rekao je.

Plenković podsjeća na zdrav razum

“Odraslim ljudima testiranje ne bi trebalo biti problem nikome. Ja vjerujem da su se mnogi biskupi cijepili. A što se tiče slobode da se netko baš ne želi cijepiti, okej, ali to ne može biti razlog da ne poštujemo one koji su cijepljeni. Nebuloze idu internetom, covid-potvrde se uspoređuju s progonom iz Drugog svjetskog rata, ne znam tko se toga sjetio. Svaki dan je tu prosvjed, neka prosvjeduju svaki dan. Ali postoji nešto što se zove zdrav razum”, rekao je.









“Svi ovi koji lažu da korona nije problem, da samo pet sekundi provedu na intenzivnoj s oboljelima, nikad ovo više ne bi radili. Svaki put kad slušam liječnike, ne mogu vam reći koliko cijenim taj njihov napor. I s druge strane zgroženost prema onima koji tvrde da toga nema, da je to izmišljeno”, rekao je.