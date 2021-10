(UŽIVO) BEROŠ NA STOŽERU: Obiteljski liječnici će morati zvati sve starije od 65 godina na cijepljenje

Nacionalni stožer Civilne zaštite u petak u 11 sati održava konferenciju za novinare.

Stožer se javnosti obraća nakon što neko vrijeme nisu održavali redovne pressice petkom, vjerojatno potaknuti drastičnim porastom broja pozitivnih među testiranima.

U posljednja 24 sata zabilježeno je 4.392 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 23.751. Među njima je 1.311 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 171 pacijent. Preminulo je 26 osoba.

Stožer iznosi aktualnu epidemiološku situaciju.

“Ukupno dosad imamo 9168 preminulih, među 26 preminulih u zadnja 24 sata, 20 je bilo necijepljeno”.

Capak o novim podacima

“Bilježimo povećanje od 48,8 posto u ovom tjednu, najvišu incidenciju ima Primorsko-goranska županija, najnižu Istarska. Na 22. mjestu smo po incidenciji u EU. 36 posto je udio pozitivnih u testiranima. U zadnja 24 sata hospitalizirano je 167 osoba, 109 nije bilo cijepljeno niti jednom dozom, 81 posto osoba stavljenih na respirator nije bilo cijepljeno”.

Beroš: Obiteljski liječnici obvezni pozvati pacijente starije od 65 godina na cijepljenje

“Valjda smo blizu platoa 4. vala, to ovisi o stupnju procijepljenosti, širenju delta soja i tome da nam dolazi hladnije vrijeme. Zajednički nazivnik je naša osobna odgovornost, to će odrediti daljnji tijek epidemije. Ohrabrujuće je da broj cijepljenja raste. Brojevi rastu, nastojimo prilagodbom bolničkog sustava odgovoriti na to. Izvijestili smo da smo povećali kapacitete bolničkog liječenja. Ne znamo što nas čeka, no moramo biti pripravni, napravili smo pripreme za aktivaciju Arene Zagreb. Naš cilj je zaštiti naše starije, osobe preko 65 godina. Donijeli smo odluku o raspodjeli rada za obiteljske liječnike. 40 posto naših sugrađana koji su stariji od 80 nije cijepljeno. Onima koji su stariji od 65 godina, njih 31,3 posto nije cijepljeno. To su najizloženije osobe. Stoga je od osnovnog značaja doći do tih bolesnika. Obiteljski liječnici su obvezni u roku od 15 dana pozvati sve pacijente u dobi iznad 65 godine, a koji nisu cijepljeni, a to jedino mogu oni zbog GDPR-a, moraju ih nazvati i komunicirati situaciju oko cijepljenja. Ako ne uspiju, u daljnjem roku od 30 dana moraju obavijestiti naše starije sugrađane o cijepljenju. O svemu učinjenom morat će obavijestiti Ministarstvo. To činimo da spasimo sve koje spasiti možemo. Apeliram na sve starije sugrađane da otvore patronažnim sestrama i da se jave svojim liječnicima. Cijepljenje spašava živote.”

Capak: Osobe starije od 65 godina su u dominantnoj skupini preminulih

Capak se nadovezao da trenutno dostupni podaci o učinkovitosti cjepiva protiv covida-19, iako ima onih koji su cijepljeni, a obole, pokazuju da su cjepiva visoko učinkovita od teških oblika bolesti, hospitalizacija i smrti, a osobe starije od 65 godina, koji su dominantna skupina preminulih, a većina nije cijepljenja, govori da upravo tu skupinu što prije treba cijepiti.

Markotić: Žene koje planiraju trudnoću, cijepite se na vrijeme

Markotić se slaže da treba naći način kako da se najranjivije skupine zaštite.

“Trudnice su rizična populacija, bilo bi pametno da se mlade žene koje planiraju trudnoću cijepe na vrijeme. Sada smo kao bolnica puni dva mjeseca, pritisak je veći, dolaze teži bolesnici, prekjučer smo imali 240 pregledanih u mom dežurstvu, 120 upala pluća, snimaju se svi, svaki drugi je imao ozbiljnu upalu. U jutarnjim satima smo imali situaciju da županijska hitna ima pozitivnu osobu preko 180 kg koja će biti za intenzivnu, pa za pola minute nas zovu da imamo trudnicu u teškom stanju u prijemnoj ambulanti, ona je na respiratoru, dijete je donešeno carskim rezom, treći je bio bolesnik koji je trebao ECMO. To su situacije koje možemo izbjeći, Mi smo kao nacija izbjegli korona party u prvom valu, sad smo ne pred partijem nego tulumom (tko želi shvatit će), i umjesto korona tuluma možemo imati cijepljenje tulum. Prvaci smo u sportu, možemo biti i prvaci u cijepljenju”, rekla je Markotić.

Tijekom prosinca će vjerojatno biti odobreno cijepljenje djece od 5 do 11 godina, dodala je.

Pitanja novinara

Zašto je i dalje je primjena covid potvrda sužena?

“Korsitimo covid potvrde u zdravstvenom sustavu i socijalnoj skrbi te kada se radi o većim okupljanjima, nismo išli preekstenzivno jer pratimo iskustva drugih zemalja koje su uvodile i strože mjere. U ovom trenutku zaključujemo da s ovako niskom stopom procijepljenosti, u tim zemljama je visoka stopa procijepljenosti, rješenje je u tome da se ljudi cijepe. Nema bolje mjere, cjepiva ima dovoljno, besplatno je. Kada govorimo o shoping centrima i ugostiteljskim objektima, pitanje je u kojoj se to mjeri može kontrolirati. S druge strane, kada govorimo o širenju virusa, covid potvrda je stanovita sigurnost, no nema sto postotne sigurnosti. Virus se s blažim posljedicama širi i na cijepljenje, velika većina izađe s lakšim simptomima, no to ne znači da ne mogu zaraziti druge. Maske u zatvorenom prostoru, fizička distanca, izbjegavanje velikih skupova, toga se moramo držati. Krenuli smo s apliciranjem treće doze, svima koji su se cijepili prije više od 6 mjeseci. Znanstvene analize kažu da imunitet od cijepljenja opada, treća doza je nešto što pomno pratimo na primjeru Izraela koji je tek s trećom dozom uspio smanjiti broj novozaraženih. Vidim da se komparira listopad 2020. s današnjim danom, tada nije bilo brže i zaraznije delta varijante, ljudi su se počeli opuštenije ponašati, imamo dostupno cjepivo, no imamo slabu procijepljenost. Kad sve to kompariramo dolazimo u situaciju da ćemo morati pojačano nadzirati pridržavanje osnovnih mjera. Svugdje je cijepljenje stvar individualne odluke, ona, da bi bila odluka, mora biti informirana. S nekim obvezama se ne može puno postići, stvori se socijalna situacija koja nije podložna onome što je glavni cilj: informirati o prednostima cijepljenja, nema bolje epidemiološke mjere od toga”, rekao je Božinović.

“Totalni lockdown više nikome ne pada na pamet, pa ni nama. Moramo se naučiti da je ovo epidemija kojoj u ovom trenutku nitko ne vidi kraja, nitko ne može predvidjeti što će se događati. Moramo komparirati sve što druge države rade kako bismo donijeli odluke koje smatramo najoptimalnijim”, rekao je Božinović.

Zašto HZJZ ne ide intenzivnije u kampanju za cijepljenje djece?

“Mi to kontinuiramo radimo, preko društvenim mreža, dajemo savjete, imamo i savjetovališta gdje se svatko može savjetovati 1:1, telefonski i licem u lice, mogu dobiti informaciju, riješiti dvojbe. Ne mislim da ne provodimo kampanju, ona uvijek može biti bolja, no informirali smo da treba cijepiti djecu od 12-18 godina”, rekao je Capak.

Je li potvrđen delta plus soj u Hrvatskoj?

“Nismo dokazali delta plus soj, čekamo rezultate sekvencioniranja neko vrijeme, on se još deset posto brže širi od klasične delta varijante, zasad nemao potvrdu da je bolest teža. Što se rasta broja tiče, kada smo imali male brojke, call centri koji su radili kontaktiranje kontakata su se zatvorili, no imamo call centre za informiranje. Contact tracing u ovo trenu rade epidemiolozi i njihovi pomoćnici i to uspješno”, kaže Capak.

Markotić je dodala:

“Delta plus još nije raširen, bilo ga je u Velikoj Britaniji, a bilo ga je u Španjolskoj i Italiji, no premali broj da se zaključi ima li razliku u kliničkoj slici. Točnije je da se brže širi, zasad nema prostora jer je 99 posto prostora okupirao delta soj”, rekla je Markotić.

Obiteljski liječnici će zvati pacijente?

“Ne razmišljamo o obveznom cijepljenju za neku dobnu skupinu u ovom trenutku, jasno je novom odlukom definirano. Zahvaljujem svima koji su u dobnoj skupini od 65-69 potigli opseg cijepljenja od 91 posto”, rekao je Beroš.

Još malo o covid potvrdama…

“Razmišljamo o svemu, no trenutak i neka nova odluka će ovisiti o nizu parametara. Moramo učiniti sve da se ljudi cijepe. Bio sam u drugim zemljama, sve više se razmišlja o tome da se covid potvrde ograniče na one koji su cijepljeni, pa će se vidjeti kada ste cijepljeni, kada pada imunitet od cjepiva. Moramo doći do toga da najveći dio stanovništva shvati da je ovo situacija koje se nećemo tako brzo riješiti. Svi su umorni od epidemije, no to ne znači da će ona nestati. Ako je nešto sigurno, nećemo se libiti donijeti bilo kakvu odluku, makar i najtežu. Polovične mjere nisu najbolje mjere”, kaže Božinović.

Ovo je kriza bez presedana, nadamo se da će ljudi sami shvatiti da je cijepljenje jedini izlaz, apeliram na sve još jednom da se cijepe, dodao je Beroš.

Božinović je dodao da su njihove temeljne poruke još uvijek iste.

“I ljeti smo ukazivali na pridržavanje osnovnih mjera, prozračivanje, maske, distanca i higijena, te cijepljenje. Što god bilo tko govorio, na kraju će se svesti stvar na to. Covid potvrde ne smiju biti zamjena za cijepljenje, jedino to može ublažiti težinu epidemije s pridržavanjem osnovnih mjera. Nažalost imamo situacije kada to ostane jasnije pa se ljudi malo više idu cijepiti”, rekao je Božinović.

Cijepljenje trudnica

Markotić:

“Bilo bi pametno da se cijepe sve žene koje planiraju trudnoću, imamo tri rodilje u klinici u dosta teškom stanju, jedno dijete koje je srednje teško bolesno, tu je velika napetost, nadam se da će biti dobro. Cijepljenje trudnica zasad nije odobreno. Nakon što rode i dok doje, mogu se cijepiti. Ne tijekom trudnoće, prije da i nakon da”.

