‘Uživala sam u pornićima sve dok me nije pogodila nova verzija ustaša i partizana. Od bagre ne možeš pobjeći ni na PornHubu!’

“Subota popodne. Muž radi vikend, a kći je na rođendanu pa sam odlučila malo se opustiti uz pornić“, počinje mi priču 33-godišnja Zagrepčanka, profesorica stranih jezika, o svojoj posljednjoj avanturi na Pornhubu.

Kaže, masturbacija uz porno-filmove inače joj je odlična “antistres terapija”, a tako je bilo i ove subote. Zbog preporuke PornHuba izbor filma, igrom slučaja, postao je i društveno aktualan.

“Nije mi se dalo tražiti seksi amatere po opskurnim sajtovima pa sam upalila PornHub da vidim što ima u ponudi među preporučenim videima. Među prvima bio je video meni dosta drage porno glumice Riley Reid. U ovoj epizodi, Riley je nastupila je u crno-bijeloj kombinaciji, tj. u grupnjaku najprije s petoricom bijelaca, a potom petoricom crnaca.”

Viđenim je, ne skriva, bila zadovoljna. “Festival tolerancije i međurasne ljubavi”, kako ga je nazvala, priuštio joj je višestruki užitak, a potom joj je pogled skrenuo na komentare.

“Kad ono – šok i odvlaživanje. Amerima opsjednutima političnom korektnošću nije tog vikenda bilo dovoljno rušiti spomenike ljudi koji su im omogućili da budu najrazvijenija zemlja na svjetu i cenzurirati klasike dječje književnosti poput Toma Sawyera i Hucka Finna, već su svoju suludu opsesiju odlučili demonstrirati i na komentarima na Pornhubu! Prvih dvadesetak komentatora zgražalo se nad rasizismom u spomenutom porniću uz nezaobilazni hastag #blacklivesmatter. Drugi su pak tvrdili da ovakve videouratke treba ukloniti s PornHuba. Treći su smatrali da je crno bijela orgija Riley i njenih opslužitelja eklatantan primjer rasne segregacije (jer prvo su u akciji bili bijeli, a potom crni glumci). Nisam mogla vjerovati svojim očima.”

Cijela ova situacija podsjetila ju je na domaće prilike, kad se na YouTubeu ispod bezazlene pjesme Magazina ili Bajage povede priča o ustašama i partizanima.

“Internet komentatori inače su gadna bagra, no stvar je drugačija na porno sajtovima. Katkad me i sami komentari znaju napaliti. Ljudi uglavnom podržavaju ono što vide i porno zvijezde ohrabruju komplimentima čak i kada ne izgledaju besprijekorno što je dosta simpatično. Ovo je prvi puta da sam u komentarima pročitala nešto ovako isfrustrirano. Po čemu je to rasizam i kakve veze ima međurasni seks s prosvjedima u SAD-u valjalo bi pitati nekog sociologa. Vođe ove antirevolucije valjalo bi pak priupitati kako bi po njima trebao izgledati politički korektan pornić i bi li to uopće bio pornić nakon takvih intervencija”, ispričala mi je u dahu.

Boji se da će politička korektnost ubiti porno sajtove, premda – iz njezine perspektive – međurasni pornići više doprinose zbližavanju nego segregaciji.

“Koliko vidim, nakon tog videouratka, Pornhub mi je prestao preporučivati BBC (‘Big Black Cock’, op.a.) žanr koji će vjerojatno biti žrtva novonastale sulude cenzure i rata sa zdravim razumom koji momentalno bjesni u SAD-u i širi se na ostatak svijeta. ‘Big Black Cock’ je omiljen žanr mnogim ženama, ali i muškarcima. Ne shvaćam zbog čega bi rasističko bilo veličanje crnačke fizičke superiornosti. Black cocks matter!”, poručuje i ona, gotovo aktivistički.

Koliko će se sadržajno promjeniti PornHub tek treba vidjeti, no već se našao na udaru aktivista. Kad su potvrdili da će sa 100.000 dolara donirati udruge koje se bore za rasnu jednakost, napali su ih zbog hipokrizije. Tako je aktivistica Laila Mickelwait izjavila da PornHub podržava i zarađuje na videima koji su primjeri – ‘ekstremnog rasizma’.

Ni krivi ni dužni našli su se u još jednoj aferi, kad je procurila kasnije demantirana vijest da će zbog pokreta Black Lives Matter na jedan dan omogućiti prikazivanje videa isključivo s tamnoputim glumcima i glumicama.

No, novi val aktivizma samo je produbio priče o rasizmu porno industrije. Jedan od glumaca koji je istupio jest Race Cooper, kojemu su specijalizacija gay-pornići, no za razliku od naše sugovornice, on ne vidi ništa lijepo u slavljenju ‘veličine afroamerikanaca’.

“Čovjek s dušom sveden je na crni dildo kakve kupuješ i posjeduješ, skrivajući ga ispod kreveta sve dok nisi usamljen(a) i napaljen(a)“, izjavio je za PinkNews.

Također, dodao je da ga smeta i naziv ‘čokoladni’ koji se koristi za crnce na pornosajtovima.

“Čokolada je ukusna poslastica, ‘slatki grijeh’ koji se ne konzumira u javnosti već potajno u privatnosti. To je drugi primjer fetišizacije”, smatra.

No, što kaže sociologija? Pitanjem međurasnog seksa na filmu bavila se američka sociologinja Gail Dines koja fetišizaciju crnaca smatra duboko ukorjenjenom u američku tradiciju.

Za početak, pojasnila je, termin ‘međurasni seks‘ uopće nije precizan jer je kod muških glumaca prisutna potpuna odsutnost drugih rasa osim crne. Žene su, dakako, bjelkinje, a u velikoj većini slučajeva plavuše. Ne bez razloga, kao takve simbol su – “bijele ženstvenosti”.

I jedni i drugi tu igraju nezavidnu ulogu, a budući da pornografija nije žanr poznat po suptilnosti, naglašava Dines, kad se bavi temom rase, bavi se “jasnim, pojednostavljenim kategorijama koje definiraju američko društvo. Poveznicu s porno-filmovima vidi u Minstrel showu, kazališnim predstavama koje su predstavljale oblik popularne zabave u SAD u 19. i početkom 20. stoljeća, a čiji su protagonisti bili karikirani i stereotipni crni likovi.

Tako i u današnjim porno-filmovima, smatra, crnci su prikazani “onakvim kakve ih bijelci žele vidjeti”, a naziva ih nekom vrstom “peep-showa” za bijelce.

Stoga smo za kraj našu sugovornicu suočili s ovim tezama, a ona, očekivano, ko, nije previše promijenila mišljenje.

“Ovo je pornjava pobogu, ona služi tome da se opustimo uz stvari koje nas napaljuju. To nema veze sa razumom i razumnim promišljanjem. Tom logikom, ‘ajmo ukinut pornjavu općenito i ‘ajmo svi bit politički korektni i seksualno isfrustrirani” , zaključila je.