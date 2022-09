UŽIVAJTE U POSLJEDNJEM LJETNOM DANU: Sutra kalendarski počinje jesen, za vikend meteorolozi najavljuju potpunu promjenu vremena

Autor: Dnevno.hr

Dugo, toplo ljeto je došlo svom kraju i građani se već danima ‘tresu’ na niskim temperaturama. Sandale i majice kratkih rukava zamijenile su tople jakne i jesenske cipele, a na krevetima su opet osvanuli topli popluni.

Jesen će kalendarski započeti sutra, u petak oko dva ujutro. Meteorolozi za sutra ipak najavljuju nešto ljepše vrijeme. Tako će najniža jutarnja temperatura na kopnu biti od 1 do 6 stupnjeva Celzijevih, a na Jadranku od 10 do 15. Tijekom dana temperatura će na kopnu rasti do 21 stupanj, a na Jadranu do 25 stupnjeva Celzijevih.

“Prevladavat će sunčano, na kopnu ujutro ponegdje s maglom, danju mjestimice umjerenom naoblakom. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena, na udare u početku još i jaka bura, a zatim zapadni i sjeverozapadni vjetar”, piše Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).





Što se tiče vikenda, iz DHMZ-a obavještavaju kako sa zapada dolazi postupno naoblačenje, ali i više temperature.

“U nedjelju postoji mogućnost kiše na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. U subotu će zapuhati umjeren prolazno i jak jugozapadni vjetar, u višim predjelima s olujnim udarima, a na Jadranu jugo u jačanju. Temperature će biti u porastu”, piše DHMZ.