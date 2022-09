‘UŽIVAJTE DOK MOŽETE, JER NEĆETE DOKLE HOĆETE!’ Iz Domovinskog pokreta odaslano obećanje HDZ-u: ‘Bez fige u džepu, kao što vi to radite’

Autor: L.B.

Glavni tajnik Domovinskog pokreta (DP) Daniel Spajić poručio je u nedjelju savjetniku predsjednika HDZ-a Mariu Kapulici kako nije u pravu kada tvrdi da je DP bio organizator prosvjeda pred Središnjicom HDZ-a.

Objasnio je kako je na taj skup došao kako bi prosvjedovao protiv korupcije.

“Moram vas razočarati, ali niste u pravu kada tvrdite da je DP organizator toga skupa, koji smo javno podržali, što sam jasno potvrdio medijima poručivši kako sam na prosvjed došao isključivo kao zastupnik u Hrvatskom saboru i građanin Hrvatske, zbog borbe protiv korupcije koju sustavno doživljavamo s vama na vlasti. Isto važi i za sve moje kolege koje ste imali prilike vidjeti”, navodi Spajić u poruci Kapulici.





‘Organizatorima je do mržnje prema HDZ-u’

Kapulica je nakon prosvjeda održanom na Trgu žrtava fašizma izjavio kako organizatorima, među kojima je i DP, nije bilo do borbe protiv kriminala, niti do žeđi za slobodom i pravdom, nego do mržnje prema HDZ-u.

“Jučer je na Trgu žrtava fašizma, ispred sjedišta HDZ-a, organiziran prosvjed koji je ujedinio građane kako bi se zaustavila koruptivna, kriminalna hobotnica zvana HDZ, zajedno sa njihovim koalicijskim partnerima, a njima sada nije tema činjenica da narod prosvjeduje protiv njih i njihove vlasti, nego su tema Domovinski pokret i Most kao organizatori ‘neuspjelog’ prosvjeda”, rekao je Spajić.

Spajić: ‘Organizirat ćemo svoj skup’

Poručio je Kapulici i da je “abeceda da onaj tko organizira skup ima svoje govornike, a kao što ste imali prilike vidjeti, nitko od zastupnika i kolega iz DP-a nije bio govornik na prosvjedu”.

“Budući da vidimo veliki interes i želju HDZ-a za pravim, poštenim, organiziranim skupom koji će itekako uspjeti, DP vam obećava (ne s figom u džepu, kao što to vi radite) da ćemo organizirati svoj skup, a do tada uživajte dok možete jer nećete dokle hoćete, poručio je Spajić.