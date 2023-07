Uzbune odjekuju diljem Ukrajine: Rusi nemilosrdno raketiraju, Odesa napadnuta drugu noć zaredom

Ukrajinski sustavi protuzračne obrane upalili su se u ranim jutarnjim satima u srijedu zbog ruskog zračnog napada na luku Odesu drugu noć zaredom, poručio je guverner te regije.

Rusija je u utorak napala ukrajinske luke, dan nakon što je istupila iz sporazuma koji je Kijevu omogućavao izvoz žitarica preko Crnog mora.

“Ne približavajte se prozorima, ne pucajte i ne otkrivajte pozicije protuzračne obrane”, poručio je stanovnicima guverner Odese Oleh Kiper na Telegramu, aplikaciji za razmjenu poruka.

Dramatic video. The Russians launch savage attack to try to destroy Odessa Odesa Port

Cijeli istočni dio Ukrajine bio je pod uzbunom za zračni napad, koji je počeo ubrzo nakon ponoći u srijedu.

Moskva i Kijev su u utorak dali potpuno različite prikaze borbi u sjeveroistočnoj Ukrajini. Nakon što je Ukrajina pokrenula protuofenzivu prije šest tjedana, Rusija se priprema za vlastitu kopnenu ofenzivu na sjeveroistoku. Moskva tvrdi da ukrajinski napad nije uspio.

Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane izvijestio je da su ruske snage napredovale do dva kilometra prema Kupjansku, važnom željezničkom čvorištu u sjeveroistočnoj regiji Harkov.

S druge strane, zamjenica ukrajinskog ministra obrane, Hanna Maliar, tvrdi da inicijativu na tom području imaju ukrajinske snage. Ona je izvijestila o novim uspjesima ukrajinskih snaga u blizini Bakhmuta na istoku, području koje je zauzela ruska vojska u svibnju nakon višemjesečnih borbi.

In the morning, the composition of the Russian occupiers was on fire in Crimea pic.twitter.com/6kl0QIz4Zk









— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) July 19, 2023