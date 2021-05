UZBUNA U TEL AVIVU! Traje raketni napad na grad, čuju se eksplozije!

U drugom najnaseljenijem izraelskom gradu Tel Avivu oglasile su se sirene za uzbunu.

Strani mediji javljaju da se Tel Aviv našao na udaru raketa prvi put u 48 sati.

Izraelska vojska na Twitteru potvrdila da su se u Tel Avivu i središnjem Izraelu oglasile sirene koje upozoravaju na raketni napad.

🚨RIGHT NOW: Sirens sounding in Tel Aviv and central Israel 🚨 pic.twitter.com/lmX56UUeIp

Izraelske obrambene snage objavile su na Twitteru snimku na kojoj se vidi, kako piše, da “Hamas i Islamski džihad nastavljaju ispaljivati ​​rakete iz Gaze prema izraelskim civilima”.

“Nastavit ćemo braniti Izrael”, piše u objavi Izraelskih obrambenih snaga.

Oni ističu kako “Hamas djeluje u područjima gdje ima mnogo civila i koristi nevine civilne žrtve kao svoj štit”.

Od ponedjeljka kada su počeli napadi, ispaljeno je oko 2000 raketa.

Hamas and Islamic Jihad continue to fire rockets from Gaza toward Israeli civilians.

We will continue defending Israel. pic.twitter.com/SjUpmauay1

— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova na Twitteru tvrdi kako je “Islamska nacionalna banka u Gazi služila kao teroristički trezor za Hamas”. Iz te banke su financirali raketnu proizvodnju, ističu iz tog ministarstva.

The Islamic National Bank in Gaza served as a terrorist vault for Hamas, directly funding its rocket production operation. Israel is shutting down Hamas’s terror infrastructure pic.twitter.com/c3H9EY7wcT

Hamas je tijekom noći ispalio 200 raketa iz Gaze na izraelske gradove, mjesta i sela u južnim i središnjim dijelovima zemlje. Petu noć zaredom stotine tisuća obitelji provele su noć u skloništima.

For the fifth night in a row, hundreds of thousands of families spent the night in bomb shelters. #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/ISjCFQ9L8B

Overnight, Hamas fired 200 rockets from #Gaza at Israeli cities, towns & villages in southern & central parts of the country.

Posljednjih dana Hamasovi teroristi ispalili su 350 raketa unutar pojasa Gaze, usmrtivši palestinske civile, uključujući i djecu. “Hamas ubija i Izraelce i Palestince. Mora biti zaustavljen!”, naglašavaju iz izraelskog Ministarstva vanjskih poslova.

350 rockets fired by Hamas terrorists throughout the last few days, fell within the #Gaza strip, killing Palestinian civilians, including children.

Hamas is killing both Israelis & Palestinians. Hamas must be stopped. pic.twitter.com/BuQwzgYuxM

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 15, 2021