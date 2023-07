Užas u Italiji: Poginula žena, promet u kaosu, vatrogasci primili stotine poziva

Snažno nevrijeme pogodilo je danas Milano i uzrokovalo veliku materijalnu štetu, kao i poremećaje u prometu.

Drveće je palo na prometnice, zbog čega su pojedine dionice zatvorene, a blokirano je i više željezničkih linija zbog “ozbiljne štete na stanici Monza”. Vlakovi u različitim smjerovima Lombardije imaju kašnjenja od preko 1 sata, dok su mnoge linije otkazane.

