Užas u centru Zagreba, stanari u očaju: ‘Zbog njih je došla policija, mjesecima ne spavam’

Autor: V.S

Život stanara zgrade u samom centru Zagreba, točnije na adresi Ilica 29 koja se nalazi koju minutu od Trga bana Josipa Jelačića, pretvorio se u pakao nakon što je početkom godine otvoreno privremeno prenoćište za dvadesetak osoba.

Poduhvat je to Grada Zagreba kako bi se tijekom zime osigurao više prostora za beskućnike, no lijepa želja po neke je postala prava noćna mora.

“Zadnjih nekoliko mjeseci proživjeli smo svašta, od droge i alkohola do nasilja između korisnika prenoćišta”, rekao je za HRT stanar zgrade na broju 29 Vatroslav Zuppa Bakša.

‘Učestalo su mokrili i povraćali’

Dodao je i kako su iza takvog ponašanja ostale i vidljive, oku vrlo neugodne posljedice, te da je prostor ispred zgrade pun fekalija.

“Pojedinci su učestalo mokrili i povraćali, a cijelo vrijeme smo Grad o tome informirali i Grad je cijelo vrijeme imao dostupne sve informacije što se ovdje događa. Nisu ništa poduzimali dok nismo krenuli s medijima”, kaže Bakša. Nakon što su se žalili, priča stanar dalje, Grad je osigurao jednog zaštitara, no čini mu se da bi ih ipak trebalo biti više.

“Ove subote opet su imali ozbiljan incident kada je izbio sukob u prenoćištu te je i policija morala intervenirati”, uznemireno će.

‘Četiri i pol mjeseca ujutro ne spavam’

Ako je vjerovati Gradu, ova lokacija je samo privremena te bi se prenoćište u kojemu bi korisnici imali na raspolaganju imaju odvojene muške i ženske spavaonice te osiguran obrok, topli napitak i stručnu pomoć trebalo biti preseljeno u Ilicu 259.

Za to je prenoćište osigurano 500 tisuća eura i u tijeku je izrada projektne dokumentacije, no stanari zgrade u strogom centru metropole ne polažu previše nade da će do toga i doći.









“Navodno rade prenamjenu te lokacije, ali mi nemamo vremena više čekati. Mi smo toliko toga već izdržali ja već četiri i pol mjeseca ujutro ne spavam jer od jutra kreće buka”, upozorava Bakša i još jednom apelira na Grad da ispuni svoje obećanje.