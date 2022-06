UŽAS U BERLINU! Autom se zaletio u masu ljudi, američki glumac smatra kako je posrijedi terorizam

Čak 30 ozlijeđenih ljudi, prijavile su njemačke hitne službe nakon što se vozilo zabilo u masu ljudi u zapadnom Berlinu.

Njemački Bild navodi kako je u pitanju bio mali Renault te kako je jedna osoba poginula. Kako je vidljivo, područje incidenta teško je oštećeno, a automobil je probio izlog trgovine. Još nije poznato je li riječ o nesreći ili namjernom napadu, ali navodi se kako je vozač uhićen. Incident u dijelu grada koji obiluje dućanima i ljudima nedaleko je od memorijalne crkve te poprišta terorističkog napada iz 2016. godine, kada je na božićnom sajmu ubijeno 11 osoba.

Uz policiju koja je potvrdila uhićenje vozaća, ali navela kako ne zna je li riječ o nesreći ili terorizmu, na terenu su i vatrogasci i bolničari, a poznati američki glumac John Barrowman, našao se na sceni i iznio svoje viđenje situacije.

“Mislim da smo svjedočili terorističkom napadu ovdje u Berlinu, ali nismo sigurni. Ima puno ljudi, tijela su posvuda, vidjeli smo automobil koji je sišao niz cestu i završio u izlogu koji pokriva tri gradska bloka. Užasno je”, napisao je Barrowman na Twitteru.

We think we have witnessed a terrorist attack here in Berlin we’re not sure there’s a lot of people dead bodies all over the place we’ve seen a car that came down the road and ended up in a storefront covering three city blocks it’s pretty horrific. #berlin pic.twitter.com/Xp1bkZBGt0

— John Barrowman MBE (@JohnBarrowman) June 8, 2022