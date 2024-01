Užas na Islandu: Eruptirao vulkan, stižu dramatične snimke

Autor: Dnevno.hr

Na jugozapadu Islanda u nedjelju je eruptirao vulkan, što je peta erupcija na poluotoku Reykjanes od 2021. godine.

Erupcija je počela sjeverno od ribarskog grada Grindavika, ali još uvijek nije jasno odakle točno izlazi lava ni u kojem smjeru teče, objavila je televizijska kuća RUV.

Podsjetimo, do erupcije je došlo i 18. prosinca, no lava nije stigla do Grindavika jer je tekla u suprotnom smjeru od grada.

Evakuacija

Grindavik će opet biti evakuiran zbog erupcije. Svih 4000 stanovnika trebalo bi napustiti Grindavik do ponedjeljka navečer, nakon čega će biti zabranjeno vratiti se u grad naredna tri tjedna, priopćila je policija.

Grad je već bio evakuiran zbog niza potresa tijekom ranijih tjedana, koji su prouzročili veliku štetu, uključujući i duboke pukotine na ulicama. Prije nekoliko dana islandski mediji izvijestili su da je radnik upao u jednu od tih pukotina. Potraga za njim u međuvremenu je obustavljena.

Inače, ležeći između euroazijske i sjevernoameričke tektonske ploče, dvije najveće na planetu, Island je seizmičko i vulkansko žarište aktivnosti jer se dvije ploče kreću u suprotnim smjerovima.