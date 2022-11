UŽARENI ODNOSI NA RELACIJI SJEVER – JUG! Plenković dobio opakog rivala u HDZ-u: Ono što mu je učinio, dugo se nije nitko usudio

Nakon što je proslava 30. obljetnice oslobođenja juga Hrvatske izazvala veliki interes javnosti, ponovno zbog iskri koje frcaju u odnosu premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je unatoč tome što nije bio pozvan, u Dubrovnik ipak došao odati počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu, prema vlastitim pravilima, ignorirajući vrhušku vlastite stranke, odlučio je ‘zaigrati’ dubrovački gradonačelnik Mato Franković (HDZ), koji je u društvu predsjednika na kraju odao počast i položio vijenac.

Ne samo to, već su Frankoviću po tom pitanju podršku odlučili dati i dubrovački branitelji, pa je 13 udruga proizašlih iz Domovinskog rata stalo uz dubrovačkoga gradonačelnika. Oni smatraju kako bi na “dan kada slavimo branitelje političari trebali zatomiti svoja ega, izbrisati međusobne razlike i ponizno položiti vijenac na groblju za one koji su svoje živote položili za Domovinu”. Osim toga, za Dubrovački dnevnik su naveli kako se za vrijeme trajanja mimohoda iz razgovora među braniteljima mogao čuti jednak stav, a to je kako podržavaju gradonačelnika te kako bi ovakvi dani trebali sve ujediniti.

Iako nije novost da u odnosu dubrovačkog gradonačelnika i njegovog šefa Plenkovića 'ne cvjetaju ruže', mnogi su ovaj Frankovićev potez vidjeli kao potpuno otkazivanje poslušnosti, pa smo za komentar zategnutih odnosa Zagreba i Dubrovnika pitali političkog analitičara Davora Gjenera koji je istaknuo da Franković i Plenković doista pripadaju različitim frakcijama u HDZ-u, ali i da se u ovom slučaju gradonačelnik Dubrovnika ponio "kao normalan i pristojan čovjek".





‘Proslava branitelja ne smije biti zasjenjena dnevnopolitičkim prepucavanjima’

Organizacijski odbor proslave 30. obljetnice oslobađanja juga Hrvatske i deblokade Dubrovnika, koji čine Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Dubrovnik te općine Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Ston, ranije je i potvrdio kako Milanovića nisu pozvali “jer se radi o proslavi branitelja koja ne smije biti zasjenjena dnevnopolitičkim prepucavanjima”.

Istaknuli su kako je odluka donesena jer je “nedopustivo da ovakvu dostojanstvenu manifestaciju, u kojoj su u središtu branitelji i hrvatsko zajedništvo, zasjene prijepori, svađe i razdori koje dnevno producira naš predsjednik”. Međutim, branitelji očito ne misle tako. A izgleda, ni dubrovački gradonačelnik Mato Franković (HDZ), koji je zajedno s Milanovićem položio vijenac.

“Postoje protokoli, a poštivanje institucija bi trebalo biti iznad mišljenja o osobi koja tu funkciju trenutno obnaša. Isto tako, u fokusu ovog obilježavanja bi trebali biti Branitelji i Domovinski rat te zato ne želimo komentirati politička prepucavanja,” kazao je Hasib Alilbegović Ale, predstavnik USJP Grof.

Stav Vitomira Bajca iz Zajednice udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata DNŽ je kako ovaj događaj nije trebalo ispolitizirati. U svom je stavu jedinstveno čak 13 dubrovačkih udruga proizašlih iz Domovinskog rata te mahom podržavaju Frankovićev čin.

‘Što god mislili o Milanoviću, on je predsjednik Republike’

“Franković se tu ponio kao normalan i pristojan čovjek. Što god mislili o Milanoviću, on je predsjednik Republike i mislim da odbiti sudjelovanje u njegovom protokolu jednostavno ne bi bilo pristojno. Ja tu nisam vidio neke srdačnosti, ali mislim da je to nešto što se jednostavno mora raditi. Hrvatska bi morala naučiti depersonalizirati političke odnose, budući tu nastupaju političke institucije, a ne osobe. Predsjednik Republike jest upitan kao osoba, ali ne možemo dovoditi u pitanje instituciju predsjednika Republike”, kazao je Gjenero.

On ističe kako bismo trebali promišljati je li racionalno birati predsjednika na ovaj način, kao i do koje se mjere ta institucija može uplitati u izvršnu vlast, do koje mjere je onaj kompromis iz 2000. godine, zasnovan na supotpisima i suodlučivanju između Vlade i Predsjednika Republike i danas relevantan.









“Možemo razmišljati o tome je li relevantno birati predsjednika neposrednim izborima ili bi to možda bilo bolje raditi u parlamentu ili nekom posebnom izborničkom tijelu, ali to je jedna strana stvari. To da je Predsjednik Republike nositelj reprezentativne vlasti i da on zastupa zapravo cijeli politički narod je činjenica, prema kojoj se treba sukladno ponašati u svim onim okolnostima u kojima trenutačni predsjednik snažno ne kompromitira ono što radi”, rekao je analitičar.

‘Oni pripadaju različitim političkim frakcijama’

No, kada se Franković već odlučio izdignuti iznad prepucavanja i ispoštovati instituciju Predsjednika RH, nameće se pitanje zbog čega ga onda nije pozvao, kako i priliči manifestaciji, budući je Grad Dubrovnik dio Organizacijskog odbora, na koje Gjenero odgovara kako su to dvije različite stvari.

"To je veliko pitanje, treba li predsjednika Republike pozivati na takve događaje. Jedna je stvar pozvati ga ili ne pozvati, a druga je stvar odazvati se na njegov poziv kad je on već došao nepozvan. Jer on, iako dolazi nepozvan, ima pravo doći kuda god hoće", kazao je.









Međutim, analitičar napominje i kako “svi znamo da postoje napetosti između Frankovića i Plenkovića”, no smatra da se ovdje ne radi o tome.

“Oni pripadaju različitim političkim frakcijama. Sasvim sigurno ne možemo za Frankovića reći da spada među prvake onog krila HDZ-a koje se zalaže za snažno definiran euroatlantizam”, kazao je Gjenero.

