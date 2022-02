UŽARENE TELEFONSKE LINIJE: Biden sat vremena razgovarao s Putinom: Upozorio na ‘brze i teške posljedice invazije’

Američki predsjednik Joe Biden danas je telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon tjedan dana intenzivnih diplomatskih aktivnosti da se izbjegne sukob dviju zemalja oko Ukrajine i pozicioniranja NATO-a u istočnoj Europi.

Ovi posljednji napori za razgovorima dolaze nakon sve oštrijih upozorenja s američke strane.

Naime, u petak je američki državni tajnik Anthony Blinken izjavio da bi ‘ruska invazija na Ukrajinu mogla početi u bilo kojem trenutku’.

21:40 Oglasio se ukrajinski predsjednik: Najvažnije da smo spremi na sve

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da njegova vlada razumije rizike koje predstavlja Rusija i radi s međunarodnim partnerima na rješavanju sukoba diplomacijom.

Ukrajinska vlada “svjesna je rizika od eskalacije situacije od strane Ruske Federacije, priprema se za bilo kakav razvoj događaja i u stalnim je konzultacijama s međunarodnim partnerima kako bi se sukob riješio političkim i diplomatskim sredstvima”, rekao je dok je razgovarao s medijima u južnoj regiji Herson u blizini Krima, gdje je prisustvovao vojnim vježbama.

Zelenski je rekao da njegova vlada “shvaća sve rizike jer prima informacije iz različitih izvora, uključujući vlastite obavještajne službe i obavještajne agencije partnerskih zemalja”.

“Iznenađenja mogu biti u svakom trenutku”, nastavio je. “Moramo se osloniti na vlastite snage. Razumijemo da se takve stvari mogu dogoditi bez upozorenja. Stoga je najvažnije da smo spremni na sve.” Dodao je kako su u tijeku pregovori na međunarodnoj razini kako bi se spriječila eskalacija.

“Radimo odvojeno na diplomatskoj razini, svakodnevno komuniciramo s rukovodstvom različitih zemalja, čelnicima različitih razina, jer vjerujemo da je diplomatski put jedini put do deeskalacije i deokupacije”, rekao je Zelenski.

20:40 Putinov pomoćnik: ‘Razgovor u atmosferi histerije, napumpali ste Ukrajinu oružjem’

Pomoćnik ruskog predsjednika Yury Ushakov opisao je telefonski razgovor između američkog predsjednika Joea Bidena i ruskog predsjednika Vladimira Putina kao “uravnotežen i poslovan”, ali je rekao da Sjedinjene Države i Organizacija Sjevernoatlantskog pakta nisu uspjeli riješiti glavne ruske sigurnosne brige.

Ushakov je rekao da se razgovor, koji je trajao nešto više od sat vremena, “odvio u atmosferi histerije američkih dužnisnika o navodno neminovnoj ruskoj invaziji na Ukrajinu, to svi znaju”.

Putin je rekao da je Zapad ignorirao glavne ruske sigurnosne brige, rekavši da su SAD i njihovi saveznici “napumpali” Ukrajinu novim oružjem i ohrabrivali provokacije ukrajinskih snaga u regiji Donbas i na Krimu.

19:54 ‘I dalje postoji prijetnja od ruske invazije’, kaže neimenovani dužnosnik

Razgovor predsjednika Bidena s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u subotu bio je “profesionalan i sadržajan”, rekao je visoki dužnosnik administracije, ali “nije bilo temeljne promjene u dinamici koja se odvija već nekoliko tjedana”.

“Dvojica predsjednika složila su se da će timovi ostati angažirani i u narednim danima”, rekao je dužnosnik novinarima nakon poziva. “Rusija bi ipak mogla odlučiti nastaviti s vojnom akcijom. Doista, to je izrazita mogućnost.”

Poziv je uslijedio dan nakon što je američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan upozorio da bi se Rusija mogla spremati napasti Ukrajinu prije završetka Olimpijskih igara u Pekingu 20. veljače i poručio Amerikancima u Ukrajini da bi trebali napustiti zemlju u roku od 48 sati.

Sjedinjene Države nastavile su smanjivati ​​svoju diplomatsku prisutnost u Kijevu, rekao je dužnosnik, ponavljajući jutrošnju najavu State Departmenta da će se više američkih diplomata iseliti iz glavnog grada.

“Ostajemo predani održavanju mogućnosti deeskalacije putem diplomacije živom”, rekao je dužnosnik. “Ali također smo jasni glede izgleda za to, s obzirom na očigledne korake koje Rusija poduzima na terenu, pred našim očima. Ulozi ovoga su previsoki da Rusiji ne damo svaku priliku da izbjegne akciju za koju vjerujemo da bi bila katastrofalna.”

Dužnosnik je rekao da je Biden ponovio ideje SAD-a o koracima za jačanje europske sigurnosti i rješavanje nekih sigurnosnih zabrinutosti Rusije, ali je napomenuo da “i dalje ostaje nejasno je li Rusija zainteresirana za postizanje svojih ciljeva diplomatskim putem”.

Na pitanje je li Rusija donijela odluku o invaziji, dužnosnik je rekao: “Mislim da je iskren odgovor na to pitanje da nemamo potpuni uvid u donošenju odluka predsjednika Putina.”

“Ali znate, mi ne temeljimo svoju ocjenu o tome na onome što Rusi govore javno”, nastavio je dužnosnik. Procjenu temeljimo na onome što vidimo na terenu… a to je kontinuirano rusko nagomilavanje na granici s Ukrajinom i nema smislenih dokaza o deeskalaciji ili stvarnom interesu za deeskalaciju.

Dužnosnik je rekao da će SAD nastaviti, pa čak i povećati svoju potporu Ukrajini kako bi joj pomogli u obrani ako Rusija nastavi eskalirati svoju agresiju.

“Što se tiče naših budućih planova, mislim da su predsjednik Biden i drugi dužnosnici bili jasni, da ako Rusija nastavi putem eskalacije, Sjedinjene Države će nastaviti povećavati potporu Ukrajini, kako bi joj omogućile da se brani, a vi znate, taj se pristup nije promijenio”, rekao je dužnosnik.

19:15 Bijela kuća objavila sadržaj razgovora Putina i Bidena

Tijekom telefonskog razgovora američkog predsjednika Bidena s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Bijela kuća kaže da je Biden “bio jasan da će, ako Rusija poduzme invaziju na Ukrajinu, Sjedinjene Države zajedno sa saveznicima i partnerima odlučno odgovoriti i nametnuti brze i ozbiljne sankcije Rusiji.”

Bidenov razgovor s Putinom trajao je nešto više od sat vremena.

“Predsjednik Biden ponovio je da bi daljnja ruska invazija na Ukrajinu izazvala veliku ljudsku patnju i umanjila položaj Rusije”, kaže Bijela kuća, dodajući da je Biden “bio jasan s predsjednikom Putinom da, iako Sjedinjene Države ostaju spremne angažirati se u diplomaciji, uz punu koordinaciju sa saveznicima i partnerima, jednako su spremni i za druge scenarije, navodi Bijela kuća.

