UZALUD MU PRIJETNJE, ZGAZILI BI GA KAO MRAVA! Putin pred konačnim ponorom, okreću mu leđa: Cijeli Ruski ponos mogao bi završiti ispod valova

Rusija danas ratificira zakone i sporazume o aneksiji, a nakon što je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin potpisao pripojenja četiriju ukrajinskih pokrajina.

Ruski parlament će u ponedjeljak tako razmatrati zakone i sporazume o ratifikaciji za aneksiju regija potvrdio je Vjačeslav Volodin, predsjednik donjeg doma ruskog parlamenta.

Ruski predsjednik je krajem prošlog tjedna izjavio da treba ispraviti pogreške ako ih ima prilikom provođenja mobilizacije rezervista. “Putinovo neuobičajeno brzo priznanje problema s mobilizacijom naglašava njezinu nefunkcionalnost već tijekom prvog tjedna”, navodi se u obavještajnom izvješću britanskog Ministarstva obrane. “Gotovo sigurno su regrutirali neke kadrove koji su izvan definicija djelomične mobilizacije koje su naveli Putin i Šojgu”, dodaju.

“Dok se unovačeni rezervisti nastavljaju okupljati u šatorskim tranzitnim kampovima, ruski dužnosnici se bore s pružanjem obuke i pronalaženjem časnika koji će voditi nove jedinice”, dodaju britanski obavještajci.

