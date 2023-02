‘UZA TE SMO, KAO MLADI RATNICI’! Sirotog svećenika zadesila ljuta nevolja, ‘đavao traži koga da proždire’: Vjernici spremno stali uz omiljenog župnika

Autor: Dnevno.hr

Popularnog svećenika Damira Stojića, inače župnika zagrebačke župe Duha Svetoga, zadesio je neugodan problem. Naime, netko je na društvenoj mreži napravio lažni profil pod njegovim imenom.

Ovaj salezijanac ostao je u čudu pa je promptno upozorio svoje prijatelje i pratitelje da ne nasjedaju.

“Netko je napravio lažni profil na moje ime. Ne prihvaćajte njegov zahtjev i ne odgovarajte mu na poruke od kojih se ograđujem. Molim vas da istog prijavite za lažni profil”, napisao je uz screenshot svog lažnog dvojnika.





Ubrzo mu se javio i kolega don Vinko Puljić, i pružio podršku slikovitim citatom.

“Đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se čvrsti u vjeri (1 Pt 5,8). Brate Damire, hrabro samo! Istinom u ljubavi i ljubavlju u istini! Uza te smo, kao mladi ratnici…”

Puljić nije bio jedini, javili su mu se i brojni vjernici: “Moja intuicija me nikad ne vara. Točno sam znala da to nije s vašeg profila. Hvala što ste nas obavijestili o ukradenom profilu. Pozdrav od cijele moje obitelji Vama.”, “Don Damire! Po ovome se vidi kako Vrag djeluje na razne načine pa i preko društveni mreža, jer im Ti svojim nagovorima puno smetaš. Zanimaju me ovi administratori, hoće li pomoći da se takvi pronađu ili možda oni to podupiru, jer izvršavaju naredbe svojih poslodavaca? Ovo se može dogoditi svakome, a posebno vjernicima koji žele širiti Evanđelje preko društvenih mreža.”, “Blokirala, pa odblokirala! Stoji još! Kada bi ga svi ljudi prijavili, sekunda je posla, a ne bi dalje prkosio. Kada ukucate pravo ime profila don Damira, ne pokaže se lažnjak odmah. Piše vam “pogledaj više”, pogledajte i naći ćete tog razbojnika.”