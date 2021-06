Uz policijske sirene, s ispovjedaonicom pod rukom Juričan stigao pred Holding: ’Primamo kuhačice kave koje su stigle do pozicije predsjednika uprave i njihove prijatelje, eskort pratnje…’

Autor: M.V.

Redatelj, ali i jedan od najglasnijih kritičara bivšeg gradonačelnika Zagreba, preminulog Milana Bandića, Dario Juričan, neće, čini se, štedjeti ni novu gradsku vlast.

Izveo je naime novi performans te pred Zagrebački holding donio mobilnu ispovjedaonicu pa uz zvuk policijske sirene, uz pomoć megafona najavio dolazak policije. “Ali prije nego stignu policija, USKOK i DORH, stigao je Dario Juričan, gradonačelnik svemira”, predstavio se pa u reklamnom stilu istaknuo kako djelatnicima Holdinga nudi jedinstvenu priliku. “Mobilna ispovjedaona je stigla pred ZGH”, tvrdi pa dodaje: “Znam da je među vama bilo i vrijednih radnika, koji nisu krali i namještali poslove. E, takve ne primamo”.

Objašnjava kako “primaju kuhačice kave koje su stigle do pozicije predsjednika uprave, primamo i njihove prijatelje, eskort pratnje, tajnice bez srednje škole koje su došle do šefice podružnica ZGH-a”, ističe. Zaključuje kako je hrvatski narod u naravi katolički, a to objašnjava ovim riječima: “dođete na ispovijed i sve vam se oprosti, sve ostaje među nama, ja vas čekam”. “Ide oprost grijeha: malo se pokajete za sve ono što ste ukrali i sve vam je oprošteno. Tako to u Hrvatskoj biva”, zaključuje.

No čini se kako djelatnici Holdinga i nisu bili zainteresirani za ispovijedanje. “Donio sam pred Holding mobilnu ispovjedaonu. Nije bilo zainteresiranih što me čini sretnim jer zaključujem da nije bilo krađe i da je 4.6 milijardi duga po Duhu svetom…”, istaknuo je Juričan na svom Twitter profilu.

“Možda bi vatrogasna cisterna svete vode bila bolji početak pranja grijeha, no to bi se moglo krivo shvatiti”, istaknuo je jedan pratitelj, a Juričan zaključuje kako je to ideja za idući tjedan.