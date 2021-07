UVODI SE NOVA POVRATNA NAKNADA ZA PET AMBALAŽU: Proizvođači najavili poskupljenja, građani zbunjeni! ‘SAMO KOD NAS!’

Autor: L.B.

Uvodi se povratna naknada od 50 lipa za nove vrste PET ambalaže. Naime, zbog toga su proizvođači najavili nova poskupljenja mlijeka i mliječnih proizvoda.

Tako od 1. srpnja možemo vraćati plastičnu ambalažu mlijeka i mliječnih proizvoda čiji je volumen veći od dva decilitra.

Strahuju da će se kupci okrenuti uvoznoj varijanti

“Moramo vidjeti kompletnu kalkulaciju da vidimo koliko nam se cijena ambalaže podignula, na polici će to biti nešto skuplje“, potvrdio je vlasnik mljekare Sandi Orbanić za Dnevnik.

Dragica Bagarić iz Eko Ozre objasnila je koliko će to iznositi u brojkama.

“Poskupit će proizvodi mlijeka i mliječnih proizvoda koji dolaze isključivo u PET ambalaži za pedeset lipa”, kazala je.

No, ta se računica ne sviđa onima koji će morati svakodnevno posegnuti dublje u džep. Tako Natalija iz Pule kaže da ni voda, ni mlijeko, ni jogurt ne bi smjeli biti skuplji nego što već jesu. No, pita se, tko građane uopće pita za to. Isto se pitaju i domaći mljekari. Kupci će se, strahuju, okrenuti jeftinijoj uvoznoj varijanti. A njima će donijeti novi udarac na sektor.

“Imamo situaciju da će se moguće navike potrošača promijeniti i da će u tom dijelu doći do pada potrošnje mlijeka i time opet problemi za mliječni sektor“, istaknuo je Dalibor Janda iz udruge Cromilk za Dnevnik.

Građani se ne slažu s ministrom

No, ministar Ćorić napominje, realno poskupljenje je tek dvije lipe, onoliko koliko proizvođači moraju platiti Fondu za očuvanje okoliša.









“Povećat će se nominalno cijena, međutim onog trenutka kad tu bocu kupite, odnesete kući, popijete to mlijeko, tog trenutka bocu vraćate i vaših pedeset lipa je vaših pedeset lipa“, rekao je ministar gospodarstva Tomislav Čorić.

S njim se građani ipak ne slažu.

“Znači trebamo čuvati boce, da ide poskupljenje pa da dođemo opet na nulu, pa gdje to ima? Samo kod nas to ima“, zaključio je Doni iz Pule.

Zabrana jednokratne plastike

Ono što je još novo od 1. srpnja je da kreće i direktiva Europske unije prema kojoj bi se trebala obustaviti proizvodnja i prodaja jednokratne plastične ambalaže.









No, iako europska direktiva nalaže kako zabrana prodaje plastičnih slamki, čaša, pribora za jelo te štapića za uši na snagu treba stupiti danas, na hrvatskim će se policama ovi proizvodi ipak nalaziti još neko vrijeme.

Odluka o njihovoj zabrani poslana je na drugo čitanje u Sabor, a na snagu će službeno stupiti tek kada bude i izglasana.