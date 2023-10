Uvlači li Vučić Hrvatsku i NATO u novi rat sa Srbijom? ‘To bi bila samoubilačka misija’

U sukobu koji se dogodio između grupe Srba predvođene Milanom Radoičićem i kosovske policije, došlo je do tragičnog incidenta. Tom prilikom, nažalost, smrtno su stradali jedan pripadnik kosovske policije i trojica Srba, dok je nekoliko osoba uhapšeno. Trojica preminulih Srba su pokopana u nedjelju.

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije izvijestilo je da je policijska uprava za kriminalistička pitanja izvela pretragu stana i drugih prostorija koje pripadaju Milanu Radoičiću. On je privremeno zadržan u policijskom pritvoru do 48 sati. Radoičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, preuzeo je odgovornost za organizaciju oružanog sukoba u selu Banjska.

Radoičić je uz kaznenu prijavu prebačen u Više javno tužiteljstvo u Beogradu, potvrdilo je Ministarstvo unutarnjih poslova. Kosovska policija je objavila nekoliko snimki, uključujući i one snimljene kamerom u vozilu. Tvrdi se da se na tim snimkama vidi kako je došlo do eksplozije u selu Banjska na sjeveru Kosova.

Istovremeno, stigla je vijest kako će pojedini vojni obveznici u Srbiji u listopadu provesti mjesec dana na vojnoj vježbi. Iz Vranja i Leskovca u jedinice Vojske Srbiji stigli su već 25. rujna, a neki će na vježbama ostati do kraja listopada. Pojedini vojni obveznici u Srbiji provest će u listopadu na vojnoj vježbi gotovo mjesec dana. Iz Vranja i Leskovca u jedinice Vojske Srbiji stigli su već 25. rujna, a neki će na vježbama ostati do kraja listopada. Osim toga, kolona oklopnih borbenih vozila Vojske Srbije primijećena je na putu ka ‘Kopnenoj zoni sigurnosti’.

Upitali smo političkog analitičara Denisa Avdagića o mogućoj daljnjoj eskalaciji nakon ovog tragičnog incidenta. Rekao nam je kako sumnja u nastavak eskalacije, iako vjeruje da posrijedi provokacija iz Beograda.

“Ne vjerujem da Srbija očekuje nekakav napad, a priče o napadu na srpsko stanovništvo na Kosovu su potpuni nonsense. Jedina agresivna aktivnost bila je ona koja se dovodi u direktnu vezu sa Srbijom. Imaju li oni potrebe to raditi zbog nekakve vanjske ugroze? Apsolutno nemaju. Ako me pitate radi li se ovdje o provokaciji, odgovor je apsolutno da”, rekao je Avdagić.

Kako navodi, ovdje se radi o terorističkom činu koji je dokazivo povezan sa Srbijom.

“Ne vjerujem da itko želi kupiti tu priču tako jeftino. Ovo je provokacija usmjerena ka Kosovu i NATO-ovim snagama koje su raspoređene na Kosovu. Ono što je važno je to da je Srbija dobila poruku od strane State Departmenta i Anthonyja Blinkena iz SAD-a. Dobili su jasnu poruku što znači gomilanje vojnih snaga. Jasno im je što će značiti bilo kakvo daljnje provociranje koje bi dovelo do novih napetosti i sukoba. Svima je to u Srbiji veoma jasno”, rekao je Avdagić.

Kaže da, ako je cilj Srbije da se izbjegnu sankcije, ovakvi potezi ih odvlače u potpuno suprotnom smjeru.

“Put Srbije ka EU dodatno je usporen ovim potezima, no primarno je zaustavljen nezainteresiranošću Aleksandra Vučića i službene Srbije. Mislim da građani te zemlje dišu potpuno drugačije, no državu vode oni koje ste izabrali da ju vode”, rekao je.

Kada bi srpske provokacije prerasle u ozbiljne prijetnje ili širi oružani sukob, mogla bi se očekivati žustra i brza reakcija NATO-a i međunarodne zajednice.

“Ovdje se unaprijed znalo što se događa i obavještajno je ta priča bila razbijena. NATO si nije dozvolio da uđe u sukob, već su to veoma efektivno odradile snage specijalne policije Kosova. Oni su reagirali jer je za time postojala potreba te je u pitanju bilo ozbiljno naoružanje i vrlo vjerojatno se računalo s time da neće doći do direktnog kontakta s kosovskom policijom i sigurnosnim snagama, već se išlo za time da će doći do sukoba s NATO-ovim snagama. Obavještajni faktor ovdje treba uzeti u obzir jer nitko na zapadu ne poduzima nagle ad-hoc korake. To je svojstveno više nedoraslim balkanskim političarima nego ozbiljnim organizacijama”, rekao je Avdagić.

