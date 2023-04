‘UVIJEK ME FASCINIRALA MILORADOVA DVOLIČNOST!’ Holjevac o napadu na biskupa Šarića: ‘Kad će se osvrnuti na one koji su blagoslivljali oružja kojima su ubijana hrvatska djeca?’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

“Tjedni pregled hrvatske političke gluposti” Marcela Holjevca čitajte samo na portalu Dnevno.hr

BELJAK ZA ZDS: Krešo se gura među časnike i generale

Hrvatski sabor nevjerojatno je mjesto s nevjerojatnim likovima. Jedan od njih je Vitez Reiner od istanbulske, koji je, kažu, ovog tjedna dobio najviše japansko (!) odlikovanje koje može primiti stranac, “gaijin”, Odličje Reda izlazećeg sunca prve klase s lentom. Kažu, za zasluge za doprinos jačanju bilateralnih odnosa s Japanom te za doprinos stabilnosti i razvitku međunarodne zajednice. Sad je i vitez i samuraj. Ne znam koje su to njegove zasluge za razvitak međunarodne zajednice, ni za Japan, ali valjda Japanci znaju. On kaže da je to zato što je surađivao s njima na području znanosti, medicine i promoviranja japanske poezije. Možda i Jandroković dobije neku nagradu tog tipa. Recimo Red tarzanica treće klase s blentom. Inače u Japanu je čast jako bitna stvar. Od političara kojeg uhvate u nečem nečasnom očekuje se da izvrši ritualno samoubojstvo, seppuku. Tako da se čudim tim vezama HDZ-ovaca i Japanaca.

No nevjerojatniji su bili Bulj i Beljak. Glasalo se o tome da se Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, poznat uglavnom po tome što bi se ZDS kažnjavao s 4000 eura, izmijeni u hitnoj proceduri, na što je Bulj nekoliko puta pozdravio inkriminiranim pozdravom, pa je zaradio četiri opomene od Jandrokovića i isključenje. Na što je u njegovu obranu stao veliki antifašist i protivnik ZDS-a, Beljak, koji očito ipak više mrzi HDZ nego ZDS, kad baš mora birati.





Da ne idemo u faktografiju cijelog cirkusa, zanimljivo je da je Beljak to što je stao na stranu generala Sačića i Bulja, također umirovljenog časnika HV-a, obrazložio sljedećim riječima: “Taj netko podla je kukavica, jadnik, iskompleksirani uvlakač u g… Sanadera, Karamarka, Kosorice, Plenkovića, po imenu Njonjo, odnosno Gordan Jandroković koji je danas mene kukavički izbacio na tri, četiri ili ne znam već koliko dana, a da se uopće nisam javio za riječ. Povredom Poslovnika htio sam stati u zaštitu čovjeka s kojim svjetonazorski dijelim jako malo toga, ali kao hrvatski branitelj dijelim opet jako puno toga”.

Auh. Baš volim kad se Krešo gura među časnike i generale. Poznato je da je branitelj bio “dva sata”, dok mama nije došla po njega u vojarnu, demobilizirala ga i za uši odvukla doma, u Samobor. Ne znam trebaju li oporbi ovakvi cirkusi da bi bili vidljivi u Saboru i je li baš pametno da idu po logici “i s crnim vragom ako smo svi protiv HDZ-a”, ali je svakako zabavno. Naročito kad Beljak, ljubitelj Josipa Broza i SFRJ, izigrava branitelja u rangu Sačića. Leži mu koliko i vitezu Reineru izigravanje časnog Japanca.

SMJENA ŠEFICE USKOK-a: Nisko povjerenje sada je još niže

Prvo je objavljeno da je Vanja Marušić dala ostavku na mjesto šefice USKOK-a iz osobnih razloga, da bi to uskoro zamijenila priča da je to zbog “zataškavanja” prometne nesreće koju je njezin vozač imao dok je “privatno koristio” službeni automobil, odnosno zbog toga što mu USKOK nije od plaće naplatio štetu na vozilu koje nije bilo kasko osigurano. Onda je ispalo da nije privatno, nego je ujutro išao po šeficu da je odveze na posao, a ona ima pravo na korištenje službenog auta 24 sata dnevno. I da zapravo nikakvog zataškavanja nije bilo.

Zanimljivo je da je priča o “zataškavanju”, koja baš i nije točna, više je nego nategnuta, očito došla od njezine nadređene, šefice DORH-a Zlate Hrvoj Šipek, koja je nedavno pokušala zataškati stvari u slučaju Žalac, tvrdeći da o cijelom slučaju ništa nije znala jer je iz Marušićkina USKOK-a nisu informirali, da bi se onda otkrilo da je izvješće USKOK-a o izvidima mjesecima prije stiglo u DORH. Uglavnom, dvije žene koje su zajedno bile na meti javnosti u tom slučaju razišle su se nakon njega. Marušić je ostala zabilježena po tome što se prva u povijesti Hrvatske drznula u Remetinec poslati aktualnog ministra –Darka Horvata – čime je, nakon što je stala na žulj svojoj šefici, stala na žulj i HDZ-u i Vladi. Tim više što je iza rešetaka poslala cijeli niz HDZ-ovih dužnosnika, nekima okončala karijere pokrenuvši istrage zbog namještanja natječaja, a pamtimo je i iz afere Sanader.

U konačnici, žena koja se uspjela zamjeriti svima “pada” zbog prometne nesreće od prije 13 mjeseci. A prije sedam mjeseci uhićen je Škugor i ekipa zbog milijarde kuna izvučenih iz INA-e. Prije pet mjeseci USKOK je podignuo optužnice protiv četiri bivša ministra: Darka Horvata, Borisa Miloševića, Tomislava Tolušića i Josipa Aladrovića. I eto, odnekud dođe anonimna e-poruka da službeno vozilo nije imalo kasko, a ravnateljica USKOK-a nije inzistirala na tome da vozač godinama otplaćuje štetu od 100.000 kuna od svoje plaće i baš zato mora otići. I ni zbog čega drugog. Pri čemu bi jedino ostavku trebao dati onaj tko je propustio kasko osigurati službeno vozilo i time vozača doveo u vrlo nezgodan položaj.

Ona je tako smijenjena zbog formalnosti, i to upitne, DORH je potvrdio imidž institucije u kojoj se napreduje ili pada putem političkih obračuna, a inače nisko povjerenje u institucije može biti samo još niže. Ali, eto, imamo visoke moralne standarde za javne dužnosnike i njihove vozače. Naročito one koji uhićuju ministre.









PUPOVAC ANTIFAŠIST: Uvijek me fascinirala Miloradova dvoličnost

Uvijek me fascinira dvoličnost Milorada Pupovca. Veliki pomiritelj Srba i Hrvata redovito u svojim Novostima oko Uskrsa i Božića gnoji nešto protiv Katoličke crkve pa nije ni čudno što se na uskrsni ponedjeljak obrušio na davno pokojnog nadbiskupa Šarića, huškačkim člankom koji kao da je pisao Šešelj osobno. Naime, kad pročitam kako je biskup blagoslivljao noževe i “srbosjeke” ustašama kad su išli klati Srbe, dođe mi da se zapitam jesmo li se ikad maknuli iz SFRJ i socijalizma. Eto, nešto je u srpskoj mitologiji moralo parirati četničkoj kami.

A i rječnik je iz vremena agitpropa: “Djelovanje sarajevskog nadbiskupa hrvatske provenijencije, Ivana Ev. Šarića – u onoj mjeri pri kojoj je vodicom blagoslovnom škropio naoštrene noževe i izbrušene srbosjeke, uspomoć kojih su njegovi ustaški miljenici i blagoslovljenici klali ljude i kidali na komade dječja tjelesa – velika je mrlja, madež, vrijed, edem ilitiga krasta na tijelu naše Matere Crkve i najmanje što se može učiniti da se to ruglo i osramoćenje generacijski ispere, sastruže ili otkine jest institucionalno priznanje te nečistoće”. Dobar vic je što je i autor tog teksta, Siniša Vuković, koji spominje “našu mater crkvu”, navodno katolik. “Katolička crkva, kojoj je kao svećenik Šarić pripadao, mudro prešućuje njegovo fanfarsko ustaševanje, glorificiranje humanoidne kreature Ante Pavelića do mjere prispodobive kantorskom hvalospjevanju u počast samom Isukrstu. Porazna je to činjenica za nas katolike!”. Uvjerljivo.

Da sad ne idem u detalje, moram ovim putem postaviti Miloradu pitanje. Kad će se Novosti, kojima strašno smeta što je sarajevski biskup za vrijeme Drugoga svjetskog rata hvalio Pavelića, ali mu ne smeta što je SADAŠNJI patrijarh SPC-a pjevao pjesme u slavu koljača i ratnog zločinca Đujića, osvrnuti na sve one pravoslavne svećenike koji su tijekom ovog zadnjeg rata, ne onog prije 80 godina, blagoslovili sva moguća srpska oružja i oruđa, sve moguće i nemoguće srpske ratnozločinačke postrojbe, tenkove, topove i sve ono čime je rušena i razarana Hrvatska i čime su ubijana hrvatska djeca. I to po mogućnosti na neki pravoslavni kršćanski blagdan. I kad će imenovati one svećenike SPC-a koji su huškali na rat protiv Hrvata, a sad glume žrtve i nejač i ne mogu se načuditi što ih neki ovdje baš i ne vole. Jer kad podsjetite na to, to je govor mržnje i za to se ide u zatvor. Unaprijed hvala na odgovoru, Milorade.









HEJTERICA SVEGA: Vedranin Ivan đavao drugi

Ali sve to što dolazi s te strane je očekivano i u biti kamilica prema onom što je ovog tjedna natrkeljala stara i ‘hejterica’ svega hrvatskog, katoličkog i općenito normalnog i pristojnog, Vedrana Rudan. U tekstu na svom blogu naslovljenom “Ivan đavao drugi” Vedrana među ostalim piše: “Za vrijeme Jugoslavije Katoličkoj crkvi je bilo mjesto u crkvama, njezin se smrad izvan zidina nije osjećao. Otkako ‘imamo’ Hrvatsku, a ‘imamo’ je, tako su nam rekli, jer nas je među prvima ili prvi priznao Vatikan, Katolička crkva se uvukla u svaku poru života građana Hrvatske”. Pa dalje: “Biti častan i biti član HDZ-a jednako je kao biti papa i ne j***ti djevojčice ili dječake. Jedno drugo uključuje. Boriti se s ta dva raka izgubljena je bitka jer su i jedan i drugi rak toliko metastazirali da nam spasa nema”.

O katoličkom kleru piše: “Zlodjela su im bezbrojna, ali se o njima ili ne govori ili s vremena na vrijeme iskoči neki tekstuljak koji se brzo zaboravi”. No, dobro, nije baš teško primijetiti da ne samo da se itekako govori o pedofiliji u Crkvi nego da se uglavnom izvlače slučajevi od prije 50 godina, iz vremena kad se inače progresivna ljevica bezrezervno zalagala za legalizaciju pedofilije paralelno s homoseksualnošću, pa im se daje veliki publicitet.

No ne bih to ni spominjao, da nije prošlotjedne presude Marku Juriču zbog nečeg puno, puno blažeg, a što je izrekao na račun ne čak cijelog SPC-a, nego posve određenih svećenika u njoj. Ako je Marko dobio deset mjeseci uvjetno za ono što je on rekao, onda Vedrana, po istim kriterijima, za svoj otvoreni poziv na likvidaciju Katoličke crkve i svega što ima veze s njom vjerojatno zaslužuje, po jednakim kriterijima, bar dvije-tri doživotne.

No svi znamo da u današnjem svijetu govor mržnje nije pravna, nego politička kategorija usmjerena protiv sasvim određenih ideologija, nacija, rasa i vjera. I da su pred zakonom, naročito tim, neki malo jednakiji od drugih. Ipak, zanimalo bi me što DORH misli o tome. I Plenković. I sutkinja Horvat koja je osudila Marka.