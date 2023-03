‘UVIJEK JE BIO DOBAR PREMA DJECI’, A JAKOV JE MRTAV! Misteriozna smrt bebice: Mladi otac ga tresao sve dok nije izdahnuo?

Jakov je bio beba stara dva mjeseca kad mu je 30. ožujka 2022. godine srce prestalo kucati na Odjelu za pedijatrijsku medicinu KBC Zagreb.

Podsjećamo, u bolnici u komi beba dječačić je završio tri dana prije nego je izdahnuo jer je u očevu zagrljaju pretrpio strahote energičnog protresanja.

Danas se zna da je 24-godišnji Đ.U. je dojenče tresao do mjere da je izgubilo svijest i prestalo disati. Zbog niza stravičnih posljedica očeva postupanja koje su dječačića odvele u smrt – od krvarenja unutar moždane ovojnice i mozga pa sve do krvarenja u očnoj šupljini – bebin otac je završio pod naletom pravosuđa i od tada se nalazi iza rešetaka remetinečkog zatvora.





Misterij u zraku

Na početku suđenja na Županijskom sudu u Velikoj Gorici gdje ga velikogoričko tužiteljstvo progoni optužnicom zbog povrede djetetovih prava, Đ.U. je rekao da se ne smatra krivim. Međutim, suđenje je zapelo odmah na početku jer je dao otkaz svome odvjetniku.

Optuženom prijeti od tri do 15 godina zatvora, a prema optužbi, nemile scene odvijale su se 27. ožujka 2022. između 9 i 17.30 sati u podstanarskom stanu u jednom mjestu u zagrebačkoj županiji. Tog dana, čim je primijetio da dojenče ne diše i da je bez svijesti, otišao je do susjede zatražiti je da zove Hitnu pomoć. Dok je čekao dolazak tima liječnika, odlučio je ne slijediti upute medicinskog osoblja.

Bebina majka otišla je s drugim sinom u grad. Sa sobom je ponijela suprugov mobitel, a po povratku kući oko 18 sati dočekala ju je Hitna pomoć i suprug:

“Muž je držao dijete u ruci. Pitala sam ga što se dogodilo, pa mi je rekao da je radio djetetu hranu te da je najednom zaplakalo i prestalo disati. Otišao je k susjedi da nazove Hitnu jer sam ja imala njegov mobitel. Rekao mi je da je slušao upute doktora na telefon, da je dijete stavio na lijevu stranu i masirao srce. Kad sam došla na Rebro, pustili su me k sinu koji je bio prikopčan na aparate. Pokušali su ga oživjeti, ali nakon tri, četiri dana su mi rekli da nisu uspjeli. Beba je bila bez ozljeda”, ispričala je tužiteljima majka.

‘Uvijek je bio dobar prema djeci’

Majka tvrdi da je suprug uvijek bio dobar prema djeci i hvali ga.

Djelatnik Hitne, koji se zaputio na mjesto intervencije nakon što su na 194 zaprimili poziv žene o djetetu bez svijesti, otkrio je da je Hitnu na prozoru dočekala susjeda.









“Susjeda s prozora nam je rekla da smo kasno stigli. Dijete je u sobi ležalo na leđima. Otac je bio nesuradljiv, nije odgovarao na pitanja. Čim smo utvrdili da beba nema otkucaje srca, započeli smo s reanimacijom. Pojavio se lagani puls, ali nije prodisalo. Mislili smo da je hrana zapela u dišnim putevima što je kod male djece slučaj, ali dijete je povratilo dok nas nije bilo, a dio sadržaja je bio roza boje, najvjerojatnije sukrvica.

Nije se izborilo za život

Otac je rekao da je dijete vrištalo i najednom prestalo vrištati te smo do bolnice davali umjetno disanje. Pitao sam oca je li možda beba nekontrolirano pala, no rekao je da nije. Beba do predaje na hitnu službu nije prodisala, a sjećam se da su me s intenzivne kasnije zvali da li znam išta o hematomu djeteta na glavi”, rekao je djelatnik Hitne pomoći.

Djed preminulog dječačića tužiteljima je otkrio da mu je zet rekao kako je dijete najednom prestalo disati, da mu je davao umjetno disanje usta na usta te da se dijete iznenada, preko njegove ruke na kojoj ga je držao, previlo “kao krpa”. Dijete je na kraju bilo mehanički ventilirano, ali unatoč svim liječničkim naporima, brzo su se razvili znaci moždane smrti.









Sudsko-medicinsko vještačenje je pokazalo da je dijete umrlo nasilnom smrću zbog krvarenja unutar moždane ovojnice i oštećenja mozgovine, najvjerojatnije uslijed energičnog protresanja djeteta.