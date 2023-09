Uveli promjene u ovoj hrvatskoj školi, neki roditelji su ljuti: ‘Dokad ćemo dijeliti djecu i gdje to staje?’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Roditelji jedne izvrsne učenice sibinjske osnovne škole podijelili su informaciju da njihovo dijete pojedine predmete sluša odvojeno od djece slabijeg prijašnjeg uspjeha.

“Podjele nikad ne zvuče kao nešto pozitivno, meni se osobno model ne sviđa. Moja kći je u ‘naprednijoj’ skupini, ali u startu mi se podjela ne čini pedagoškom. Pa oduvijek smo svi sjedili u istom razredu i sve je funkcioniralo. Dokad ćemo ih dijeliti i gdje to staje? Gdje je tu motivacija tih ‘slabijih’ za napredovanje ili razvoj empatije i želje da pomognu kod onih kojima ide bolje? Kako se uopće osjećaju ta djeca kada ih se podijeli na dobre i loše u nečemu, kako to utječe na njihovo samopouzdanje? Nisam stručnjak, niti kritiziram, samo promišljam i pozivam na širu raspravu o ovoj temi. Osjećaj mi jednostavno govori da tu nešto ne štima”, rekao je otac za Plusportal.

Ravnatelj Osnovne škole „Sibinjskih žrtava“, Josip Šišmanović, temeljito je objasnio pozadinu odluke za koju kaže da nije donesena preko noći te kako je niz internih anketa i analiza dokazao da rade dobar posao.





Ravnatelj: To smo učinili da osnažimo uspjeh djece

“Istina je kako smo u našoj školi učenike nekih razreda predmetne nastave podijelili iz određenih predmeta. Postoje zapravo dvije podjele. Jedna je vezana za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, a druga za matematiku, fiziku i kemiju. Učenici nastavu TZK-e pohađaju po spolu, a nastavu matematike, fizike i kemije po ranijem uspjehu na ovom ili srodnim područjima. Najjednostavniji odgovor na pitanje zašto smo to učinili je osnaživanje uspjeha djece. Malo duži odgovor zahtjeva detaljniju analizu i poznavanje specifičnosti naše škole”, rekao je uvodno ravnatelj Šišmanović te dodao da je ideja njegova te stoga preuzima potpunu odgovornost.

Otkrio je da je i svemu nekoliko godina razgovarao s kolegama no da su s implementacijom krenuli tek prošle godine ponukani rezultatima Nacionalnih ispita. Proveli su analizu njihovih rezultata s kojima su bili tek djelomično zadovoljni, a tvrdi da je jedna od mjera poboljšanja upravo ova podjela.

Roditeljima su na sastanku prije početka školske godine predložili ovakav model grupnog rada.

“Odmah smo napomenuli kako je raspored složen tako da ukoliko u bilo kojem trenutku oni, djeca ili mi pomislimo kako to nije dobar oblik rada, obustavljamo ovakav rad i vraćamo se iz predmeta fizika i kemija u normalan rad po razredima. Pokušaj ovakvog grupnog rada potvrdio je i Školski odbor škole pa smo krenuli u njegovo provođenje u školskoj 2022./2023. godini”, rekao je ravnatelj.









Postigli su bolji rezultat na Nacionalnim ispitima

Tvrdi da su novom metodom rada uspjeli ostvariti zadane ciljeve i poboljšati uspjeh učenika. Na Nacionalnim ispitima njihova škola je postigla bolji rezultat iz svih predmeta, a i iz natjecanja za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

“Na održanim roditeljskim sastancima prije početka godine upitali smo roditelje jesu li za ovakav grupni oblik rada ili nisu. Osobno sam upoznao roditelje s idejom, a rekao sam i da nije problem ukoliko ne žele pokušati. Moje mišljenje je kako to donosi benefite djeci, a nakon godine dana takvog rada, u to sam sada siguran”, zaključio je ravnatelj.

Sada ‘napredniji’ učenici ne moraju zaostajati

Dosad su doživjeli jedan slučaj odnosno jednu prijavu uvrede učenika na bazi podjele.









“Učenik koji je to učinio upozoren je na neprihvatljivo ponašanje, a majka je i ove godine podržala ideju podjele jer joj je dijete sada osmi razred i smatra to dobrim projektom. Na roditeljskom sastanku upozorio sam roditelje na ovaj dio i moguće opasnosti. Onaj tko se želi narugati, uvijek će naći razlog. Zamolio sam roditelje da prijavljuju svaki oblik neprihvatljivog ponašanja kako bismo ga zajedno rješavali”, kazao je Šišmanović koji tvrdi da na fizici i kemiji napredniji učenici s gradivom idu brže i ne moraju zaostajati zbog onih kojima ide teže dok se s druge strane nastavnici mogu pojedinačno više posvetiti onima kojima je to potrebnije, bez da zakidaju one koji gradivo lakše usvajaju.

Naglašavaju kako svi učenici imaju jednaku mogućnost dobiti dobru ocjenu te kako pišu iste testove i obrađuju isto gradivo – samo do cilja dolaze na drukčiji način i drukčijim pristupom.

“Imamo slučaj gdje su učenici u ‘osnovnoj’ skupini završili s odličnim rezultatom u sedmom razredu pa smo ih u osmom predložili za „naprednu“ skupinu, a imamo i suprotnih primjera. Imaju li učenici mogućnost tijekom godine prijeći u drugu skupinu? Da. Ukoliko učenici, roditelji ili nastavnici smatraju kako je za učenika bolje da je u drugoj skupini, promjena je moguća”, dodao je ravnatelj.

Ovakav način rada nije prošao kroz odobrenje Ministarstva, jer, tvrdi ravnatelj, tu se ne radi o podjeli razreda, već o radu u grupama iz pojedinih predmeta.