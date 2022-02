‘UTJEHA ZVANA MOST’ HDZ-ovci opalili po konkurenciji: Grmoja će opet lupiti da ‘mališani’ samo što nisu preuzeli vlast

Autor: Dnevno.hr

HDZ je na svom Facebook profilu žestoko kritizirao Most.

Naime, posebno su se osvrnuli na njihovu interpretaciju anketa o rejtingu političkih stranaka.

Kako pišu HZD-ovci, ‘utjeha zvana Most, i kad su gubitnici mjeseca, ostvaruju veličanstvene prekretničke pobjede’.

“CROBAROMETAR (NOVA TV, 25. siječnja): MOST se u mjesec dana sunovratio za 1.8%. Pao je s 10.6 na 8.8%. Nikola Grmoja (Večernji list, 30. siječnja): Most će na idućim izborima biti najjača politička opcija. CRO Demoskop (RTL.hr, 5. veljače): MOST je u mjesec dana potonuo za 1.3%. Pao je s 12.4 na 11.1%”, navodi HDZ rezultate anketa.

“Istodobno je HDZ-u rejting porastao i prema 1. i prema 2. istraživanju. Prema Crobarometru, povećali smo razliku nad Živim Mostom s velikih 19.1% na 21.6%! No ne brinite, za nekoliko će dana, ako ne još i danas, Grmoja opet lupiti da njegova družina „nikad nije bila jača“, da mališani „samo što nisu preuzeli vlast“. Na tako infantilnom samoohrabrivanju & samotješenju zavide mu čak i Sinčić i bračni par Selak Raspudić!”, pišu HDZ-ovci.