UTJEČE NA TISUĆE DJECE! YouTuber Baka Prase imao seksualni odnos s maloljetnicom i dopisivao se s djevojčicama! Podnesena je prijava

Autor: Dnevno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije obavijestilo je kako je Uprava kriminalističke policije podnijela kaznenu prijavu protiv poznatog You Tubera B.I., poznatog kao Baka prase, zbog, kako se sumnja, nedozvoljenih spolnih radnji s maloljetnom osobom, javlja B92. Inače, Baka prase najpopularniji je You Tuber u Srbiji, ali i regiji, a njegova publika su najvećim dijelom djeca i maloljetnici na koje ima veliki utjecaj.

MUP je uputio odgovor Zaštitniku građana u okviru postupka koji je on pokrenuo po vlastitoj inicijativi poslije saznanja iz medija o navodnim nedozvoljenim spolnim radnjama.

Službenici Uprave kriminalističke policije izvršili su odgovarajuće provjere i utvrdili da su 7. i 8. srpnja primljene dvije prijave građana putem elektronske pošte, u kojima se ukazivalo na video zapis na platformi You Tube, u kojem B. I. objavljuje sadržaj komunikacije ostvaren putem društvene mreže Instagram sa maloljetnim osobama, kao i da je imao seksualne odnose sa jednom maloljetnicom.

Ove prijave građana su, zajedno sa arhiviranim spornom You Tube snimkom 8. srpnja dostavljene Posebnom odjelu za borbu protiv cyber kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, naveo je MUP u odgovoru Zaštitniku građana.

Zaštitnik građana podsjeća da je iz medija dobio informacije o navodnim nedozvoljenim spolnim radnjama B. I. sa maloljetnom osobom ženskog spola i njegovog priznanja u medijima da je izvršio navodnu obljubu sa djetetom, kao i mizoginim govorom B. I. upućenim ženskim osobama.

Podsjećamo, javnost je šokirala vijest o tome da je najpopularniji You Tuber u Srbiji, Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase, imao seksualne odnose s maloljetnicom. Ubrzo se pojavila i prepiska poznatog influencera sa djevojčicama, koja je podigla veliku prašinu i u medijima i na društvenim mrežama, pa je Baka bio prinuđen da objasni šta se zapravo desilo. Nakon što su iznijete optužbe protiv njega, Baka je u videu objasnio da su one lažne, ali je priznao da je imao seksualni odnos sa djevojčicom koja ima manje od 18 godina. Također, u videu se odrekao odgovornosti za to jer, kako je naglasio, danas djevojčice izgledaju mnogo starije. Influencer je najavio i nekoliko tužbi, između ostalog i djevojci koja je podijelila na Instagramu prepisku djevojčica i Bake, a kojoj su se one, navodno, obratile za pomoć na društvenim mrežama. Nakon poruka mržnje koje je počela dobivati djevojka koja je iznijela optužbe protiv Bake, i on je pretrpio značajne gubitke. Sponzori, od kojih živi, počeli su otkazivati suradnju zbog narušenog ugleda u javnosti.